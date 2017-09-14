|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 10 лис, 2025 22:58
alex_dvornichenko написав: Господар Вельзевула написав:UA
Не думаю что что-тот произойдет с незламним.
Можем держать прилюдное пари что в 2032 году он все ще будет президентом.
Система пребывает в определенном гомеостазе, вспомните сколько прецедентов было.
Тот же Фидель Кастро.
Если война в той или иной степени будет до 2032, то не исключено, но после первых же послевоенных выборах он вылетит.
Тільки з М2260 доживуть не тільки лиш всі.
flyman
Додано: Пон 10 лис, 2025 23:03
Господар Вельзевула написав:UA
Не думаю что что-тот произойдет с незламним.
Можем держать прилюдное пари что в 2032 году он все ще будет президентом.
Система пребывает в определенном гомеостазе, вспомните сколько прецедентов было.
Тот же Фидель Кастро.
100% не дотягне до 2032. Навіть до 2028 не дотягне.
Кастро війни не вів, ніякої аналогії з Зе немає.
andrijk777
