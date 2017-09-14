RSS
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 12:11

  d44 написав:
  andrijk777 написав:
  Господар Вельзевула написав:UA
Не думаю что что-тот произойдет с незламним.
Можем держать прилюдное пари что в 2032 году он все ще будет президентом.
Система пребывает в определенном гомеостазе, вспомните сколько прецедентов было.
Тот же Фидель Кастро.

100% не дотягне до 2032. Навіть до 2028 не дотягне.
Кастро війни не вів, ніякої аналогії з Зе немає.
Цікаве питання, війна не завершиться поки Зеленський при владі. Бо вона не завершиься так, як нам (а може і йому) навішали на вуха Подоляки з партнерами у 22-му. Прийняти реальність теперешня влада не зможе бо треба буде відповідати на питання , що було у травні 22-го і що маємо зараз. "Домовленості" або "капітуляцію" будуть підписувати інші люди, звичайно ж звинувативши у всьому попередників. Тількі от партнерів влаштовує вічна війна, юхлу теж вже якось до сраці втрати та санкції, майданити не патріотично зараз, враховуючи що для більшості країни війна почалася тільки з перебоями світла зараз. Про те що буде далі з економікою, теріторіями, населенням ніхто при владі не думає. Все мабуть мрії про російські гроші на відновлення після перемог и план Маршала :) Замкнуте коло.

маю надію, змащуєш милом мотузку? :lol:
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 12:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:Немає замкнутого кола, влада України дійсно відчула що оркостан сиплеться фінансово. Але не відсвічує що у цю воронку безвиході існування нас може також засосати. До лютого 2026 прийнято рішення х... на повну окупацію Донбасу, це означає що незважаючи що грошей немає, вони їх знайдуть на цю реалізацію незважаючи на результат. Для нас означає що корупція зменшує наші шанси, які і так можливих з великими витратами.
Треба думати не коли та як посиплеться расія, а де чи будемо ми взагалі на той час. Не про їх ресурси а про наші. Партнерських ресурсів немає, хіба що грошенят на зарплатню солдатам ще підкинуть
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 12:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:маю надію, змащуєш милом мотузку?
йди воюй, поки расія на обвалиться. Як ти писав раніше
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 12:16

  d44 написав:
  andrijk777 написав:
  Господар Вельзевула написав:UA
Не думаю что что-тот произойдет с незламним.
Можем держать прилюдное пари что в 2032 году он все ще будет президентом.
Система пребывает в определенном гомеостазе, вспомните сколько прецедентов было.
Тот же Фидель Кастро.

100% не дотягне до 2032. Навіть до 2028 не дотягне.
Кастро війни не вів, ніякої аналогії з Зе немає.
Цікаве питання, війна не завершиться поки Зеленський при владі. Бо вона не завершиься так, як нам (а може і йому) навішали на вуха Подоляки з партнерами у 22-му. Прийняти реальність теперешня влада не зможе бо треба буде відповідати на питання , що було у травні 22-го і що маємо зараз. "Домовленості" або "капітуляцію" будуть підписувати інші люди, звичайно ж звинувативши у всьому попередників. Тількі от партнерів влаштовує вічна війна, юхлу теж вже якось до сраці втрати та санкції, майданити не патріотично зараз, враховуючи що для більшості країни війна почалася тільки з перебоями світла зараз. Про те що буде далі з економікою, теріторіями, населенням ніхто при владі не думає. Все мабуть мрії про російські гроші на відновлення після перемог и план Маршала :) Замкнуте коло. Логічна відповідь, що буде при владі поки на обвалится фронт, або не замерзне декілька міст мільйонників.

Раніше я думав що війна може тривати 10+ років, зараз змінив думку.
21 тисяча СЗЧ - це вирок. Зараз лапають абсолютно немотивованих людей і посилають на фронт - це не може пройти без наслідків і 21000 СЗЧ - це наслідок. Поки що фронт тримається на "старих" і мотивованих, але це дуже довго тривати не може. Тому ще 3 роки це прям максимум, скільки ми ще можемо триматись.
І це по-моєму максимум скільки може триматись Зе.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Вів 11 лис, 2025 12:20, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 12:20

  unicdima написав:
  Banderlog написав: шо ви мелете? :lol: це відколи памятники архітектури автоматично стають держвласністю?

в кого більше прав на державну власність, у держави чи церкви чужої країни?

В церкви. Держава не будувала монастирі і не викупляла їх.
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 12:22

  d44 написав:
  stm написав:Немає замкнутого кола, влада України дійсно відчула що оркостан сиплеться фінансово. Але не відсвічує що у цю воронку безвиході існування нас може також засосати. До лютого 2026 прийнято рішення х... на повну окупацію Донбасу, це означає що незважаючи що грошей немає, вони їх знайдуть на цю реалізацію незважаючи на результат. Для нас означає що корупція зменшує наші шанси, які і так можливих з великими витратами.
Треба думати не коли та як посиплеться расія, а де чи будемо ми взагалі на той час. Не про їх ресурси а про наші. Партнерських ресурсів немає, хіба що грошенят на зарплатню солдатам ще підкинуть
Алярмісти -всі однакові...
У них
а - те що чотири роки давали по 50 млрд і обіцяють давати й далі - фігня
б - те що наш програш , для тих хто нас підтримує=їхньому вступу у війну - фігня
в - те що шукають варіанти як забрати 300 млрд в педерації і тим чи іншим боком віддати нам - фігня....
г - те що після війни не залежно від того хто переможе у нас буде 1+млн загартованих бійців і тому Заходу бажано щоб ці бійці були на їх стороні - фігня...

Хлопці і дівчата - ну хоч трошки логіку вмикайте.
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 12:23

  stm написав:
  Banderlog написав:церква це не держава.

Церква це інституція, яка має відповідати законодавству України. Якщо відповідає, а це наразі не так, то може користуватися тим що держава надає безоплатно у користування. Користування, то не володіння ) Пам'ятки архітектури це власність держави, а не церкви.

Вооюще-то, этим мы в окончательной форме обязаны "клятому совку". :)
Вся церковная собственность объявлена государственной согласно Декрету Совнаркома “Об отделении церкви от государства и школы от церкви” от 1918 г.
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 12:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:В церкви. Держава не будувала монастирі і не викупляла їх.
Ну як би церква їх також не будувала..
Будували громади....
І на відміну від комерційних заводів/шинків/колгоспів - Церква ДОХІД отримувала, а податки не платила...
І якщо якась організація під час війни збирається перекачувати гроші українців у кишені московського гундяєва - то це явно протизаконно.
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 12:24

  d44 написав:
  Shaman написав:маю надію, змащуєш милом мотузку?
йди воюй, поки расія на обвалиться. Як ти писав раніше

Так загроза суне на Сумщину, а житель прикордоння Сумщини лише невдоволено коментує скільки кави військові з групи збивання шахедів випивають вдень. І все?
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 12:25

  Shaman написав:зараз виникла реальна справа топкорупції ПОТОЧНОЇ влади. й чомусь саме зараз найбільший вереск. співпадіння?.. подивимось, чим закінчиться...

вереск я бачу лише від набу, їхніх кураторів і журнашлюх які їх обслуговують, ніяких реальних результатів поки не побачив.
Взагалі смішно чути про якусь антикорупційну діяльність набу коли директор набу має кримінальне минуле і вся його сімейка займається корупційними мутняками :D
