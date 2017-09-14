Letusrock написав:ходять чутки що Міндич втік в Ізраїль
Спокійно собі поїхав. Дивлюся кацапсько-порохато-фіаловські журнашлюхи з самого ранку почали черговий раунд пропаганди проти Президента та його оточення, разом з корупціонерами з набу.
Спокійно, за декілька годин до обшуку, так що ДПСУ нічого про це не знає? Це через Тису, чи як? Розкажи краще, де 250 вже готових + по 1 щодня, + з жовтня по 7 щодня фламінгів, які давно мали летіти, робити блекаути на москві? Я здогадуюсь, де вони, але спробуй.
Дослівно: "Декілька місяців тому "Українська правда" отримала інформацію від впливових джерел у американському істеблішменті про те, що Тимур Міндіч може стати фігурантом офіційного розслідування ФБР. Воно може стосуватися відмивання коштів".
Деталі: Предметом дослідження американських правоохоронців, за словами джерел УП, стали офшорна компанія з Британських Віргінських островів, компанія з британською реєстрацією та чоловік на прізвисько "Sugarman".
Схоже прізвище має бізнесмен Михайло Цукерман. Як згадував у своїх розслідуваннях народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк Цукерман і пов'язані з ним компанії "засвітились на Одеському припортовому заводі до повномасштабного вторгнення".
це поки на рівні чуток, тому подивимось...
й надто у вас все чорно-біле. об'єднувати Пороха та кацапів - вже нонсенс. а корупція в нас є, й категоричне неприйняття боротьби з корупцією - дивує. але так треба будувати інституції, фамілії в нас вторинні. завжди кожен новий Президент мав декілька тем, на які сідали свої люди - Енергоатом та Центренерго - одна з них. чи вас нервує, що зараз зачіпають саме Зе?
Shaman написав:............... в першу чергу США та Німеччина планують постачати в свої армії - тобто закуповувати. а де - це питання відкрите... ми вже живемо в глобалізованому світі - й не те що фірма, жодна країна нічого все не виробляє, навіть Китай. переважна більшість електроніки зараз азійського виробництва - й що? й не забувайте про вартість - вже порівнювали вартість американського та українського дронів...
конструкція дронів - це входить в термін "сборка"? а це якраз дуже важливий компонент, який потребує саме випробувань. а з приводу де збирати - Китай вже показав й демонструє надалі свою ненадійність як постачальника. тому розмістити виробництво у нас - це реально, просто владі, як ви кажете, треба займатися створенням умов для цього
Бросьте вы писать чушь о глобализации. Вооружения все страны стремятся производить самостоятельно. В меру возможностей. Я вас просил перечитать пост о США. Перечитайте внимательно.
чтобы Соединенные Штаты могли производить достаточное количество беспилотников для любой будущей войны, стимулируя внутреннее производство всего: от бесщеточных двигателей и датчиков до аккумуляторов и печатных плат.
Стремятся производить самостоятельно, чтобы не оказаться в зависимости от "доброй воли" и желания "партнёров". Вы как-то спрашивали, в чём вред ваших постов. Вот это вам пример. Сколько лет мы выпрашиваем Таурусы и Томагавки? Пока что так и не получили. Вот вам пример использования "глобализации". Конструкция планера не бог весть какая новость, они давно отработаны. Хотя да, испытания всё равно нужны. Но не обязательно в боевых условиях. И зачем им "розмістити виробництво у нас"? С какой целью? Им выгоднее произвести у себя и продать нам. Размещают производство где-то в чужой стране, когда это вызвано логистикой или более дешёвой рабочей силой в трудоёмких отраслях. Или для переноса вредных производств. У нас единственное преимущество - дешёвая рабочая сила. Но я не знаю военных производств, которые переносились бы по этой причине. Если вы знаете, подскажите.
А "вартість американського та українського дронів" не надо пока сравнивать. Они не делали мелкие дроны для линии фронта. А дальние дроны у нас тоже недешёвые и намного дороже, чем те, которые рассчитаны на применение на фронте с дальностью 20-30 км. И сейчас их стоимость тоже растёт в процессе совершенствования - устанавливается дополнительное оборудование, усложняются системы управления для противодействия РЭБ и т.д.
Shaman написав:----------------------------- flyman Стамбул 2, чи як там в незламників "капітуляцію" ----------------------------- більшість українців теж не згодні на капітуляцію. якби ти розумів, що капітуляція - це в тебе відбирають твої кавалірки - ти б теж був проти.
Цікаво, у 22-му Чернігівські та Сумські кавалірки чогось не цікавили їх. Взяли та і уїхали просто ( не, ну нетойвос вважає що вони їх вибили)) Чекаємо, коли кабмін та рада будуть засідату у наметі незламності на Банковій.
от не треба акцентувати уваги на дрібницях - про кавалірки це була відповідь конкретному форумчанину.
капітуляція - це знищення держави України та величезні проблеми для її мешканців. тому вона звісна не в інтересах України. а в реальних перемовинах зацікавлені й Європа, й ми - не згодна лише одна Раша.
ти за капітуляцію? ок. хоч чесно - а то більшість намагається агітувати, але дупами крутить. хоча заклики до капітуляції під час війни - це таке собі... руські за таке вже навіть не червончик дають... така селяві
Так у вас и остальных "незламників" любые уступки это капитуляция.
Брешеш як завжди, речник ДПСУ лише сказав, що немає доступу до такої інформації і наголосив, що ДПСУ не має права розголошувати інформацію про перетин кордону.
ЛАД написав:Вас это утешает? Я бы предпочёл, чтобы мы решали "давні проблеми завдяки тому, що Росія туго загрузла" где-то подальше от нас. А начёт "вдячності" и не мечтайте. Вы правильно написали: "Місцеві очільники запишуть це все на рахунок своєї безкрайньої мудрості". И, в общем, в какой-то степени будут правы - у них хватило ума не зарываться.
краще, щоб воювали десь деінде. але напали на нас. й знову звинувачуємо жертву - ось за це треба шмагати по дупі, доки не дійде. в чому Україна заривалася? що хотіла жити, як й інші держави - а Раша чомусь вважає, що має жити лише в складі Раші. та й ЛАД вважаєте, що треба про щось домовлятися й жити разом. ні, ЛАД, разом будемо жити, коли Раша почне відноситися до нас, як до незалежної країни - й всі питання відпадуть
Здається події останніх років довели що міжнародне законодавство просто не працює, але бачу дехто продовжує ховатись за статутами ООН та іншою маячнею. Хочу спитати заради цікавості: якщо раптом Мексика, Гватемала чи Гаїті захочуть вступити в якесь "китайське НАТО" тоді що буде?)) Або Монголія змінить конституцію і впише туди курс в НАТО, паралельно скандуючи на площах "товариш Сі - редіска". (Відповідь криється у разі про пішохода на зебрі "правого але мертвого") Хтось тут писав пару днів тому (здаєтьсґя фокс), що Україна обрала максимально невдалий час щоб штирхати палицею в берлогу скаженого ведмедя. А ви замість того щоб визнати що нас розвели партнери як котят, заламуєте руки волаючи до міжнародних інституцій. Невистачило розуму пропетляти за рахунок інших, тепер лишається тільки сьорбати по повній ложці незламності, запиваючи потужністю
міжнародне законодавство перестало працювати, коли країна, яка зайняла місце країни-засновника ООН наплювала на право та почало неприкриту агресію. але наявність ядерної зброї, яка теж дісталася в спадщину, поки дозволяє Раші почуватися безкарно.
є приклад Куби, є приклад Венесуели. щось срср вже немає 30 років, а Кубу ніхто так й не окупував. Венесуела є надія приведуть до тями, але лише після того, як там влада схоже просто зрослася з наркокартелями, а в країні з великими запасами нафти не вистачає бензину...
щось не подобається - є механізм санкцій, яким користуються й США, й Китай. а пряма збройна агресія не використовувалася.
а в чому було штирхання, розкажіть будь-ласка. прибалти за такою логікою давно штирхають - й що? Фінляндія вступила в НАТО - й що? оце все штирхання - це вигадки, щоб приховати просто таку проблему, що Раша вирішила, що ми - частина Раші. а коли ми це не визнаємо - о, вони штирхають.
де в нападі Раші розводка партнерів? не перекладайте з хворої голови на здорову. ваша особиста позиція по життю - "петляти за рахунок інших" - вона поширена. але якщо перекласти це на відносини держав - ви ж не зможете нічого сформулювати - як це пропетляти за рахунок інших? висновок інший - не треба було шмарклі розвозити по обличчю в 90х роках - адиннарот та мишебратья - ось тепер дійсно отримуємо наслідки такого братерства...