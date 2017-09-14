RSS
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 15:30

  UA написав:На фронт - Бандерлог
Демографія -Бандерлог
Ображати Бандерлога в інтернеті - Писікот, Шаман.

ну й хтось виліз підгавкувати :lol:
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 16:50

  Hotab написав:Banderlog

Ні то не на Великдень.)


Де ти, а де вона.
Нам тут в тилу краще знати 😅

так він їй бойову хфоторафию висилав...

пригадав старий анек про чукчу по повернені додому з армії :mrgreen:
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 16:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  UA написав:На фронт - Бандерлог
Демографія -Бандерлог

в Хорватію - уА...
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 17:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  antey1969 написав:Короче, смотришь на весь этот цирк и думаешь, не дай бог туда обратно, через полтора года надо подаваться на гражданство. Мотивация железобетонная и подогревается буквально каждый день.


признайтесь, многим бегунцам кровно выгодны лозунги про войну до перемоги - чтобы не дай б-г не сняли с беженского трека оборвав мигрантский стаж?
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 17:43

  UA написав:Демографія -Бандерлог
Ображати Бандерлога в інтернеті

доктор на больних не ображається.
Но на демографію я не підписувався.
Ця країна все більше не нравиться мені для дітей. Даж безпечні зони такі як Чернівці чи Ужгород... і навіть якщо завтра наступить мир. Но поки в мене враження, що курс влади на перетворення України на сучасний Ірак чи Сирію.
Починали з Україна це друга франція, потом друга польща, а зараз?
