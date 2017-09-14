RSS
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 18:04

  Banderlog написав:
  pesikot написав:

Тобі все смішно ...

В масштабах України генерація з біомаси - це невеликий відсоток, але для Корюківської громади - це велика проблема, бо ТЕЦ цілеспрямовано зруйнована
І ось на факт цілеспрямованої руйнації - ти не звернув уваги

PS. Нацисти спалили Корюковку, рашисти зруйнували ТЕЦ напередодні зими ...

до чого тут корюківка?

дійсно, ні до чого ... ТЕЦ зруйнована, а так ні до чого
  Banderlog написав: Корюківку спалили мадяри

Нацист - це не про національність
Наказ про виконання каральної акції віддав начальник штабу 399-ї головної польової комендатури Байєр Бруно Франц, 1888 року народження, родом із німецького міста Касселя[6].

На цей час замовчується участь у цій каральній операції 399-ї польової жандармерії, яка теж брала в ній безпосередню участь. Достеменно відомо, що ця частина під час трагедії стояла в містечку Корюківка[6][8][9].

Причина замовчування — в тому, що 399-та польова жандармерія складалася переважно з росіян.

  Banderlog написав:з якими ти хочеш євроінтегруватись.

Ну то відмовся від румунського паспорта, якщо ти так проти евроінтеграції
Ні ? а чому ? )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12568
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 18:06

whois2010

whois2010
До речі, а що тобі не подобається ?

Сам факт ? чи що викрили ось всі ці розмови та оборудки ?
Востаннє редагувалось pesikot в Пон 10 лис, 2025 18:09, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12568
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 18:08

  fler написав:

  fler написав:
  ЛАД написав:trololo
Не хочу пока что обсуждать Фламинго вообще.
По идее, по тем заявлениям, что делались, их уже должно быть десятки, а, скорее, даже сотни. Но пока на практике этого не заметно.

Помітно Вам чи не помітно - це Ваші проблеми. З якого переляку та з якою метою Ви берете на себе сміливість робити такі безапеляційні заяви щодо применшення нашого військового потенціалу? У Вас немає точних даних по кількості, асортименту та номенклатурі того, що у нас виробляється, а також немає даних про те, куди і скільки цього добра витрачається. Тож стуліть пельку й не розсусолюйте, поки Вас не притягнули до відповідальності за такі ̶в̶и̶с̶є̶р̶и̶ вислови. До речі, на кацапії вже б притягнули, але ж є нюанс - Ви їхню армію навпаки возвялічієте.

у вас топ плівки на плей?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41429
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2868 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 18:09

budivelnik

budivelnik
Вам не кажется, что слишком много чести отвечать на каждый ваш пост?
Тем более, на посты с благоглупостями о производстве ракет "у селі під Львовом".
Нет, конечно, можно. Такие, как производил ХАМАС - трубы начиненные порохом.
Очень надеюсь, что производством "Фламинго" занимаются не такие "специалисты".
1. Ссылку надо давать без просьб, а сразу, когда пишете. Это, по-моему, было даже в правилах форума. Но за этим не следят.
2. По вашей ссылке https://www.thetimes.com/world/russia-ukraine-war/article/norway-may-use-wealth-fund-to-back-100bn-eu-war-loan-to-ukraine-k6368tcdk читается только заголовок:
Норвегия может использовать фонд благосостояния для поддержки военного кредита ЕС на 100 млрд евро для Украины
Весь текст не показывает, только при подписке. Если у вас есть подписка, то процитируйте.
При этом, там написано "может", а не "пропонують". В сообщениях наших СМИ тоже пишут, что этот вопрос пока только обсуждается правительством Норвегии. Вот когда примут решение, тогда и будете говорить о "пропонують".
А пока не надо привирать.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37344
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5372 раз.
Подякували: 4872 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 18:11

  Faceless написав:

  Faceless написав:
fox767676 написав:
  flyman написав:ще придатний, не треба ляля

а ти до Київа відношення не маєш
я маючи 3 квартири у києві з червня змушений знімати житло на ЗУ за 500$
Ви мені тут будете розповідати що все добре, ось ось і перемога з репараціями
А як ви так недорого знайшли?

нахалбуд, сер
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41429
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2868 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 18:13

  ЛАД написав:

  ЛАД написав:budivelnik
Вам не кажется, что слишком много чести отвечать на каждый ваш пост?

Аргументация в споре - прямо зашкаливает ...

Всё, как я пишу давно - если аргументы ЛАД'у не нравятся, он их игнорирует и потом пишет "аргументов у вас нет"
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12568
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 18:35

  ЛАД написав:

  ЛАД написав:Ужгород, наверное, не единственное место на ЗУ. :)

в селах повно хат за недорого. Є знайомі ВПО які за комуналку знімають цілі хати.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3053
З нами з: 10.06.19
Подякував: 107 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 19:06

Banderlog

Banderlog

Не устояла РПЦ перед искушением властью.
Она смыла грим "просветленно-сострадательной" и явила свою истинную харю: хамскую и кровожадную.
Попы уже приготовились переписать Конституцию, чтобы истребить даже формальные огрызки "прав и свобод".
Мозгов под митрами трагически мало.
Поэтому и поверили церковники в вечность путинского рейха, давшего ей такие полномочия и куски бюджета.
Однако, крыльев, у ряженых так и не выросло. С колоколен им придется лететь строго вниз.

Впрочем, в роли церкви-карательницы, церкви душительницы любых свобод, РПЦ выглядит мерзко, но забавно. Примерно как и этот ряженый микрополит Глубокожопинский и Всуньвыньский со своей проповедью сладости рабства и послушания преступному режиму.
Невзоров

https://t.me/nevzorovtv/30161
prodigy
 
Повідомлень: 12817
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3366 раз.
Подякували: 3355 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 19:19

Ти проти самого факту ? Чи ти проти розслідування факту ?

Просте питання, проста відповідь
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12568
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 19:20

  unicdima написав:

  unicdima написав:
  ЛАД написав:Ужгород, наверное, не единственное место на ЗУ. :)

в селах повно хат за недорого. Є знайомі ВПО які за комуналку знімають цілі хати.

В селе единственная проблема - нет работы.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37344
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5372 раз.
Подякували: 4872 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
