Shaman написав:й надто у вас все чорно-біле. об'єднувати Пороха та кацапів - вже нонсенс. а корупція в нас є, й категоричне неприйняття боротьби з корупцією - дивує. але так треба будувати інституції, фамілії в нас вторинні. завжди кожен новий Президент мав декілька тем, на які сідали свої люди - Енергоатом та Центренерго - одна з них. чи вас нервує, що зараз зачіпають саме Зе?
аргументуй, чому Жмурук не може працювати на кацапів? Боротьба з корупцією корупціонерами з набу які кришують корупцію? В тебе якісь дитячі поняття про ситуацію.
ЛАД написав:И перечитайте пост о США. Что они планируют делать. А мы, как правильно заметил flyman, "тільки є один ньюанс: не виробляють, а збирають". Своё у нас сборка. Ещё, вроде, начали делать корпуса и, возможно, наше программное обеспечение.
Збірка буває різною. Компанія, в якій я раніше працював, ВИРОБЛЯЄ політні стеки для ФПВ. Звісно, мікросхеми американські, китайського виробництва. Але тим не менше..
Это очень сложная техника? США или Германия сами не справятся? Хотя в принципе могут заказать и у нас.
Letusrock написав:ходять чутки що Міндич втік в Ізраїль
Спокійно собі поїхав. Дивлюся кацапсько-порохато-фіаловські журнашлюхи з самого ранку почали черговий раунд пропаганди проти Президента та його оточення, разом з корупціонерами з набу.
це результат того, що Зеленський здав назад пару місяців тому коли саджав набу. Злякався картонного майдану соросят. Тепер набу закономірно взялось за друзів
як з тебе регіонально-руський мір лізе - "майдан", "соросята". схоже зачепили реальну велику корупційну схему - й дехто з тих, які тут волають про корупцію в Україні, починають писати про друзів та соросят...
Та прям хтось тут вважав що корупції нема? боротьба з корупцією це лише спосіб контролювати українську владу, точніше владу в Україні.
Shaman написав:як з тебе регіонально-руський мір лізе - "майдан", "соросята". схоже зачепили реальну велику корупційну схему - й дехто з тих, які тут волають про корупцію в Україні, починають писати про друзів та соросят...
Бачили ми той порохатий "майдан", з намальованими в одному місці картонками, з студентами і люмпеном які навіть не знають, як розшифровується набу.