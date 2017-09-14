RSS
  #
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 15:31

trololo

trololo
Не хочу пока что обсуждать Фламинго вообще.
По идее, по тем заявлениям, что делались, их уже должно быть десятки, а, скорее, даже сотни. Но пока на практике этого не заметно.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37342
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5372 раз.
Подякували: 4872 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 15:54

trololo

trololo
Посмотрел вашу ссылку https://forbes.ua/news/virobnik-raketi-flamingo-vidkrivae-v-danii-zavod-z-vigotovlennya-tverdogo-raketnogo-paliva-03092025-32374.
Спасибо.
Но "отримала данський реєстраційний номер CVR. Компанія також запустила вебсайт, де анонсує масштабний проєкт зі створення сучасного виробництва в місті Военс" это далеко не то же самое, что запустить производство "твердого ракетного палива". Но до 1 грудня времени осталось немного, посмотрим.
Хотя у меня не исчезли сомнения в том, что компания, которая "щодня виготовляє близько 100 дронів, кожен із яких коштує $55" (т.е. самые простейшие дроны) спроможна разработать и производить ракеты с заявленными характеристиками ценой от 500 тыс. до 1 млн евро.
Не буду анализировать все противоречия в сообщениях о Фламинго, будем считать, что это грехи журналистов. :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37342
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5372 раз.
Подякували: 4872 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 16:29

fler

  ЛАД написав:trololo
Не хочу пока что обсуждать Фламинго вообще.
По идее, по тем заявлениям, что делались, их уже должно быть десятки, а, скорее, даже сотни. Но пока на практике этого не заметно.

Помітно Вам чи не помітно - це Ваші проблеми. З якого переляку та з якою метою Ви берете на себе сміливість робити такі безапеляційні заяви щодо применшення нашого військового потенціалу? У Вас немає точних даних по кількості, асортименту та номенклатурі того, що у нас виробляється, а також немає даних про те, куди і скільки цього добра витрачається. Тож стуліть пельку й не розсусолюйте, поки Вас не притягнули до відповідальності за такі ̶в̶и̶с̶є̶р̶и̶ вислови. До речі, на кацапії вже б притягнули, але ж є нюанс - Ви їхню армію навпаки возвялічієте.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5946
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1213 раз.
Подякували: 1338 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 16:33

fox767676

  fler написав:
  ЛАД написав:trololo
Не хочу пока что обсуждать Фламинго вообще.
По идее, по тем заявлениям, что делались, их уже должно быть десятки, а, скорее, даже сотни. Но пока на практике этого не заметно.

Помітно Вам чи не помітно - це Ваші проблеми. З якого переляку та з якою метою Ви берете на себе сміливість робити такі безапеляційні заяви щодо применшення нашого військового потенціалу? У Вас немає точних даних по кількості, асортименту та номенклатурі того, що у нас виробляється, а також немає даних про те, куди і скільки цього добра витрачається. Тож стуліть пельку й не розсусолюйте, поки Вас не притягнули до відповідальності за такі ̶в̶и̶с̶є̶р̶и̶ вислови. До речі, на кацапії вже б притягнули, але ж є нюанс - Ви їхню армію навпаки возвялічієте.



omg

O sancta simplicitas (з лат. «о, свята простота!») — вираз, що приписують Яну Гусу. Засуджений католицьким церковним собором до спалення за єретицтво, він нібито промовив ці слова на вогнищі, коли побачив, що якась бабуся (за іншою версією — селянка) з простою релігійною старанністю вкинула у вогонь принесений нею хмиз
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4746
З нами з: 13.06.20
Подякував: 425 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 16:40

fler

  ЛАД написав:Хотя у меня не исчезли сомнения в том, что компания, которая "щодня виготовляє близько 100 дронів, кожен із яких коштує $55" (т.е. самые простейшие дроны) спроможна разработать и производить ракеты с заявленными характеристиками ценой от 500 тыс. до 1 млн евро.

Чому ви так не сумніваєтесь у кацапській промисловості? Жодних постів від вас про те, як погано на рф хоч у чомусь. Все лайно лише про Україну.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5946
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1213 раз.
Подякували: 1338 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 16:44

fox767676

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Жодних постів від вас про те, як погано на рф хоч у чомусь

для пропагандистської брехні вистачає вас та інших апостолів марафону
коли москва стане непридатною для життя так само як Київ, тоді можно про щось подискутувати
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4746
З нами з: 13.06.20
Подякував: 425 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 16:45

pesikot

Re: Напад росії і білорусі на Україну

на цій гілці багато разів писали, бо в Україні в галузі енергетики нічого не робиться, нічого не будується, все тільки саветськоє наследіє ...

Ну ось, побудовано вже в Україні, зруйновано рашистами

Росіяни вдарили дронами по першій зі збудованих в Україні великих "зелених" ТЕЦ – фото
Під час нічного удару 9 листопада окупанти атакували об'єкт групи компаній Clear Energy – першу з великих станцій в Україні, що працюють на біомасі. Про це повідомив співзасновник бізнесу Андрій Гріненко.

"Сьогодні вночі три дрони атакували одну з наших українських ТЕЦ – ту, яку ми з командою Clear Energy збудували у 2016 році. Вона стала еталоном для галузі – першою великою станцією на біомасі, що довела Україні: енергетична незалежність починається з місцевих ресурсів", – написав він.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12558
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 16:45

pesikot

  fox767676 написав:
  fler написав:Жодних постів від вас про те, як погано на рф хоч у чомусь

для пропагандистської брехні вистачає вас та інших апостолів марафону
коли москва стане непридатною для життя так само як Київ, тоді можно про щось подискутувати

І написав пропагандиське ...

Де саме в Києві непридатно жити ? )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12558
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 16:46

flyman

  fox767676 написав:
  fler написав:Жодних постів від вас про те, як погано на рф хоч у чомусь

для пропагандистської брехні вистачає вас та інших апостолів марафону
коли москва стане непридатною для життя так само як Київ, тоді можно про щось подискутувати

ще придатний, не треба ляля
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41429
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2868 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 16:47

pesikot

  ЛАД написав:trololo
Не хочу пока что обсуждать Фламинго вообще.
По идее, по тем заявлениям, что делались, их уже должно быть десятки, а, скорее, даже сотни.


раньше писали про "фуфломинго", сейчас уже пишут, что их мало ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12558
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
  #
