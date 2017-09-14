|
Додано: Суб 08 лис, 2025 17:18
fox767676 написав: UA написав:
Вотсап чи Телегу я не контролюю тому не вважаю їх захищеними. Впевнений що компетентні органи мають там двері.
в тєлєгє навіть підтримки немає
навіть для преміум акаунтів
якщо зламають, то доступ зможете відновити тільки якщо зловмисник дозволить
це жах що більшість повсякдених комунікацій йде через тг-канали
з одного боку тєлєгу треба заборнити, з іншого не зрозуміло куди то все переносити
Говорим телеграм - розумієм торгівля наркотиками. Говорим торгівля наркотиками - розумієм телеграмм.
Якщо його заборонити торчки повстання влаштують.
Додано: Суб 08 лис, 2025 17:21
UA написав:
Якщо його заборонити торчки повстання влаштують.
то з вашого, вибачте, ментопенсівського, погляду
домові чати, повітряні тривоги у більшості через тг
Додано: Суб 08 лис, 2025 17:22
UA написав:
Говорим телеграм - розумієм торгівля наркотиками. Говорим торгівля наркотиками - розумієм телеграмм.
Якщо його заборонити торчки повстання влаштують.
Який комуняка ))
Если запретить телеграм, где же вы зраду будете брать ? )
PS. Кстати, факт того, что в Европе считают телеграм - месенджером для наркоторговцем, не я это сказал ))
PPS. Оказывается UA, открывает для себя реальность.
Но свою ментовскую ментальность никогда не изменит )
Востаннє редагувалось pesikot
в Суб 08 лис, 2025 17:25, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 08 лис, 2025 17:24
Не розумію як можна донатити цим хитродупим альфаУхилянтам коли в кожній родини є воюючи і можна допомогти напряму?
просто UA
це по легенді для сердобольних сільських тіток якраз отой хто «воюючий» і збирає собі гроші «напряму». Життя в Хорватії недешеве, а ксіву там не уважають. Притула то конкурент для УА.
Хорвати не питають, чому силовик шукає в Хорватії прихисток і не захищає свою державу?
Додано: Суб 08 лис, 2025 17:34
UA написав: stm написав:
Хто там напряму то взагалі не питання. Питання що ви мали під ЕЕ2Е, Вотсап чи Телегу, якщо Телегу то я посміхаюсь ширше ))) і як притомна людина може запитувати на оркостані чи шукати людину з ЗСУ то взагалі топ )
Вотсап чи Телегу я не контролюю тому не вважаю їх захищеними. Впевнений що компетентні органи мають там двері.
Не туди дивишься.
Колись в Евпаторії був центр пов'язаний с космічною програмою ще ссср.
Вихідці з туда були піонерами кріптопротоколів ще на початку цього сторіччя.
Пс я не айті. Мені електронну пошту разів 5-7 ломали. Вже навіть не намагаюся якось це захищати.
Ой, пля... Есересер протоколи космосу... Давайте в логіку, по протоколу неможливо питати про людину. Тому на світло рано чи пізно все вийде, вас мабуть послали цим чи 25 чи 40тис. полонених від початку.
Мені на адекватність розповідають про зп на окупованих, які дійсно великі навіть для ЄС, але далі йде жестяной жестяк - люди виїздять в Україну щоб купити ліки. Так вони у віці і п*** про те що знають більше ніж я кратно. Але факт - ліків х... купиш, бумаги фублів хоч опой жуй, але проблемам серцевим і не тільки там запис ліків на пів дома. ЛАД би мог мати флешбеки у минуле, але винятковий як і Франт...
Тому я й питаю Антрія777, скільки фублів вже є, і, скільки шєще буде. Тому що це наближує той цікавий кінець коли великість "розграбують" при розвалі. Хоча реальність - немає величі з 2022 коли прийнято дуже помилкове рішення.
ПС: нехай ваші родичі рухаються у всі телегі орків, там можна знайти відео полонених(частини) і фото полеглих. А ви коли чось таки майорівське маєте пхайтесь напряму до командира, там навіть сюрреалістичні речі потім можуть допомогти у складанні картини. Але можливо і як пенсіонерка у Ощаду розказувать мені що її подруга з Севаса телефонує по захищеному зв'язку...
Додано: Суб 08 лис, 2025 18:04
fox767676 написав: UA написав:
Якщо його заборонити торчки повстання влаштують.
то з вашого, вибачте, ментопенсівського, погляду
домові чати, повітряні тривоги у більшості через тг
В ТГ немає цензури тому зараз там всі.
Лише Песікот з Шаманом в Марафоні.
Додано: Суб 08 лис, 2025 18:16
UA написав: fox767676 написав: UA написав:
Якщо його заборонити торчки повстання влаштують.
то з вашого, вибачте, ментопенсівського, погляду
домові чати, повітряні тривоги у більшості через тг
В ТГ немає цензури тому зараз там всі.
Лише Песікот з Шаманом в Марафоні.
Ще одне брехло про мене )
В ТГ одне лайно, если ты кушаешь лайно, то я не могу запретить тебе быть капрофагом )
Кушай ...
Но не обижайся, когда тебе пишут, что ты кушаешь лайно )
Саме так це і працює )
Додано: Суб 08 лис, 2025 18:19
pesikot написав: UA написав:
В ТГ немає цензури тому зараз там всі.
Лише Песікот з Шаманом в Марафоні.
Ще одне брехло про мене )
В ТГ одне лайно, если ты кушаешь лайно, то я не могу запретить тебе быть капрофагом )
Кушай ...
Но не обижайся, когда тебе пишут, что ты кушаешь лайно )
Саме так це і працює )
ТГ має суттєвий недолік - зберігання копії інформації на серверах оркостану. Головний бенефіціар також продавав ключик доступу даних французам за індульгенцію. Але факт оркостану лякає більше.
Додано: Суб 08 лис, 2025 18:21
база від Славка
Додано: Суб 08 лис, 2025 19:18
flyman
Славентія Ася бросила через капітулянство ?
