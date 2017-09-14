ЛАД написав:trololo Не хочу пока что обсуждать Фламинго вообще. По идее, по тем заявлениям, что делались, их уже должно быть десятки, а, скорее, даже сотни. Но пока на практике этого не заметно.
Помітно Вам чи не помітно - це Ваші проблеми. З якого переляку та з якою метою Ви берете на себе сміливість робити такі безапеляційні заяви щодо применшення нашого військового потенціалу? У Вас немає точних даних по кількості, асортименту та номенклатурі того, що у нас виробляється, а також немає даних про те, куди і скільки цього добра витрачається. Тож стуліть пельку й не розсусолюйте, поки Вас не притягнули до відповідальності за такі ̶в̶и̶с̶є̶р̶и̶ вислови. До речі, на кацапії вже б притягнули, але ж є нюанс - Ви їхню армію навпаки возвялічієте.
ЛАД написав:trololo Не хочу пока что обсуждать Фламинго вообще. По идее, по тем заявлениям, что делались, их уже должно быть десятки, а, скорее, даже сотни. Но пока на практике этого не заметно.
Помітно Вам чи не помітно - це Ваші проблеми. З якого переляку та з якою метою Ви берете на себе сміливість робити такі безапеляційні заяви щодо применшення нашого військового потенціалу? У Вас немає точних даних по кількості, асортименту та номенклатурі того, що у нас виробляється, а також немає даних про те, куди і скільки цього добра витрачається. Тож стуліть пельку й не розсусолюйте, поки Вас не притягнули до відповідальності за такі ̶в̶и̶с̶є̶р̶и̶ вислови. До речі, на кацапії вже б притягнули, але ж є нюанс - Ви їхню армію навпаки возвялічієте.
omg
O sancta simplicitas (з лат. «о, свята простота!») — вираз, що приписують Яну Гусу. Засуджений католицьким церковним собором до спалення за єретицтво, він нібито промовив ці слова на вогнищі, коли побачив, що якась бабуся (за іншою версією — селянка) з простою релігійною старанністю вкинула у вогонь принесений нею хмиз
ЛАД написав:Хотя у меня не исчезли сомнения в том, что компания, которая "щодня виготовляє близько 100 дронів, кожен із яких коштує $55" (т.е. самые простейшие дроны) спроможна разработать и производить ракеты с заявленными характеристиками ценой от 500 тыс. до 1 млн евро.
Чому ви так не сумніваєтесь у кацапській промисловості? Жодних постів від вас про те, як погано на рф хоч у чомусь. Все лайно лише про Україну.
Під час нічного удару 9 листопада окупанти атакували об'єкт групи компаній Clear Energy – першу з великих станцій в Україні, що працюють на біомасі. Про це повідомив співзасновник бізнесу Андрій Гріненко.
"Сьогодні вночі три дрони атакували одну з наших українських ТЕЦ – ту, яку ми з командою Clear Energy збудували у 2016 році. Вона стала еталоном для галузі – першою великою станцією на біомасі, що довела Україні: енергетична незалежність починається з місцевих ресурсів", – написав він.
Під час нічного удару 9 листопада окупанти атакували об'єкт групи компаній Clear Energy – першу з великих станцій в Україні, що працюють на біомасі. Про це повідомив співзасновник бізнесу Андрій Гріненко.
"Сьогодні вночі три дрони атакували одну з наших українських ТЕЦ – ту, яку ми з командою Clear Energy збудували у 2016 році. Вона стала еталоном для галузі – першою великою станцією на біомасі, що довела Україні: енергетична незалежність починається з місцевих ресурсів", – написав він.
ЛАД написав:trololo Не хочу пока что обсуждать Фламинго вообще. По идее, по тем заявлениям, что делались, их уже должно быть десятки, а, скорее, даже сотни. Но пока на практике этого не заметно.
Помітно Вам чи не помітно - це Ваші проблеми. З якого переляку та з якою метою Ви берете на себе сміливість робити такі безапеляційні заяви щодо применшення нашого військового потенціалу? У Вас немає точних даних по кількості, асортименту та номенклатурі того, що у нас виробляється, а також немає даних про те, куди і скільки цього добра витрачається. Тож стуліть пельку й не розсусолюйте, поки Вас не притягнули до відповідальності за такі ̶в̶и̶с̶є̶р̶и̶ вислови. До речі, на кацапії вже б притягнули, але ж є нюанс - Ви їхню армію навпаки возвялічієте.
Він обговорює тільки те що може нам зашкодити А на те що нам допомагає -він має свій алгоритм а - спочатку просить дати ссилку б - отримавши ссилку ігнорує і замовчує.
Простий приклад це парторгівське .мо вимагало від мене ссилку про Норвегію яка пропонує СВОЇ 100 млрд доларів як заставу для тих 140 млрд які зависли в бельгії я йому цю ссилочку надав
budivelnik написав:
ЛАД написав:
budivelnik написав:Норвежці пропонують своїх 100 млрд доларів( з свого фонду в 1,4 трлн доларів) - на час поки будуть розбиратись з москальськими 140 млрд в бельгії.. і я норвежців-чудово розумію
budivelnik написав:тільки дурень думає що хтось збирається з нуля створювати ракетну галузь... розумний просто купить комплектуючі....
тільки дурень думає що хтось продаст комплектуючі, а не предложит купить готовую продукцию. Может, вы ещё так же легко купите "комплектуючі" для F-35 и будете их производить "у селі під Львовом"? И атомную бомбу тоже?
Серьозно? А чого ж тоді будуються викруткові заводи по всій планеті від Африки до Китаю? Навіщо Аппл будує завод в Індонезії? Може краще було китайцям і малазійцям відразу готові продукти продавати?
ПС ти б якось з тараканами в своїй голові розібрався а то з одного боку- треба будувати заводи а з другого- нам краще продадуть готове... ППС Весь світ влаштований просто Якщо є якась територія, жителі якої можуть самі собі виготовляти те що їм потрібно - то краще на цій території збудувати ЗАВОД , і тільки прибуток повертати до себе. Так само і тут Навіщо американцям БУДУВАТИ для нас Петріот? якщо легше нам дати тільки те що ми не в змозі самі зробити.. Гроші то все одно -їхні.
Під час нічного удару 9 листопада окупанти атакували об'єкт групи компаній Clear Energy – першу з великих станцій в Україні, що працюють на біомасі. Про це повідомив співзасновник бізнесу Андрій Гріненко.
"Сьогодні вночі три дрони атакували одну з наших українських ТЕЦ – ту, яку ми з командою Clear Energy збудували у 2016 році. Вона стала еталоном для галузі – першою великою станцією на біомасі, що довела Україні: енергетична незалежність починається з місцевих ресурсів", – написав він.
І який відсоток генерації в нас було з біомасси?
Тобі все смішно ...
В масштабах України генерація з біомаси - це невеликий відсоток, але для Корюківської громади - це велика проблема, бо ТЕЦ цілеспрямовано зруйнована І ось на факт цілеспрямованої руйнації - ти не звернув уваги
PS. Нацисти спалили Корюковку, рашисти зруйнували ТЕЦ напередодні зими ...
Востаннє редагувалось pesikot в Пон 10 лис, 2025 17:13, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog написав:І який відсоток генерації в нас було з біомасси?
2023 рік Ядерна____________________ -47% Вугільна___________________-17% Гідро____________________ - 16% відновлювальна______________-3% інші (термальні і так далі)-17% газова_____________________-0,3%