Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 22:06

flyman

стм не в Києві, зате не "у шорах пропаганди",
цікаво, скільки днів, якщо марофон не дивитися, щоб "то взагалі"


Бучанський підвал - це Київ? Там марафон транслюють?


В Берліні на демографічному +5 смаглявих німців за раз вжухххх.


В Бучі на демографічному фронті 5 смуглявих філіппінок вжууух, аж позлипались фотографії.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 08 лис, 2025 22:45, всього редагувалось 3 разів.
Hotab
 
Повідомлень: 17097
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2531 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 22:07

  flyman написав:стм не в Києві, зате не "у шорах пропаганди",
цікаво, скільки днів, якщо марофон не дивитися, щоб "то взагалі"

Флай, двічі я б могла спростувати ваше припущення, коли сиджу без світла але навіщо ))) кудись непогано вночі вхуярили...
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6046
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 22:09

stm
Центренерго пише, що всі (3 наче) їх ТЕЦ зупинено. Включно з трипільською, яка по Стасюку не відновлювала роботу, бо «там треба 10 років щоб відновити».
Hotab
 
Повідомлень: 17097
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2531 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 22:29

  Hotab написав:stm
Центренерго пише, що всі (3 наче) їх ТЕЦ зупинено. Включно з трипільською, яка по Стасюку не відновлювала роботу, бо «там треба 10 років щоб відновити».

Ні, це щось нове і цікаве. ЛАД буде десь внє доступа, якщо Харків...
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6046
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
