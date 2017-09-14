|
Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Додано: Пон 10 лис, 2025 12:21
alex_dvornichenko написав: _hunter написав:
а если не відбирають?
......
Да и тотальная национализация кавалерок в Донецке ......
Это сейчас про ЗП 14005?
_hunter
Повідомлень: 10884
З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
Профіль
2
Додано: Пон 10 лис, 2025 12:22
Banderlog написав:
фламінго це не балістика.
я в курсі, але там використовується твердопаливний прискорювач
trololo
Повідомлень: 6344
З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2704 раз.
- Подякували: 1426 раз.
Профіль
1
1
Додано: Пон 10 лис, 2025 12:23
ЛАД написав: trololo написав: Banderlog написав:
В основе проблем лежат твердотопливные двигатели – высокотехнологичный продукт, производство которого требует больших технических и организационных усилий.
Данія дуже з цим питанням допомає. сподіваюсь вистачить не тільки на прискорювачі для фламінги, а і на самі ракети.
але балістична ракета це доволі складно не тільки паливом, особливо швидка, як іскандер. навіть в європах аналогів нема
Дания великая ракетостроительная держава?
мова була про тверде ракетне паливо і павлоград
trololo
Повідомлень: 6344
З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2704 раз.
- Подякували: 1426 раз.
Профіль
1
1
Додано: Пон 10 лис, 2025 12:30
BeneFuckTor написав: fler написав:
Не можу зрозуміти, кому вигідно так послаблювати країну
То далеко, а у нас ось кому вигідно випускати міндіча за кілька годин до обшуку з набу, або кому вигідно не надавати звіт про рух коштів у фірми з вигаданими фламінгами?))
руснява методичка давно змінилась, вже не вигадані фламінго, а хренові, дорогі, мало, неточні..
trololo
Повідомлень: 6344
З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2704 раз.
- Подякували: 1426 раз.
Профіль
1
1
Додано: Пон 10 лис, 2025 12:59
Shaman написав: ЛАД написав:
........
Все "інші держави" живут сильно по-разному.
Финляндия до развала Союза жила несколько иначе, чем, например, Швеция. Но жила очень неплохо. И совсем не "разом" с Союзом.
Вы, похоже, хотите жить в идеальном мире. И не только в отношении этого вопроса. Но такого мира не существует. Вернитесь на землю, в реальный мир.
по-перше, треба мати мету у вигляді того, як треба жити
щоб розуміти в якому напрямку рухатися - й чого не можна допускати...
жила й жила Фінлянлія - їх досвід нам не допоможе. й самі визнаєте, що гірше Швеції...
Мету мати треба.
Но пути достижения могут быть разными и отличаться в зависимости от внешних условий.
А о Финляндии я писал, что они жили иначе
, чем Швеция, а не гірше. Хотя. возможно, и гірше. Так они и сегодня живут гірше, если судить по ВВП (ППС) на душу - Швеция - 71030, Финляндия - 64091 долл. по данным ВБ за 2024, хотя уже 30 лет (с 1995) входят в ЕС. И обе живут хуже Дании - ВВП (ППС) на душу 77953 долл.
И никакой досвід не допоможе, если не хотеть им пользоваться.
ЛАД
Повідомлень: 37333
З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5372 раз.
- Подякували: 4872 раз.
Профіль
2
2
6
Додано: Пон 10 лис, 2025 13:01
Letusrock написав:
ходять чутки що Міндич втік в Ізраїль
кажуть, що для ФБР це не перешкода...
Shaman
Повідомлень: 10364
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 790 раз.
- Подякували: 1676 раз.
Профіль
1
4
5
Додано: Пон 10 лис, 2025 13:11
Letusrock написав: Shaman написав:
а в реальних перемовинах зацікавлені й Європа, й ми
для чого Європі перемовини? Не одноразово ж озвучили що їм краще щоб війна тривала до 2030, бо раніше вони не будуть готові (хоча якщо по правді - вони не будуть готові і в 2050-му)
в Європі неодноразово озвучували, що так, європейські армії не повністю готові до конфлікту. але по-перше, це озвучували військові, щоб політики не барилися та виділяли їм бюджети. на поточний момент гадаю їх армії вже не слабші, ніж українська армія в 2022 році.
а те, що їм краще, щоб війна тривала - це твої брехливі перекручування...
Shaman
Повідомлень: 10364
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 790 раз.
- Подякували: 1676 раз.
Профіль
1
4
5
Додано: Пон 10 лис, 2025 13:13
Shaman написав: Letusrock написав:
ходять чутки що Міндич втік в Ізраїль
кажуть, що для ФБР це не перешкода...
ходят слухи, что туземные разборки ФБР не сильно интересны...
_hunter
Повідомлень: 10884
З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
Профіль
2
