Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 20:41

  flyman написав:.....
та ми тут зайняті запасними трансформаторами із заднього двору флер, нема часу на геопоілітичні дрібниці
У Флер нет на заднем дворе запасной ТЭС?
«Самый массированный удар по нашим ТЭС с начала войны. Невиданное ранее количество ракет и бесчисленное количество дронов, которые по несколько штук в минуту целили по тем же ТЭС, которые мы восстановили после сокрушительной атаки 2024 года. Мы ради безопасности молчали, но сделали все, чтобы украинцы перезимовали со светом и теплом прошлую зиму и преодолели путь сквозь адские испытания, чтобы удачно начать нынешний отопительный сезон! Не прошло и месяца от предыдущего удара, и сегодня ночью, одновременно, враг бил по всей нашей генерации», — сообщили в ПАО (Центрэнерго).

Станции, которыми управляет компания, — это Змиевская ТЭС в Харьковской области, а также Углегорская и Трипольская теплоэлектростанции. По информации Центрэнерго, они в огне.

«Мы остановились… Сейчас – ноль генерации. Ноль! Мы потеряли то, что восстанавливали в круглосуточном режиме. Полностью!Каждый раз враг бьет еще жестче, еще циничнее. Но мы снова будем делать то, что умеем лучше всего, побеждая усталость и боль от потерь: восстанавливать, ремонтировать и внедрять новую генерацию! Ибо другого выбора нет», — подчеркнули энергетики.
https://www.objectiv.tv/objectively/2025/11/08/vse-tes-tsentrenergo-ne-generiruyut-elektrichestvo-v-tom-chisle-zmievskaya/
Но stm трёх уничтоженных ТЭС мало, ей надо что-то новенькое.
В результате вы тут сидели ...(свистели), а в Харькове вчера с 8 утра и почти до 10 вечера не было ээ (не по всему городу) и сегодня, например, у меня не было с 8.00 до 14.00. По графику должны были опять выключить с 18.00, но пока не выключили. Видимо, как то решили проблемы.
Воды не было по всему городу вчера и сегодня у очень многих. Во многих домах доходила только до 2-го этажа. Как сейчас, не знаю.

Но тут могут мечтать о блэкауте в Москве и рассказывать о симметричных и асимметричных ответах.

И продолжать кичиться безграмотностью как в технике, так и в истории.
ЛАД
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 20:47

  budivelnik написав:.......
маючи можливість у вигляді наприклад 1 млрд доларів- балістичну ракету можна побудувати навіть у селі під Львовом

Вот когда побудуєте у селі під Львовом, тогда и будете рассказывать.
Может, "у селі під Львовом" можно и атомную бомбу сделать под идейным и техническим руководством отставного прапорщика?
stm говорит, что физики-химики давно не нужны.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 09 лис, 2025 20:52, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 20:48

ось така парасолька

ось така парасолька
flyman
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 20:49

  ЛАД написав:В результате вы тут сидели ...(свистели), а в Харькове вчера с 8 утра и почти до 10 вечера не было ээ
Воды не было по всему городу вчера и сегодня у очень многих.

Ви хочете шоби вас пожаліли, чи якусь пільгу дали, чи премію?
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 20:53

  Water написав:
  ЛАД написав:В результате вы тут сидели ...(свистели), а в Харькове вчера с 8 утра и почти до 10 вечера не было ээ
Воды не было по всему городу вчера и сегодня у очень многих.

Ви хочете шоби вас пожаліли, чи якусь пільгу дали, чи премію?

Я хочу, чтобы люди начали думать, а не балаболить.
Но понимаю, что это, видимо, нереальное желание.
Жалость и премию можете оставить себе.
ЛАД
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 20:59

  ЛАД написав:
  Water написав:
  ЛАД написав:В результате вы тут сидели ...(свистели), а в Харькове вчера с 8 утра и почти до 10 вечера не было ээ
Воды не было по всему городу вчера и сегодня у очень многих.

Ви хочете шоби вас пожаліли, чи якусь пільгу дали, чи премію?

Я хочу, чтобы люди начали думать, а не балаболить.

Почніть з себе.
Чим ви думали коли у 2019 голосували?
За балаболіть я вообщє мовчу.
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 21:06

  ЛАД написав:У Флер нет на заднем дворе запасной ТЕС?...

З якою метою цікавитесь? Шпигун?)))
Но stm трёх уничтоженных ТЭС мало, ей надо что-то новенькое.
В результате вы тут сидели ...(свистели), а в Харькове вчера с 8 утра и почти до 10 вечера не было ээ (не по всему городу) и сегодня, например, у меня не было с 8.00 до 14.00. По графику должны были опять выключить с 18.00, но пока не выключили. Видимо, как то решили проблемы.

Цікаво, мабуть щось таки знайшли на задньому дворі.. :roll:
Но тут могут мечтать о блэкауте в Москве и рассказывать о симметричных и асимметричных ответах.
А ЛАД все одно співатиме про капітуляцію та здачу територій..)))
fler
