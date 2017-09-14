RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15744157451574615747
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 13:33

  stm написав:
  ЛАД написав: 60 лет назад я верил, что "нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме"
30 лет назад я верил, что мои дочки будут жить в счастливой и процветающей незалежній Україні.
Зараз я маю вірити, що мої онуки будуть "мати шанси на розвиток"?
В умовах "фортеці" і нескінченої війни? І поки що лякаються прильотів і не мають можливості навіть в школу нормально ходити?

З гарного, у молодого ЛАДа з оркостану таких можливостей немає. Він чим далі, тим більше живе у тоталітарній державі де можливо 45 років не помічати ув'язнення 15 річних дітей за графіті яке не співпадає з партією )

Молодого ЛАДа в оркостані немає. Так само, як і старого. Я живу в Україні.
И как кто живёт в оркостане меня не так, чтобы сильно, интересует. Видимо, в отличие от вас. С чисто украинским подходом: "Не то плохо, что корова сдохла, а то, что у соседа живая".

У сусіда, який напав, все вже неживе. Розуміє молодий ЛАД з заводу, чи ні, немає великого значення. А ось що Франт і ЛАД вірять що есересер мав щось що здохло не тому що нафіг десятки років не було потрібно, а тому що пограбували не їх однолітки і вони були бездіяльними, а ті кому наразі 50-40 років, то велика проблема ) тому що коли відмотати взад гарного життя, то вас грабували неповнолітні, а ви так гарно в фізиці і хіміці при цьому розбирались )
Ответ, простите, мало того, что по принципу: "На городі бузина, а в Києві дядько", так ещё и написан, как обычно так, что хрен поймёшь, что хотели сказать.
Раньше я думал, что вы специально пишете эзоповым языком, но, похоже, вы просто не научились ясно излагать свои мысли.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37352
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5372 раз.
Подякували: 4872 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 13:47

  stm написав:Євро і бакси, є дещо з єн мабуть ) Коротше все що вважається вільноконвертованими валютами )

Мабуть?) Чи мож либонь? :lol:
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3890
З нами з: 24.06.14
Подякував: 120 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 13:48

  ЛАД написав:
У русского народа времен православной российской империи была любимая пословица: « И Христос бы воровал, кабы руки не прибили».
Воровство всегда было истинной национальной идеей россии.
Традиции глобального расхищения всего были унаследованы СССР и РФ.
Как внезапно выяснилось - 850 миллиардов рублей, которые были отслюнявлены Кремлем на импортозамещение протезов испарились бесследно и таинственно.
Особенно интересно читать такое после горячего утреннего обсуждения хищений в нашей энергетике.


мабуть відкрою тайну для вас, система відкатів почалась з кінця 80х (1988-1990), потім
на два три роки була замінена бартером (бо стрімка девальвація радянського рубля звела до нуля попит на дерев'яний серед керівників великий державних заводів/портів)

в часи Кучми система відкатів набула такої масовості, що без відкату нічого не працювало.
банальний приклад: фірма-експедитор бажає почати працювати в порту Одеса, питання вирішується не комерційним відділом, а саме з директором порту (до речі державне підприємство). Директор питає який грузопоток ваша фірма обіцяє забезпечити: десь 300-400к тон кукурудзи (чи сої, чи ще щогось), відповідь -не цікаво, треба 1млн тон на місяць

ок, передаймо нашим патронам. а які умови співпраці? 50/50, тобто? на кожний долар від експедиції вантажу ви мені приносите 0,5дол. А може 30/70 (бо в Миколаєві у нас такі умови), ну тоді дуйте у Миколаїв, чи навіть Херсон.
Бо начальник(директор) порту заплатив за свою посаду 1,0-1,5млн доларів (це тарифи часів Ющенка, був такий міністр транспорту Вінський, потім Ефименко,
коли прийшов Боря Колесніков ціни ще підросли

а 10% Міндіча-це майже на шару


https://suspilne.media/1161560-u-nabu-z ... za-kordon/
Востаннє редагувалось prodigy в Вів 11 лис, 2025 13:49, всього редагувалось 1 раз.
prodigy
 
Повідомлень: 12821
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3366 раз.
Подякували: 3355 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 13:48

  killer_of_liars написав:
  stm написав:щоб було більш зрозуміло весь річний бюджет оркостану на освіту 3 трл.фублів, здоров'я - 3,5 трл.фублів.

і що ж вам зрозуміло?
сподіваюсь хоча б те, що у них витрати по зазначеним статтям вдвічі більші на 1 людину, ніж у нас?
Загальний обсяг видатків на сферу охорони здоров'я на 2025 рік становитиме понад 217 млрд грн.
На освіту та науку у 2025 році виділено 194,3 мільярда гривень.

маючи ці цифри я вірю ви зможете перевести в долари та порівняти.

Сложно сравнивать.
Непонятно, на какое количество людей у нас надо делить - то ли на 40 млн., то ли на 30, то ли уже на 20+ с не понятно каким плюсом.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37352
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5372 раз.
Подякували: 4872 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 13:55

  ЛАД написав:Ответ, простите, мало того, что по принципу: "На городі бузина, а в Києві дядько", так ещё и написан, как обычно так, что хрен поймёшь, что хотели сказать.
Раньше я думал, что вы специально пишете эзоповым языком, но, похоже, вы просто не научились ясно излагать свои мысли.

Ответ максимально упрощу: заводи які схуярились зі всіма нії фізиків хіміків нікому не були потрібні максимальну кількість років і держава Україна до цього немала ніякого відношення. Заводи грабували ваші однолітки, тому що це був єдиний вихід грошей, інші з сумками кравчучками їздили і продавали за валюту товар якого не було. Винити 40-50 річних людей зі знанням історії, фізики і хімії має бути соромно максимально, тому що логіка елементарної математики надає відповідь що на момент розвалу їм було (40-50)-34=(14-16) років. Якщо вумного повнолітнього грабує дитина неповнолітня, то то є треш )
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6060
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 15744157451574615747
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 151207
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 345773
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1036646
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.