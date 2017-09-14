ЛАД написав: 60 лет назад я верил, что "нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме" 30 лет назад я верил, что мои дочки будут жить в счастливой и процветающей незалежній Україні. Зараз я маю вірити, що мої онуки будуть "мати шанси на розвиток"? В умовах "фортеці" і нескінченої війни? І поки що лякаються прильотів і не мають можливості навіть в школу нормально ходити?
З гарного, у молодого ЛАДа з оркостану таких можливостей немає. Він чим далі, тим більше живе у тоталітарній державі де можливо 45 років не помічати ув'язнення 15 річних дітей за графіті яке не співпадає з партією )
Молодого ЛАДа в оркостані немає. Так само, як і старого. Я живу в Україні. И как кто живёт в оркостане меня не так, чтобы сильно, интересует. Видимо, в отличие от вас. С чисто украинским подходом: "Не то плохо, что корова сдохла, а то, что у соседа живая".
У сусіда, який напав, все вже неживе. Розуміє молодий ЛАД з заводу, чи ні, немає великого значення. А ось що Франт і ЛАД вірять що есересер мав щось що здохло не тому що нафіг десятки років не було потрібно, а тому що пограбували не їх однолітки і вони були бездіяльними, а ті кому наразі 50-40 років, то велика проблема ) тому що коли відмотати взад гарного життя, то вас грабували неповнолітні, а ви так гарно в фізиці і хіміці при цьому розбирались )
Ответ, простите, мало того, что по принципу: "На городі бузина, а в Києві дядько", так ещё и написан, как обычно так, что хрен поймёшь, что хотели сказать. Раньше я думал, что вы специально пишете эзоповым языком, но, похоже, вы просто не научились ясно излагать свои мысли.
У русского народа времен православной российской империи была любимая пословица: « И Христос бы воровал, кабы руки не прибили». Воровство всегда было истинной национальной идеей россии. Традиции глобального расхищения всего были унаследованы СССР и РФ. Как внезапно выяснилось - 850 миллиардов рублей, которые были отслюнявлены Кремлем на импортозамещение протезов испарились бесследно и таинственно.
Особенно интересно читать такое после горячего утреннего обсуждения хищений в нашей энергетике.
мабуть відкрою тайну для вас, система відкатів почалась з кінця 80х (1988-1990), потім на два три роки була замінена бартером (бо стрімка девальвація радянського рубля звела до нуля попит на дерев'яний серед керівників великий державних заводів/портів)
в часи Кучми система відкатів набула такої масовості, що без відкату нічого не працювало. банальний приклад: фірма-експедитор бажає почати працювати в порту Одеса, питання вирішується не комерційним відділом, а саме з директором порту (до речі державне підприємство). Директор питає який грузопоток ваша фірма обіцяє забезпечити: десь 300-400к тон кукурудзи (чи сої, чи ще щогось), відповідь -не цікаво, треба 1млн тон на місяць
ок, передаймо нашим патронам. а які умови співпраці? 50/50, тобто? на кожний долар від експедиції вантажу ви мені приносите 0,5дол. А може 30/70 (бо в Миколаєві у нас такі умови), ну тоді дуйте у Миколаїв, чи навіть Херсон. Бо начальник(директор) порту заплатив за свою посаду 1,0-1,5млн доларів (це тарифи часів Ющенка, був такий міністр транспорту Вінський, потім Ефименко, коли прийшов Боря Колесніков ціни ще підросли
Ответ максимально упрощу: заводи які схуярились зі всіма нії фізиків хіміків нікому не були потрібні максимальну кількість років і держава Україна до цього немала ніякого відношення. Заводи грабували ваші однолітки, тому що це був єдиний вихід грошей, інші з сумками кравчучками їздили і продавали за валюту товар якого не було. Винити 40-50 річних людям зі знанням історії, фізики і хімії має бути соромно максимально, тому що логіка елементарної математики надає відповідь що на момент розвалу їм було (40-50)-34=(14-16) років. Якщо вумного повнолітнього грабує дитина неповнолітня, то то є треш )