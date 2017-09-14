|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 11 лис, 2025 12:33
d44 написав: stm написав:
Немає замкнутого кола, влада України дійсно відчула що оркостан сиплеться фінансово. Але не відсвічує що у цю воронку безвиході існування нас може також засосати. До лютого 2026 прийнято рішення х... на повну окупацію Донбасу, це означає що незважаючи що грошей немає, вони їх знайдуть на цю реалізацію незважаючи на результат. Для нас означає що корупція зменшує наші шанси, які і так можливих з великими витратами.
Треба думати не коли та як посиплеться расія, а де чи будемо ми взагалі на той час. Не про їх ресурси а про наші. Партнерських ресурсів немає, хіба що грошенят на зарплатню солдатам ще підкинуть
Золотовалютні резерви у нас найбільші за всю історію існування. Вони не у фублях, що цікаво. А вялічіє має 4 регіони де за 4 місяці до завершення року немає коштів. А взагалі бюджет оркостану -10трл.фублів. щоб було більш зрозуміло весь річний бюджет оркостану на освіту 3 трл.фублів, здоров'я - 3,5 трл.фублів.
Востаннє редагувалось stm
в Вів 11 лис, 2025 12:36, всього редагувалось 1 раз.
-
stm
-
-
- Повідомлень: 6059
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 680 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 11 лис, 2025 12:34
Shaman написав: Letusrock написав:
Каль вважає, що якщо війна між росією та Україною завершиться раніше 2029−2030 років, то росія зможе раніше використати свої технічні, матеріальні та людські ресурси для створення загрози Європі.
Shaman написав:
кожен судить про інших виходячи з того, як сам поступив би у схожій ситуації. ви як, колезі, у якого проблеми, допоможете?
"Швидке припинення війни в Україні дозволить росіянам використати свою енергію там, де вони насправді цього хочуть, а саме проти Європи", - заявив голова німецької розвідки.
......
й знову ніде в словах немає, що Європа за продовження війни. це знову твоя й твоїх однодумців інтерпретація.
А вы хотели, чтобы Каль так прямо и публично об этом и сказал?
а до ризиків виникнення нової Європі звісно треба готуватися. бачите, вже в нікого не виникає сумнівів, що Раша нападе
- питання лише коли. й загальний висновок - з загрозою треба боротися з початковою, а не з наслідками
Точно, что ни у кого?
Немного раньше вы писали, что это высказывания генералов, которые добиваются увеличения оборонных расходов.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 37352
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5372 раз.
- Подякували: 4872 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Вів 11 лис, 2025 12:41
andrijk777 написав:
21 тисяча СЗЧ - це вирок. Зараз лапають абсолютно немотивованих людей і посилають на фронт - це не може пройти без наслідків і 21000 СЗЧ - це наслідок.
нехочу нікому підказувати, але кількість сзч можна різко зменшити, якщо тримати когось з рідних в підвалі в заручниках. Партнерам скажемо що це з метою захисту від обстрілів. Правда потрібно ще набрати додатково 100тис поліцаїв та "посібників на громадських засадах"
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 2794
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 11 лис, 2025 12:42
stm написав:
.........
корупція зменшує наші шанси, які і так можливі з великими витратами.
Шанси на що?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 37352
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5372 раз.
- Подякували: 4872 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Вів 11 лис, 2025 12:49
ЛАД написав: stm написав:
.........
корупція зменшує наші шанси, які і так можливі з великими витратами.
Шанси на що?
ЛАД, щоб ваші онучки, які залишаються в Україні мали шанси на розвиток, а не жили життя яке непогане але можна не помічати жертви інших
З гарного, у молодого ЛАДа з оркостану таких можливостей немає. Він чим далі, тим більше живе у тоталітарній державі де можливо 45 років не помічати ув'язнення 15 річних дітей за графіті яке не співпадає з партією )
Востаннє редагувалось stm
в Вів 11 лис, 2025 12:50, всього редагувалось 1 раз.
-
stm
-
-
- Повідомлень: 6059
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 680 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 11 лис, 2025 12:50
Hotab написав: d44 написав: Shaman написав:
маю надію, змащуєш милом мотузку?
йди воюй, поки расія на обвалиться. Як ти писав раніше
Так загроза суне на Сумщину, а житель прикордоння Сумщини лише невдоволено коментує скільки кави військові з групи збивання шахедів випивають вдень. І все?
Я ще незадоволений тим, що збивається один відсоток шахедів на сумщині, та відсутністью гелікоптерів, які по словам Сирського збили стопітсот шахедів. Як і жителі Київа тим, що там літають спокійно розвідувальні дрони, а потім вибухають підстанції та ТЕЦ. Їм теж щось порадите?
...щось Притулу не чутно давно з "перехоплювачами"...
Востаннє редагувалось d44
в Вів 11 лис, 2025 12:52, всього редагувалось 2 разів.
-
d44
-
-
- Повідомлень: 796
- З нами з: 07.03.14
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 11 лис, 2025 12:51
stm написав:
Золотовалютні резерви у нас найбільші за всю історію існування. Вони не у фублях, що цікаво. А вялічіє має 4 регіони де за 4 місяці до завершення року немає коштів. А взагалі бюджет оркостану -10трл.фублів. щоб було більш зрозуміло весь річний бюджет оркостану на освіту 3 трл.фублів, здоров'я - 3,5 трл.фублів.
Фублів можна надрукувати стільки, скільки треба! Я вже вам ще писав, але ви по-моєму цього не усвідомлюєте. Не усвідомлюєте що це означає на практиці.
Для довідки(2024р):
Дефіцит бюджету РФ складає 1,7%
від ВВП.
Дефіцит бюджету США складає 6,4%
від ВВП.
Дефіцит бюджету України перевищив 24%
від ВВП (без урахування грантів) або ~18-19% із грантами.
Ці цифри загальновідомі і їх ніхто не заперечує. Але в РФ ви бачите лише проблеми, в України проблем немає зовсім.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 6913
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 11 лис, 2025 12:51
stm написав:
Золотовалютні резерви у нас найбільші за всю історію існування. Вони не у фублях, що цікаво.
ну розкажіть нам в чому в нас золотовалютні резерви і поподробніше.
Заодно і обясніть темним якого біса держава купляє іноземні цінні папери під час війни ? І просить пенсіонерів донатити на дрони.
Напомню що в рф є фізичне золото в резервах. 50 золотозбагачувальних фабрик...
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 3890
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 120 раз.
- Подякували: 100 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Вів 11 лис, 2025 12:53
d44 написав:
........
Треба думати не коли та як посиплеться расія, а де чи будемо ми взагалі на той час. Не про їх ресурси а про наші. ..........
"Не то плохо, что корова сдохла, а то, что у соседа живая".
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 37352
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5372 раз.
- Подякували: 4872 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Вів 11 лис, 2025 12:59
andrijk777 написав: stm написав:
Золотовалютні резерви у нас найбільші за всю історію існування. Вони не у фублях, що цікаво. А вялічіє має 4 регіони де за 4 місяці до завершення року немає коштів. А взагалі бюджет оркостану -10трл.фублів. щоб було більш зрозуміло весь річний бюджет оркостану на освіту 3 трл.фублів, здоров'я - 3,5 трл.фублів.
Фублів можна надрукувати стільки, скільки треба! Я вже вам ще писав, але ви по-моєму цього не усвідомлюєте. Не усвідомлюєте що це означає на практиці.
Для довідки(2024р):
Дефіцит бюджету РФ складає 1,7%
від ВВП.
Дефіцит бюджету США складає 6,4%
від ВВП.
Дефіцит бюджету України перевищив 24%
від ВВП (без урахування грантів) або ~18-19% із грантами.
Ці цифри загальновідомі і їх ніхто не заперечує. Але в РФ ви бачите лише проблеми, в України проблем немає зовсім.
Я з вами лише по друку фублів і розмовляю ) Друк фублів то є щастя, воно не просто друк, в економіці то веде до дуже цікавих подій. Але чим більше, тим цікавіше. )
-
stm
-
-
- Повідомлень: 6059
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 680 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|33
|151207
|
|
|1493
|345772
|
|
|6076
|1036646
|
|