Додано: Суб 08 лис, 2025 23:56

budivelnik написав: Хтось звернув увагу на кількість зовнішньополітичних програшів пуйла?

лавров нахамив-відмінили Будапешт

пуйло розігнав істерику буревісником - запустили Мінітмен

пуйло заїкнулось про відновлення ядерних випробувань - наклали санкції на роснефть і лукойл

пуйло розігнало фейк що він через структуру тимченка грунове викупить лукойл(типу двохходовочка)-Трамп запевнив що накладуть санкції на грунор і той відмовився від покупки лукойла..



Він програє скрізь все, концентруючи всі наявні ресурси на Україні. Сирія, Іран, Вірменія, Азербайджан, Казахстан, Молдова, Румунія - скрізь суцільні поразки.Звідси досить невтішний висновок: від України не відчепиться, аж поки будуть хоч якісь сили триматись хоч за щось. Тільки не програвши тут можна якось виправдати все інше. Я не кажу - виграти, бо накручене багаторічною пропагандою населення (та й він сам) не сприйме як виграш будь-що менше, ніж повне підпорядкування України Москві (хоча форми можуть бути різними). А "не програти" можна, нажаль, продовжуючи бойові дії і обстріли території незкінчено.PS Ще один невтішний висновок: багато країн вирішили свої давні проблеми (або на шляху до такого вирішеня) завдяки тому, що Росія туго загрузла в Україні, і не взмозі активно заважати такому вирішенню. Власне, завдяки цьому втручанню ці проблеми і не вирішувались впродовж десятиріч, і лише тому, що зараз хватка послабшала, з'явився шанс. Але не схоже, що хтось буде демонструвати до України якусь вдячність за такий дарунок. Місцеві очільники радше запишуть це все на рахунок своєї безкрайньої мудрості.