  #
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 22:29

  Hotab написав:stm
Центренерго пише, що всі (3 наче) їх ТЕЦ зупинено. Включно з трипільською, яка по Стасюку не відновлювала роботу, бо «там треба 10 років щоб відновити».

Ні, це щось нове і цікаве. ЛАД буде десь внє доступа, якщо Харків...
ПС: бачу ситуація така, що навіть африканській роумінг рулить )
stm

 




 

 
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 23:56

  budivelnik написав:Хтось звернув увагу на кількість зовнішньополітичних програшів пуйла?
лавров нахамив-відмінили Будапешт
пуйло розігнав істерику буревісником - запустили Мінітмен
пуйло заїкнулось про відновлення ядерних випробувань - наклали санкції на роснефть і лукойл
пуйло розігнало фейк що він через структуру тимченка грунове викупить лукойл(типу двохходовочка)-Трамп запевнив що накладуть санкції на грунор і той відмовився від покупки лукойла..

звіра заганяють за прапорці.....

Він програє скрізь все, концентруючи всі наявні ресурси на Україні. Сирія, Іран, Вірменія, Азербайджан, Казахстан, Молдова, Румунія - скрізь суцільні поразки.
Звідси досить невтішний висновок: від України не відчепиться, аж поки будуть хоч якісь сили триматись хоч за щось. Тільки не програвши тут можна якось виправдати все інше. Я не кажу - виграти, бо накручене багаторічною пропагандою населення (та й він сам) не сприйме як виграш будь-що менше, ніж повне підпорядкування України Москві (хоча форми можуть бути різними). А "не програти" можна, нажаль, продовжуючи бойові дії і обстріли території незкінчено.

PS Ще один невтішний висновок: багато країн вирішили свої давні проблеми (або на шляху до такого вирішеня) завдяки тому, що Росія туго загрузла в Україні, і не взмозі активно заважати такому вирішенню. Власне, завдяки цьому втручанню ці проблеми і не вирішувались впродовж десятиріч, і лише тому, що зараз хватка послабшала, з'явився шанс. Але не схоже, що хтось буде демонструвати до України якусь вдячність за такий дарунок. Місцеві очільники радше запишуть це все на рахунок своєї безкрайньої мудрості.
M-Audio
 




 

 


Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 08:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

У Полтавській області та Харкові блекаут через атаку росіян. Сибіга закликав зібрати МАГАТЕ
За даними керівника Полтавської обласної військової адміністрації Володимира Когута, в регіоні є значні пошкодження.

"В області відсутнє повністю або є перебої з електро-, тепло- й водопостачанням. На гарячі лінії та до мене особисто звертаються багато людей. Запевняю – відповідні служби працюють безперервно на межі своїх можливостей", – зазначив він.
...
У самому Харкові повідомляють про частковий блекаут і також стрибки напруги. Офіційно знеструмлення міста влада не коментувала.


У Курській області пожежа на енергооб'єкті: без світла 10 населених пунктів
У Курській області ввечері 8 жовтня зникло світло в 10 населених пунктах Кореневського району. На одному з об'єктів енергетики почалася пожежа, заявив губернатор регіону Олександр Хінштейн.


У Бєлгороді та області блекаут – понад 20 000 абонентів без світла, фото
На місцях нібито працюють аварійні служби, щоб відновити електропостачання. Як повідомляє Telegram-канал ASTRA, ймовірно, в Бєлгороді під атаку потрапила ТЕЦ "Луч".


Росіяни скаржаться на удари по Воронежу. У будинках пропадали світло і тепло – відео
Російський Telegram-канал ASTRA провів OSINT-аналіз і стверджує, що у Воронежі було атаковано ТЕЦ.

Уночі місцеві повідомляли про вибухи, у частині будинків зникла, а потім з'явилася електрика.
pesikot

 




 

 


Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 09:33

нічого те зібрання магате не дасть. Запорізька аес часто відключена і окрім окрім глибокої стурбованості реакції нема.
Banderlog

 




 

 


Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 09:51

Ася є, а Славко вже підводить підсумки 25

Ася є, а Славко вже підводить підсумки 2025
flyman

 




 

 


Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 10:05

Коли у мене руки в боки, то мені пох на твої скрєпи)))

  Banderlog написав:Більшість жінок не знає чому світить лампочка накалювання.
І біда не втім що не знає. А в тім що дозволяють собі мати мнєніє.

О, як засмерділо кацапськими скрєпами. :D Як часто ви нагадуєте своїй дружині, що "женщіна должна бути босая, вєчно бєрємєнная і її місце - на кухні"? І що вона вам відповідає на це?
fler

 




 

 
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 10:14

  Banderlog написав:
  Господар Вельзевула написав:.
Прорыв в нашей-такое. Не нагнетайте. Цель-Донецкая, пока ее не дожрут за нас не возьмутся по настоящему. Под Харьковом год стоят, и шо?
После Донецкой-да, но ее брать года три еще.
це хто сказав що ціль донецька?) Путін? :lol
З російського телеграм каналу, понятно, що стопроцентно їм вірити не можно, но хід їх мислі видно. Росіяни вважають, що Україна здатна почати виробництво балістичних ракет тільки в Дніпрі і Павлограді.
популв СМИ противника вышла статья, сообщающая о том, что программа по созданию баллистических ракет на Украине фактически остановлена. Сообщается, что проект близкий к реализации и завершённый на 80% в 2021 году, в настоящее время столкнулся с серьёзными техническими и производственными проблемами благодаря действиям Вооружённых Сил России.

В основе проблем лежат твердотопливные двигатели – высокотехнологичный продукт, производство которого требует больших технических и организационных усилий. Ключевыми предприятиями Украины в области производства твердотопливных двигателей являются Механический (ПМЗ) и Химический (ПХЗ) заводы в Павлограде, Днепропетровской области. По этим стратегически важным производствам неоднократно наносились успешные массированные удары, а сам город теперь находится в 80 километрах от линии фронта и с освобождением Красноармейска (Покровска) к Павлограду открывается практически прямая дорога без естественных препятствий и крупных населённых пунктов. Не исключено что именно этот город станет целью следующего наступления русской армии.
Banderlog

 




 

 


Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 10:18

  fler написав:
  Banderlog написав:Більшість жінок не знає чому світить лампочка накалювання.
І біда не втім що не знає. А в тім що дозволяють собі мати мнєніє.

О, як засмерділо кацапськими скрєпами. :D Як часто ви нагадуєте своїй дружині, що "женщіна должна бути босая, вєчно бєрємєнная і її місце - на кухні"? І що вона вам відповідає на це?
нічого я їй не нагадую, вона зараз бєрємєнна :lol:
Banderlog

 




 

 


