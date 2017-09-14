RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 13:52

unicdima

ти поцом був і їм залишився
prodigy
 
Повідомлень: 12816
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3366 раз.
Подякували: 3355 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 13:52

  Shaman написав:й надто у вас все чорно-біле. об'єднувати Пороха та кацапів - вже нонсенс. а корупція в нас є, й категоричне неприйняття боротьби з корупцією - дивує. але так треба будувати інституції, фамілії в нас вторинні. завжди кожен новий Президент мав декілька тем, на які сідали свої люди - Енергоатом та Центренерго - одна з них. чи вас нервує, що зараз зачіпають саме Зе? ;)

аргументуй, чому Жмурук не може працювати на кацапів? :D
Боротьба з корупцією корупціонерами з набу які кришують корупцію? :D
В тебе якісь дитячі поняття про ситуацію.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3058
З нами з: 10.06.19
Подякував: 107 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 13:53

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:И перечитайте пост о США. Что они планируют делать.
А мы, как правильно заметил flyman, "тільки є один ньюанс: не виробляють, а збирають".
Своё у нас сборка. Ещё, вроде, начали делать корпуса и, возможно, наше программное обеспечение.

Збірка буває різною. Компанія, в якій я раніше працював, ВИРОБЛЯЄ політні стеки для ФПВ. Звісно, мікросхеми американські, китайського виробництва. Але тим не менше..
Это очень сложная техника?
США или Германия сами не справятся?
Хотя в принципе могут заказать и у нас.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37339
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5372 раз.
Подякували: 4872 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 13:55

  prodigy написав:unicdima

ти поцом був і їм залишився

хавай пропагандонське гівно порохатих шлюх, не відволікайся.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3058
З нами з: 10.06.19
Подякував: 107 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 13:55

  unicdima написав:
  Shaman написав:
  Letusrock написав:ходять чутки що Міндич втік в Ізраїль

кажуть, що для ФБР це не перешкода...

а при чому фбр до набушно-порохато-кацапських казок? :D

Ну як при чом? Недавно Шоколадний виграв суд про незаконність заборони зеленським виїзду депутатів за кордон. І тепер єдність чутка посипалась, дають свідчення набу. https://youtu.be/GUOPSl7XK8g?si=xe5vOX-Gfx6BiYhc
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3881
З нами з: 24.06.14
Подякував: 120 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 13:55

  Banderlog написав:
  unicdima написав:
  Letusrock написав:ходять чутки що Міндич втік в Ізраїль

Спокійно собі поїхав.
Дивлюся кацапсько-порохато-фіаловські журнашлюхи з самого ранку почали черговий раунд пропаганди проти Президента та його оточення, разом з корупціонерами з набу.
це результат того, що Зеленський здав назад пару місяців тому коли саджав набу. Злякався картонного майдану соросят. Тепер набу закономірно взялось за друзів :lol:

як з тебе регіонально-руський мір лізе - "майдан", "соросята". схоже зачепили реальну велику корупційну схему - й дехто з тих, які тут волають про корупцію в Україні, починають писати про друзів та соросят... 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10371
З нами з: 29.09.19
Подякував: 790 раз.
Подякували: 1676 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 14:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:як з тебе регіонально-руський мір лізе - "майдан", "соросята".


ти Україну до Сороса та дурників з майдану не рівняй
за такі дешеві фокуси будуть бити і боляче
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4747
З нами з: 13.06.20
Подякував: 425 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 14:01

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  unicdima написав:[q
Спокійно собі поїхав.
Дивлюся кацапсько-порохато-фіаловські журнашлюхи з самого ранку почали черговий раунд пропаганди проти Президента та його оточення, разом з корупціонерами з набу.
це результат того, що Зеленський здав назад пару місяців тому коли саджав набу. Злякався картонного майдану соросят. Тепер набу закономірно взялось за друзів :lol:

як з тебе регіонально-руський мір лізе - "майдан", "соросята". схоже зачепили реальну велику корупційну схему - й дехто з тих, які тут волають про корупцію в Україні, починають писати про друзів та соросят... 8)

Та прям хтось тут вважав що корупції нема? :lol: боротьба з корупцією це лише спосіб контролювати українську владу, точніше владу в Україні. :lol:
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3881
З нами з: 24.06.14
Подякував: 120 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 14:01

  Shaman написав:як з тебе регіонально-руський мір лізе - "майдан", "соросята". схоже зачепили реальну велику корупційну схему - й дехто з тих, які тут волають про корупцію в Україні, починають писати про друзів та соросят... 8)

Бачили ми той порохатий "майдан", з намальованими в одному місці картонками, з студентами і люмпеном які навіть не знають, як розшифровується набу.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3058
З нами з: 10.06.19
Подякував: 107 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 14:04

Донецьк, місто-побратим

  _hunter написав:
  alex_dvornichenko написав:
  _hunter написав:а если не відбирають? ;)

......
Да и тотальная национализация кавалерок в Донецке ......

Это сейчас про ЗП 14005? :lol:

Донецьк, місто-побратим
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41429
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2868 раз.
 
Профіль
 
1
3
