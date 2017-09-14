RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 20:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Що цікаво, до сьогоднішнього дня журнашлюхи писали, що Міндич ховається за кордоном і ті самі журнашлюхи сьогодні пишуть, що Міндич сьогодні втік за кордон :D
unicdima
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 20:42

  pesikot написав:
То як там з румунським паспортом ? Не відмовляєшься ? )
А чому ? )

Така собі твоя особиста евроінтеграція, від якої неможливо відмовитись ...
Але інші не повинні евроінтегруватись, бо на всіх не вистачає евроінграції ...

)))
я з румунським паспортом бо я громадянин Румунії. Смисл відмовлятись?
А таких як ти нам в європі не треба. З тебе толку як з цапа молока.
Banderlog
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 20:45

  UA написав:Проводи Зе які зараз проводять наші американські партнери, схоже передують закінченню війни.
Ну не прям зараз, а ближче до весни.

Зе більше хвилює позиція господарів з Лондона, а не США, то ж триматиметься за крісло синіми пальцями, аж поки..., а потім у Лондон.
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 21:01

  UA написав:Проводи Зе які зараз проводять наші американські партнери, схоже передують закінченню війни.
Ну не прям зараз, а ближче до весни.

это из новой фсбшной методички?
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 21:05

  Schmit написав:
  UA написав:Проводи Зе які зараз проводять наші американські партнери, схоже передують закінченню війни.
Ну не прям зараз, а ближче до весни.

Зе більше хвилює позиція господарів з Лондона, а не США, то ж триматиметься за крісло синіми пальцями, аж поки..., а потім у Лондон.

твой коллега уа уже в Хорватии
а ты где, потреот?
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 22:02

  pesikot написав:
  UA написав:Проводи Зе які зараз проводять наші американські партнери, схоже передують закінченню війни.
Ну не прям зараз, а ближче до весни.


А Путіна куди подіти ?

Бо в Будапешті якось не склалась зустріч, забагато Пуйло захотів

PS. Ти написав цей текст за півбатона ? Бо тобі на хліб не вистачає )

Путин в холодильнику
За батон та два булика.
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 22:10

UA
Не думаю что что-тот произойдет с незламним.
Можем держать прилюдное пари что в 2032 году он все ще будет президентом.
Система пребывает в определенном гомеостазе, вспомните сколько прецедентов было.
Тот же Фидель Кастро.
Господар Вельзевула
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 22:39

  ЛАД написав:budivelnik
Вам не кажется, что слишком много чести отвечать на каждый ваш пост?
Тем более, на посты с благоглупостями о производстве ракет "у селі під Львовом".
Нет, конечно, можно. Такие, как производил ХАМАС - трубы начиненные порохом.
Очень надеюсь, что производством "Фламинго" занимаются не такие "специалисты".
1. Ссылку надо давать без просьб, а сразу, когда пишете. Это, по-моему, было даже в правилах форума. Но за этим не следят.
2. По вашей ссылке https://www.thetimes.com/world/russia-ukraine-war/article/norway-may-use-wealth-fund-to-back-100bn-eu-war-loan-to-ukraine-k6368tcdk читается только заголовок:
Норвегия может использовать фонд благосостояния для поддержки военного кредита ЕС на 100 млрд евро для Украины
Весь текст не показывает, только при подписке. Если у вас есть подписка, то процитируйте.
При этом, там написано "может", а не "пропонують". В сообщениях наших СМИ тоже пишут, что этот вопрос пока только обсуждается правительством Норвегии. Вот когда примут решение, тогда и будете говорить о "пропонують".
А пока не надо привирать.
Труси -хрестик
Або ти перестаєш перепощувати припущення любителів педерації
Або дозволяєш робити припущення патріотичного спрямування...

А так ти як унтерофіцерська вдова яка сама себе висікла.

ПС
якби хотів пройтись по ссилці - то це вартість 1 чашки кави ( 1 фунт на 6 місців доступу до цифрового контенту)
але як я розумію - в Ольгіно такі платежі не хочуть підтримувати , а за власні кошти такий скнара як ти купувати доступ до інформації яка перетворює педерацію на світового монстра - робити не будеш.
budivelnik
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 22:40

  Господар Вельзевула написав:UA
Не думаю что что-тот произойдет с незламним.
Можем держать прилюдное пари что в 2032 году он все ще будет президентом.
Система пребывает в определенном гомеостазе, вспомните сколько прецедентов было.
Тот же Фидель Кастро.

воно то так, але підтримка умовних партнерів залежить в певній мірі, чого більше боїться їх платник податків, паперового медведя, чи почуватися лохом.
З Фіделем США не вело екзистинційну війну до останнього кубинця.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 10 лис, 2025 22:57, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 22:55

  Господар Вельзевула написав:UA
Не думаю что что-тот произойдет с незламним.
Можем держать прилюдное пари что в 2032 году он все ще будет президентом.
Система пребывает в определенном гомеостазе, вспомните сколько прецедентов было.
Тот же Фидель Кастро.

Если война в той или иной степени будет до 2032, то не исключено, но после первых же послевоенных выборах он вылетит.
