Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 09 лис, 2025 15:30
UA написав:
На фронт - Бандерлог
Демографія -Бандерлог
Ображати Бандерлога в інтернеті - Писікот, Шаман.
ну й хтось виліз підгавкувати
Shaman
Додано: Нед 09 лис, 2025 16:50
Hotab написав:Banderlog
Ні то не на Великдень.)
Де ти, а де вона.
Нам тут в тилу краще знати 😅
так він їй бойову хфоторафию висилав...
пригадав старий анек про чукчу по повернені додому з армії
Прохожий
Додано: Нед 09 лис, 2025 16:52
UA написав:
На фронт - Бандерлог
Демографія -Бандерлог
в Хорватію - уА...
Прохожий
Додано: Нед 09 лис, 2025 17:14
antey1969 написав:
Короче, смотришь на весь этот цирк и думаешь, не дай бог туда обратно, через полтора года надо подаваться на гражданство. Мотивация железобетонная и подогревается буквально каждый день.
признайтесь, многим бегунцам кровно выгодны лозунги про войну до перемоги - чтобы не дай б-г не сняли с беженского трека оборвав мигрантский стаж?
fox767676
Додано: Нед 09 лис, 2025 17:43
UA написав:
Демографія -Бандерлог
Ображати Бандерлога в інтернеті
доктор на больних не ображається.
Но на демографію я не підписувався.
Ця країна все більше не нравиться мені для дітей. Даж безпечні зони такі як Чернівці чи Ужгород... і навіть якщо завтра наступить мир. Но поки в мене враження, що курс влади на перетворення України на сучасний Ірак чи Сирію.
Починали з Україна це друга франція, потом друга польща, а зараз?
Banderlog
Додано: Нед 09 лис, 2025 17:51
fox767676 написав:
чтобы не дай б-г не сняли с беженского трека оборвав мигрантский стаж?
Вы не правы. Для получения гражданства мигрантский стаж по программе "временная защита" не учитывается... Нужно реальное беженство например.
+ многие страны требуют выйти из гражданства Украины (что не реально если вы не Коломойский или Труханов)
TUR
Додано: Нед 09 лис, 2025 17:56
Banderlog написав:
UA написав:
Демографія -Бандерлог
Ображати Бандерлога в інтернеті
доктор на больних не ображається.
Но на демографію я не підписувався.
Ця країна все більше не нравиться мені для дітей. Даж безпечні зони такі як Чернівці чи Ужгород... і навіть якщо завтра наступить мир. Но поки в мене враження, що курс влади на перетворення України на сучасний Ірак чи Сирію.
Починали з Україна це друга франція, потом друга польща, а зараз?
розбиваєм міфи про депопуляційну демографію
flyman
Додано: Нед 09 лис, 2025 18:03
Banderlog написав:
UA написав:
Демографія -Бандерлог
Ображати Бандерлога в інтернеті
доктор на больних не ображається.
Но на демографію я не підписувався.
Ця країна все більше не нравиться мені для дітей. Даж безпечні зони такі як Чернівці чи Ужгород... і навіть якщо завтра наступить мир. Но поки в мене враження, що курс влади на перетворення України на сучасний Ірак чи Сирію.
Починали з Україна це друга франція, потом друга польща, а зараз?
хибне враження, та ти й сам це розумієш. але накидаєш... а потім, а чого воїна ЗСУ не поважають?..
в нас проблеми країни, на яких напав більш сильний ворог. й влада намагається захистити країну. можливість бути другої Польщею в нас є - питання, питання хто буде керувати. але до поточної влади питання звісно є - але це після війни...
Shaman
Додано: Нед 09 лис, 2025 18:12
Banderlog написав:
UA написав:
Демографія -Бандерлог
Ображати Бандерлога в інтернеті
доктор на больних не ображається.
Но на демографію я не підписувався. Ця країна все більше не нравиться мені для дітей
. Даж безпечні зони такі як Чернівці чи Ужгород... і навіть якщо завтра наступить мир. Но поки в мене враження, що курс влади на перетворення України на сучасний Ірак чи Сирію.
Починали з Україна це друга франція, потом друга польща, а зараз?
рф?
поближе к попам и родному русскаму миру?
Прохожий
Додано: Нед 09 лис, 2025 18:13
M-Audio написав:
А що взагалі можна було б очікувати від якоїсь комісії? В них ані військ, ані зброї немає, а інші методи (ві будь-кого) вочевидь не діють.
Вони могли б ввести санкції на Росатом по новим АЕС але не будуть цього робити бо існують завдяки внескам і кацапи по внескам мабуть найбільші.
unicdima
