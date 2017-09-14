|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 09 лис, 2025 11:05
Banderlog написав:
нічого те зібрання магате не дасть. Запорізька аес часто відключена і окрім окрім глибокої стурбованості реакції нема.
А що взагалі можна було б очікувати від якоїсь комісії? В них ані військ, ані зброї немає, а інші методи (ві будь-кого) вочевидь не діють.
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 3490
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 642 раз.
- Подякували: 513 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
Додано: Нед 09 лис, 2025 12:02
fler написав: Banderlog написав:
Більшість жінок не знає чому світить лампочка накалювання.
І біда не втім що не знає. А в тім що дозволяють собі мати мнєніє.
О, як засмерділо кацапськими скрєпами.
Як часто ви нагадуєте своїй дружині, що "женщіна должна бути босая, вєчно бєрємєнная і її місце - на кухні"? І що вона вам відповідає на це?
там декларується Домострой - руській мір такий руський.
але як там насправді, не знаю... бо сказала - діти нікуди не поїдуть, й Бандерлог лише на форумі обурюється
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10343
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 790 раз.
- Подякували: 1676 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Нед 09 лис, 2025 12:15
Shaman написав: fler написав: Banderlog написав:
Більшість жінок не знає чому світить лампочка накалювання.
І біда не втім що не знає. А в тім що дозволяють собі мати мнєніє.
О, як засмерділо кацапськими скрєпами.
Як часто ви нагадуєте своїй дружині, що "женщіна должна бути босая, вєчно бєрємєнная і її місце - на кухні"? І що вона вам відповідає на це?
там декларується Домострой - руській мір такий руський.
але як там насправді, не знаю... бо сказала - діти нікуди не поїдуть, й Бандерлог лише на форумі обурюється
ну я ж з ними сидіти не буду. Домострой і русскій мір в тебе в голові. Весь нормальний світ декларує що для жінки бути бєрємєнною норма. А не якийсь подвиг.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 3873
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 120 раз.
- Подякували: 100 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Нед 09 лис, 2025 12:25
Banderlog написав: Shaman написав: fler написав:
О, як засмерділо кацапськими скрєпами.
Як часто ви нагадуєте своїй дружині, що "женщіна должна бути босая, вєчно бєрємєнная і її місце - на кухні"? І що вона вам відповідає на це?
там декларується Домострой - руській мір такий руський.
але як там насправді, не знаю... бо сказала - діти нікуди не поїдуть, й Бандерлог лише на форумі обурюється
ну я ж з ними сидіти не буду. Домострой і русскій мір в тебе в голові. Весь нормальний світ декларує що для жінки бути бєрємєнною норма. А не якийсь подвиг.
Ще з клятого совка є понятіє "мать-гєроіня", ти на святе залупляєшся, шас отгребеш по повній від багінь та підкаблучників. А МД це рузьке іпсо демографічної диверсії.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41417
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1618 раз.
- Подякували: 2868 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Нед 09 лис, 2025 12:33
M-Audio написав:
А що взагалі можна було б очікувати від якоїсь комісії? В них ані військ, ані зброї немає, а інші методи (ві будь-кого) вочевидь не діють.
будуть москалі обрубувати підстанції навколо атомної генерації. Це наступна ціль після того як вони вирубали маневрову генерацію. Справа тільки чи це буде зараз чи підождуть холоду. А зараз продовжуть бити по жд перевезеннях.
Вчора вирубали депо в гребінці...
Те що говорила міністеркининя енергетики про готовність схоже нікого не зацікавило) головне це фемінізм захистити. А те що в нас міністерка енергетики технічно некомпетентна, то нікого не смущає... чомусь в трампа вистачило розуму поставити на посаду інженера - Кріса Райта.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 3873
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 120 раз.
- Подякували: 100 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Нед 09 лис, 2025 12:37
Banderlog написав: fler написав:
Більшість жінок не знає чому світить лампочка накалювання.
І біда не втім що не знає. А в тім що дозволяють собі мати мнєніє.
нічого я їй не нагадую, вона зараз бєрємєнна
[/quote]
Добрий день .
Вітаю вас ...з добрими намірами й подіями ))).
Нехай у вас все буде добре .
-
холява
-
2
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 5312
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4144 раз.
- Подякували: 4538 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
22
1
Додано: Нед 09 лис, 2025 12:41
Banderlog написав: M-Audio написав:
А що взагалі можна було б очікувати від якоїсь комісії? В них ані військ, ані зброї немає, а інші методи (ві будь-кого) вочевидь не діють.
будуть москалі обрубувати підстанції навколо атомної генерації. Це наступна ціль після того як вони вирубали маневрову генерацію. Справа тільки чи це буде зараз чи підождуть холоду. А зараз продовжуть бити по жд перевезеннях.
Вчора вирубали депо в гребінці...
Те що говорила міністеркининя енергетики про готовність схоже нікого не зацікавило) головне це фемінізм захистити. А те що в нас міністерка енергетики технічно некомпетентна, то нікого не смущає... чомусь в трампа вистачило розуму поставити на посаду інженера - Кріса Райта.
і відправити на перемовини Уіткоффа ...."дуже компетентна та обізнана людина "
-
холява
-
2
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 5312
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4144 раз.
- Подякували: 4538 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
22
1
Додано: Нед 09 лис, 2025 12:55
flyman написав:
Ще з клятого совка є понятіє "мать-гєроіня", ти на святе залупляєшся, шас отгребеш по повній від багінь та підкаблучників. А МД це рузьке іпсо демографічної диверсії.
клятий совок попри декларацію, що кухарка буде керувати державою до такого не доходив.
Хз хто там куди двігається... офіційна ідеологія це не ідеологія підкаблучників, а свободних чоловіків)
так шо за матерів героїнів не прилетить, серед образованої публіки більш популярна ідея кошкі що гуляє сама по собі і без котят)
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 3873
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 120 раз.
- Подякували: 100 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Нед 09 лис, 2025 13:06
Banderlog написав:
В основе проблем лежат твердотопливные двигатели – высокотехнологичный продукт, производство которого требует больших технических и организационных усилий.
Данія дуже з цим питанням допомає. сподіваюсь вистачить не тільки на прискорювачі для фламінги, а і на самі ракети.
але балістична ракета це доволі складно не тільки паливом, особливо швидка, як іскандер. навіть в європах аналогів нема
Востаннє редагувалось trololo
в Нед 09 лис, 2025 13:07, всього редагувалось 1 раз.
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 6341
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2704 раз.
- Подякували: 1426 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Нед 09 лис, 2025 13:07
Banderlog написав: Shaman написав: fler написав:
О, як засмерділо кацапськими скрєпами.
Як часто ви нагадуєте своїй дружині, що "женщіна должна бути босая, вєчно бєрємєнная і її місце - на кухні"? І що вона вам відповідає на це?
там декларується Домострой - руській мір такий руський.
але як там насправді, не знаю... бо сказала - діти нікуди не поїдуть, й Бандерлог лише на форумі обурюється
ну я ж з ними сидіти не буду. Домострой і русскій мір в тебе в голові. Весь нормальний світ декларує що для жінки бути бєрємєнною норма. А не якийсь подвиг.
ти чудово розумієш, про що йде мова
тому не відмовляйся від своїх слів...
вагітність це чудово, але вагітність це норма - оце ти загнув. це ти з африканського світу взяв?
Востаннє редагувалось Shaman
в Нед 09 лис, 2025 13:07, всього редагувалось 1 раз.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10343
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 790 раз.
- Подякували: 1676 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|33
|150217
|
|
|1493
|343671
|
|
|6076
|1034485
|
|