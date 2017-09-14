|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 11 лис, 2025 11:43
stm написав: Banderlog написав:
церква це не держава.
Церква це інституція, яка має відповідати законодавству України. Якщо відповідає, а це наразі не так, то може користуватися тим що держава надає безоплатно у користування. Користування, то не володіння ) Пам'ятки архітектури це власність держави, а не церкви.
шо ви мелете?
це відколи памятники архітектури автоматично стають держвласністю?
Banderlog
Повідомлень: 3890
З нами з: 24.06.14
- Подякував: 120 раз.
- Подякували: 100 раз.
Додано: Вів 11 лис, 2025 11:55
Banderlog написав: stm написав: Banderlog написав:
церква це не держава.
Церква це інституція, яка має відповідати законодавству України. Якщо відповідає, а це наразі не так, то може користуватися тим що держава надає безоплатно у користування. Користування, то не володіння ) Пам'ятки архітектури це власність держави, а не церкви.
шо ви мелете?
це відколи памятники архітектури автоматично стають держвласністю?
Десь від часів конкістадорів. Коли держави у вигляді королів зробили неможливим дуального сприйняття держави. Держава перша, далі інституції яким надаються преференції ) Може ще раніше - римське право )
stm
Повідомлень: 6059
З нами з: 04.03.15
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 680 раз.
Додано: Вів 11 лис, 2025 11:58
Banderlog написав: stm написав: Banderlog написав:
церква це не держава.
Церква це інституція, яка має відповідати законодавству України. Якщо відповідає, а це наразі не так, то може користуватися тим що держава надає безоплатно у користування. Користування, то не володіння ) Пам'ятки архітектури це власність держави, а не церкви.
шо ви мелете?
це відколи памятники архітектури автоматично стають держвласністю?
зазвичай пам'ятки культури - це держвластність. але як прийнято у руських - прийшли в гості, а тепер - ми завжди тут жили. не завжди - ні в Лаврі, ні в Почаєві
тому рано чи пізно й подивимось, кому потрібна РПЦ без Лаври
Shaman
Повідомлень: 10379
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 790 раз.
- Подякували: 1677 раз.
Додано: Вів 11 лис, 2025 12:00
Banderlog написав:
шо ви мелете?
це відколи памятники архітектури автоматично стають держвласністю?
в кого більше прав на державну власність, у держави чи церкви чужої країни?
unicdima
Повідомлень: 3057
З нами з: 10.06.19
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 195 раз.
Додано: Вів 11 лис, 2025 12:00
unicdima написав:
а набу бореться з корупцією?
набу це неконтрольований корупційний орган який займається кришуванням корупції та заказними справами на конкурентів. Покажи мені їх справи по порошенківцям чи кличковцям.
Особовий склад набу, від простих оперів до керівників фігурує в сотнях корупційних скандалів.
Свінарчуки то є НАБУ )
stm
Повідомлень: 6059
З нами з: 04.03.15
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 680 раз.
Додано: Вів 11 лис, 2025 12:01
Letusrock написав:
Каль вважає, що якщо війна між росією та Україною завершиться раніше 2029−2030 років, то росія зможе раніше використати свої технічні, матеріальні та людські ресурси для створення загрози Європі.
Shaman написав:
кожен судить про інших виходячи з того, як сам поступив би у схожій ситуації. ви як, колезі, у якого проблеми, допоможете?
"Швидке припинення війни в Україні дозволить росіянам використати свою енергію там, де вони насправді цього хочуть, а саме проти Європи", - заявив голова німецької розвідки.
Shaman написав:
й якщо мир настане, для Європи це теж буде добре.
Чомусь герр Каль вважає інакше.
Мир в Україні означатиме що в рф будуть розвязані руки, засоби і особовий склад, щоб "звільнити" прибалтів чи ще когось та остаточно похоронити 5-статтю. і в цьому інтереси України (точніше народу України) та Європи кардинально розходяться
й знову ніде в словах немає, що Європа за продовження війни. це знову твоя й твоїх однодумців інтерпретація.
а до ризиків виникнення нової Європі звісно треба готуватися. бачите, вже в нікого не виникає сумнівів, що Раша нападе - питання лише коли. й загальний висновок - з загрозою треба боротися з початковою, а не з наслідками
Shaman
Повідомлень: 10379
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 790 раз.
- Подякували: 1677 раз.
Додано: Вів 11 лис, 2025 12:04
unicdima написав: Shaman написав: Banderlog написав:
Це розвалить державу. Є ген прокуратура є сбу хай борються з корупцією.
Для чого ще треба набу яке хз кому підконтрольне?
ти великий спеціаліст, як боротися з корупцією? чи навпаки, спеціаліст, як цю корупцію толерувати - тому звісно ніяке НАБУ тобі не потрібне...
а набу бореться з корупцією?
набу це неконтрольований корупційний орган який займається кришуванням корупції та заказними справами на конкурентів. Покажи мені їх справи по порошенківцям чи кличковцям.
Особовий склад набу, від простих оперів до керівників фігурує в сотнях корупційних скандалів.
зараз виникла реальна справа топкорупції ПОТОЧНОЇ влади. й чомусь саме зараз найбільший вереск. співпадіння?.. подивимось, чим закінчиться...
Shaman
Повідомлень: 10379
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 790 раз.
- Подякували: 1677 раз.
Додано: Вів 11 лис, 2025 12:06
andrijk777 написав: Господар Вельзевула написав:UA
Не думаю что что-тот произойдет с незламним.
Можем держать прилюдное пари что в 2032 году он все ще будет президентом.
Система пребывает в определенном гомеостазе, вспомните сколько прецедентов было.
Тот же Фидель Кастро.
100% не дотягне до 2032. Навіть до 2028 не дотягне.
Кастро війни не вів, ніякої аналогії з Зе немає.
Цікаве питання, війна не завершиться поки Зеленський при владі. Бо вона не завершиься так, як нам (а може і йому) навішали на вуха Подоляки з партнерами у 22-му. Прийняти реальність теперешня влада не зможе бо треба буде відповідати на питання , що було у травні 22-го і що маємо зараз. "Домовленості" або "капітуляцію" будуть підписувати інші люди, звичайно ж звинувативши у всьому попередників. Тількі от партнерів влаштовує вічна війна, юхлу теж вже якось до сраці втрати та санкції, майданити не патріотично зараз, враховуючи що для більшості країни війна почалася тільки з перебоями світла зараз. Про те що буде далі з економікою, теріторіями, населенням ніхто при владі не думає. Все мабуть мрії про російські гроші на відновлення після перемог и план Маршала
Замкнуте коло. Логічна відповідь, що буде при владі поки на обвалится фронт, або не замерзне декілька міст мільйонників.
Востаннє редагувалось d44
в Вів 11 лис, 2025 12:10, всього редагувалось 1 раз.
d44
Повідомлень: 796
З нами з: 07.03.14
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 71 раз.
Додано: Вів 11 лис, 2025 12:10
Letusrock
Чому всі зациклились на питанні житла чи його відбирання,
На чому треба циклитись, щоб Летусрок підтвердив, що життя на окупованих солодка казка, а «марафон» (який він дивиться, бо знає що там кажуть) бреше?
Hotab
Повідомлень: 17107
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2532 раз.
Додано: Вів 11 лис, 2025 12:10
d44 написав: andrijk777 написав: Господар Вельзевула написав:UA
Не думаю что что-тот произойдет с незламним.
Можем держать прилюдное пари что в 2032 году он все ще будет президентом.
Система пребывает в определенном гомеостазе, вспомните сколько прецедентов было.
Тот же Фидель Кастро.
100% не дотягне до 2032. Навіть до 2028 не дотягне.
Кастро війни не вів, ніякої аналогії з Зе немає.
Цікаве питання, війна не завершиться поки Зеленський при владі. Бо вона не завершиься так, як нам (а може і йому) навішали на вуха Подоляки з партнерами у 22-му. Прийняти реальність теперешня влада не зможе бо треба буде відповідати на питання , що було у травні 22-го і що маємо зараз. "Домовленості" або "капітуляцію" будуть підписувати інші люди, звичайно ж звинувативши у всьому попередників. Тількі от партнерів влаштовує вічна війна, юхлу теж вже якось до сраці втрати та санкції, майданити не патріотично зараз, враховуючи що для більшості країни війна почалася тільки з перебоями світла зараз. Про те що буде далі з економікою, теріторіями, населенням ніхто при владі не думає. Все мабуть мрії про російські гроші на відновлення після перемог и план Маршала
Замкнуте коло.
Немає замкнутого кола, влада України дійсно відчула що оркостан сиплеться фінансово. Але не відсвічує що у цю воронку безвиході існування нас може також засосати. До лютого 2026 прийнято рішення х... на повну окупацію Донбасу, це означає що незважаючи що грошей немає, вони їх знайдуть на цю реалізацію незважаючи на результат. Для нас означає що корупція зменшує наші шанси, які і так можливі з великими витратами.
Востаннє редагувалось stm
в Вів 11 лис, 2025 12:11, всього редагувалось 1 раз.
stm
Повідомлень: 6059
З нами з: 04.03.15
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 680 раз.
