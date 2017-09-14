RSS
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 22:58

  alex_dvornichenko написав:
  Господар Вельзевула написав:
Не думаю что что-тот произойдет с незламним.
Можем держать прилюдное пари что в 2032 году он все ще будет президентом.
Система пребывает в определенном гомеостазе, вспомните сколько прецедентов было.
Тот же Фидель Кастро.

Если война в той или иной степени будет до 2032, то не исключено, но после первых же послевоенных выборах он вылетит.

Тільки з М2260 доживуть не тільки лиш всі.
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 23:03

  Господар Вельзевула написав:
Не думаю что что-тот произойдет с незламним.
Можем держать прилюдное пари что в 2032 году он все ще будет президентом.
Система пребывает в определенном гомеостазе, вспомните сколько прецедентов было.
Тот же Фидель Кастро.

100% не дотягне до 2032. Навіть до 2028 не дотягне.
Кастро війни не вів, ніякої аналогії з Зе немає.
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 23:37

  Господар Вельзевула написав:
Можем держать прилюдное пари что в 2032 году он все ще будет президентом.

Що, як Xуйло та Ляксанр Ригорич?
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 00:05

Романенко на эту тему видео снял

Смысл в следующем - те деньги что они передавали друг другу, они в банковской упаковке ФРС США предназначенной только для банков, и там миллион долларов. Упаковка потрепанная но не разорванная, дата 2006 год. То есть миллион у них как одна купюра, которую передают из рук в руки с 2006го года, его даже не разрывают для проверки на подлинность (может проверяют сканированием кодов). А вы говорите нет денег на профессиональную армию, тцк и так наловит. Ваши комментарии господа банкиры.

Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 06:53

  alex_dvornichenko написав:
  Господар Вельзевула написав:
Не думаю что что-тот произойдет с незламним.
Можем держать прилюдное пари что в 2032 году он все ще будет президентом.
Система пребывает в определенном гомеостазе, вспомните сколько прецедентов было.
Тот же Фидель Кастро.

Если война в той или иной степени будет до 2032, то не исключено, но после первых же послевоенных выборах он вылетит.

До 2032, то хіба як УПА до 1954 і Зе - наш Шухевич - мрія форумних незламників.
Тільки от вже 25% країни під окупацією, деякі території 10+ років і щось не видно там УПА. Цікаво, чому?
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 08:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Хтось чув заяву Верховного Головнокомандуючого стосовно можливих випадків корупції, інформацію про які вчора оприлюднило НАБУ, серед затверджених ним міністрів та десятків мільйонів доларів, які передавалися сенатору РФ?
Є взагалі в цій країні президент? Чи він як Янукович непоміченим виїхав на Ростов?

- Коселёк, коселёк... не было никакого коселька...
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 08:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Тільки от вже 25% країни під окупацією, деякі території 10+ років і щось не видно там УПА. Цікаво, чому?

телемарафон каже "бо там ще в 2022 буряти всіх мобілізували, всіх повбивали"
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 08:38

  Господар Вельзевула написав:
Не думаю что что-тот произойдет с незламним.
Можем держать прилюдное пари что в 2032 году он все ще будет президентом.
Система пребывает в определенном гомеостазе, вспомните сколько прецедентов было.
Тот же Фидель Кастро.

а в 2032 на форумі залишки небусифікованих незламників будуть сперечатись з новоприбулими бангладешцями (через гугл-перекладач) про "неначасі".
Дивно що за такого рівня цементування нашої незламної "демократії" ще нікому в голову не прийшло протягнути вибори з прогнозованим результатом 146% і закрити ще на 5 років всі питання
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 08:41

  whois2010 написав:Хтось чув заяву Верховного Головнокомандуючого стосовно можливих випадків корупції, інформацію про які вчора оприлюднило НАБУ, серед затверджених ним міністрів та десятків мільйонів доларів, які передавалися сенатору РФ?
Є взагалі в цій країні президент? Чи він як Янукович непоміченим виїхав на Ростов?
- Коселёк, коселёк... не было никакого коселька...

Прогнозовано
Президент Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що підтримує розслідування НАБУ і САП щодо корупції в енергетиці, де фігурує і його соратник, втім не назвав жодних імен.

Нагадаю - "Якщо у моєму оточенні буде такий, як Свинарчук, я піду у відставку", – Зеленський.
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 09:04

  Letusrock написав:
  Schmit написав:Тільки от вже 25% країни під окупацією, деякі території 10+ років і щось не видно там УПА. Цікаво, чому?

телемарафон каже "бо там ще в 2022 буряти всіх мобілізували, всіх повбивали"

За хребтом кажуть , що життя на окупованих прекрасне? Не саджають за проукраїнську позицію, не забирають житло у «розумників», які думають що налюбили систему «а я звідти виїду за кордон, там випускають».
Все так? Чи до чого тут «марафон»?
