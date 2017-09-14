RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15723157241572515726>
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 18:35

  unicdima написав:
  UA написав:На фронт - Бандерлог
Демографія -Бандерлог
Ображати Бандерлога в інтернеті - Писікот, Шаман.

Бандерлогу на фронт не можна, він не може вбивати своїх русскіх братушек, бо батюшка заругає.
Сидить собі десь в тилу, папірці пише.

це ти десь в тилу і скоріш за все в тцк або пво так шо не гунди.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3876
З нами з: 24.06.14
Подякував: 120 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 18:41

Тихше, воїни . А то викличете дух долярека, який якраз на цю тему любить дістати свого, покласти на стіл зі словами «а ну мого поміряй, я траншеї копав під дзижчання дронів і свист куль».
Hotab
 
Повідомлень: 17106
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2532 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 19:16

  flyman написав:..........
Флеш це як Монтян, тільки навпаки. З того боку поребрика теж стони 1 в 1.

Ну, конечно. Вот только вы со своим гнилым патриотизмом не делаете ничего для армии. Способны только на выпады в отношении языка.
Хотел написать, что Сергей Флеш делает в 1000 раз больше, но при делении на 0 получается даже не 1000, а бесконечность. :)

Щодо ціни нафти, теж навіщо прирбірхувати.
Те саме щодо передачі ракет.
Зображення
"прирбірхувати", действительно не надо.
А кусок графика можно выбирать по-разному. Если смотреть график, начиная с 2010, то видно, что цена и поднималась довольно прилично (вплоть до 120) и так же заметно падала (до 25 летом 2020). В апреле этого года она была примерно такая же, как сегодня.
А вы регулярно сообщаете: "Цена падает!", но ни разу не написали, что она поднялась. В результате можно подумать, что она уже заметно снизилась, но факту она такая же, как в апреле.
А насчёт ракет вы хотите сказать, что нам не давали Storm Shadow?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37311
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5372 раз.
Подякували: 4872 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 19:57

круть-верть

  ЛАД написав: Вот только вы со своим гнилым патриотизмом

а в ЛАДа "свіжий"


А кусок графика можно выбирать по-разному.

в оригінальному пості ЛАД написав що "за рік" нема падіння ціни нафти, тепер "круть-верть" вже 2010
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41420
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2868 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 20:04

  trololo написав:
  Banderlog написав:В основе проблем лежат твердотопливные двигатели – высокотехнологичный продукт, производство которого требует больших технических и организационных усилий.


Данія дуже з цим питанням допомає. сподіваюсь вистачить не тільки на прискорювачі для фламінги, а і на самі ракети.

але балістична ракета це доволі складно не тільки паливом, особливо швидка, як іскандер. навіть в європах аналогів нема

Дания великая ракетостроительная держава?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37311
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5372 раз.
Подякували: 4872 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 20:10

  Banderlog написав:
  UA написав:Демографія -Бандерлог
Ображати Бандерлога в інтернеті

доктор на больних не ображається.
Но на демографію я не підписувався.
Ця країна все більше не нравиться мені для дітей. Даж безпечні зони такі як Чернівці чи Ужгород... і навіть якщо завтра наступить мир. Но поки в мене враження, що курс влади на перетворення України на сучасний Ірак чи Сирію.
Починали з Україна це друга франція, потом друга польща, а зараз?

Второе Сомали? Ну, не зараз, а трохи пізніше.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37311
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5372 раз.
Подякували: 4872 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 20:18

  M-Audio написав:..........
PS Ще один невтішний висновок: багато країн вирішили свої давні проблеми (або на шляху до такого вирішеня) завдяки тому, що Росія туго загрузла в Україні, і не взмозі активно заважати такому вирішенню. Власне, завдяки цьому втручанню ці проблеми і не вирішувались впродовж десятиріч, і лише тому, що зараз хватка послабшала, з'явився шанс. Але не схоже, що хтось буде демонструвати до України якусь вдячність за такий дарунок. Місцеві очільники радше запишуть це все на рахунок своєї безкрайньої мудрості.
Вас это утешает?
Я бы предпочёл, чтобы мы решали "давні проблеми завдяки тому, що Росія туго загрузла" где-то подальше от нас.
А начёт "вдячності" и не мечтайте. Вы правильно написали: "Місцеві очільники запишуть це все на рахунок своєї безкрайньої мудрості". И, в общем, в какой-то степени будут правы - у них хватило ума не зарываться.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37311
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5372 раз.
Подякували: 4872 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 20:28

  ЛАД написав:
  trololo написав:
  Banderlog написав:В основе проблем лежат твердотопливные двигатели – высокотехнологичный продукт, производство которого требует больших технических и организационных усилий.

Данія дуже з цим питанням допомає. сподіваюсь вистачить не тільки на прискорювачі для фламінги, а і на самі ракети.

але балістична ракета це доволі складно не тільки паливом, особливо швидка, як іскандер. навіть в європах аналогів нема
Дания великая ракетостроительная держава?
Північна корея станом на сьогодні - ракетобудувальна держава, вже третю ракету за пять років запустила в сторону Японії...
500 000 корейців отримали грижу
1500000 померли з голоду.....
1 Чи знає парторг, що ракетні технології сьогодні доступні напіврозореному Ірану? повністю голодній кореї?
2 Чи розуміє парторг різницю між запуском в космос і запуском на 200-600 км?
3 Чи дійде до парторга що маючи можливість у вигляді наприклад 1 млрд доларів- балістичну ракету можна побудувати навіть у селі під Львовом
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27292
З нами з: 15.01.09
Подякував: 293 раз.
Подякували: 3000 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 20:28

  ЛАД написав: И, в общем, в какой-то степени будут правы - у них хватило ума не зарываться.


Угу. Сами напишете фамилию того, у кого ума не хватило?
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 965
З нами з: 11.09.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 20:31

  Banderlog написав:
  Hotab написав:Тебе на Пасху пускали додому щоб ти на лижі став, а ти що накоїв? :lol:

а най не буркає старшим по званію! Бєрємєнні вони тихіші :lol:
Ні то не на Великдень.)


А скільки ти писав, що не бачишь родину ... )

Але ось воно як
Штирлиц получил шифровку: "У вас родился сын. Алекс".
По щеке Штирлица скатилась скупая мужская слеза.
Голос Копеляна за кадром: "Он тридцать лет не был дома!".
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12563
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
  #<1 ... 15723157241572515726>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 150317
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 343900
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1034756
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.