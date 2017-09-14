ЛАД написав: 60 лет назад я верил, что "нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме" 30 лет назад я верил, что мои дочки будут жить в счастливой и процветающей незалежній Україні. Зараз я маю вірити, що мої онуки будуть "мати шанси на розвиток"? В умовах "фортеці" і нескінченої війни? І поки що лякаються прильотів і не мають можливості навіть в школу нормально ходити?
З гарного, у молодого ЛАДа з оркостану таких можливостей немає. Він чим далі, тим більше живе у тоталітарній державі де можливо 45 років не помічати ув'язнення 15 річних дітей за графіті яке не співпадає з партією )
Молодого ЛАДа в оркостані немає. Так само, як і старого. Я живу в Україні. И как кто живёт в оркостане меня не так, чтобы сильно, интересует. Видимо, в отличие от вас. С чисто украинским подходом: "Не то плохо, что корова сдохла, а то, что у соседа живая".
У сусіда, який напав, все вже неживе. Розуміє молодий ЛАД з заводу, чи ні, немає великого значення. А ось що Франт і ЛАД вірять що есересер мав щось що здохло не тому що нафіг десятки років не було потрібно, а тому що пограбували не їх однолітки і вони були бездіяльними, а ті кому наразі 50-40 років, то велика проблема ) тому що коли відмотати взад гарного життя, то вас грабували неповнолітні, а ви так гарно в фізиці і хіміці при цьому розбирались )
Ответ, простите, мало того, что по принципу: "На городі бузина, а в Києві дядько", так ещё и написан, как обычно так, что хрен поймёшь, что хотели сказать. Раньше я думал, что вы специально пишете эзоповым языком, но, похоже, вы просто не научились ясно излагать свои мысли.
stm написав:Євро і бакси, є дещо з єн мабуть ) Коротше все що вважається вільноконвертованими валютами )
Мабуть?) Чи мож либонь? ви ж розумна жінка. перед тим як щось стверджувати, правда благоразумно добавивши либонь , можно б і погуглити. Структуру звр України і рф. Може б тоді ви знали що під 30 відсотків звр росії це фізичне золото яке зберігається в храніліщах в росії. В україни є тільки монетарне золото. В рф є 2350 тон фізичного золота в України 27 тон золота монетарного.
У русского народа времен православной российской империи была любимая пословица: « И Христос бы воровал, кабы руки не прибили». Воровство всегда было истинной национальной идеей россии. Традиции глобального расхищения всего были унаследованы СССР и РФ. Как внезапно выяснилось - 850 миллиардов рублей, которые были отслюнявлены Кремлем на импортозамещение протезов испарились бесследно и таинственно.
Особенно интересно читать такое после горячего утреннего обсуждения хищений в нашей энергетике.
мабуть відкрою тайну для вас, система відкатів почалась з кінця 80х (1988-1990), потім на два три роки була замінена бартером (бо стрімка девальвація радянського рубля звела до нуля попит на дерев'яний серед керівників великий державних заводів/портів)
в часи Кучми система відкатів набула такої масовості, що без відкату нічого не працювало. банальний приклад: фірма-експедитор бажає почати працювати в порту Одеса, питання вирішується не комерційним відділом, а саме з директором порту (до речі державне підприємство). Директор питає який грузопоток ваша фірма обіцяє забезпечити: десь 300-400к тон кукурудзи (чи сої, чи ще щогось), відповідь -не цікаво, треба 1млн тон на місяць
ок, передаймо нашим патронам. а які умови співпраці? 50/50, тобто? на кожний долар від експедиції вантажу ви мені приносите 0,5дол. А може 30/70 (бо в Миколаєві у нас такі умови), ну тоді дуйте у Миколаїв, чи навіть Херсон. Бо начальник(директор) порту заплатив за свою посаду 1,0-1,5млн доларів (це тарифи часів Ющенка, був такий міністр транспорту Вінський, потім Ефименко, коли прийшов Боря Колесніков ціни ще підросли
ЛАД написав:Ответ, простите, мало того, что по принципу: "На городі бузина, а в Києві дядько", так ещё и написан, как обычно так, что хрен поймёшь, что хотели сказать. Раньше я думал, что вы специально пишете эзоповым языком, но, похоже, вы просто не научились ясно излагать свои мысли.
Ответ максимально упрощу: заводи які схуярились зі всіма нії фізиків хіміків нікому не були потрібні максимальну кількість років і держава Україна до цього немала ніякого відношення. Заводи грабували ваші однолітки, тому що це був єдиний вихід грошей, інші з сумками кравчучками їздили і продавали за валюту товар якого не було. Винити 40-50 річних людей зі знанням історії, фізики і хімії має бути соромно максимально, тому що логіка елементарної математики надає відповідь що на момент розвалу їм було (40-50)-34=(14-16) років. Якщо вумного повнолітнього грабує дитина неповнолітня, то то є треш ) але ж ви не в чому не винні, як і орки. Грьобаний есересер надаючи знання фізики і хімії віднімав напросто знання логічного мислення. Логіка за БАМ вбити 3 млн людей то є нонсенс зі знанням економіки процесів, без знання то є гордість. Вбити і інвалідизувати більше 1,4 млн.людей за руїни сусідів, то є нонсенс, але для орків то є гордість...
Banderlog написав: Заодно і обясніть темним якого біса держава купляє іноземні цінні папери під час війни ? І просить пенсіонерів донатити на дрони.
Це нонсенс. Це треба бути хворим на голову або залежним щоб таке робити під час війни.
Та до Вас питань нема, попри несимпатичність вашої позиції щодо мобілізації, ні до вміння знайти інформації ні до логіки не придерешся. А це читаю і тверезію, весь кагор од Онуфрія на вітер) Значить я релігійний мракобєс... а для них що підстанція 770 кв, що конура на задньому дворі поліклініки всеєдно. Вчора іще Песікіт почав про генерацію з біомаси... Чесно кажучи, жити в країні де на фінансовому форумі, зрілі люди в возрасті під 50, так мислять...
Не откроете. Думаю, с этим знаком практически любой человек, занимавшийся бизнесом. Но я писал не об это и специально выделил: "Воровство всегда было истинной национальной идеей россии". Мы же, вроде: "Украина - не Россия". А вы пишете о "национальной черте". Может, всё-таки дело не в этом?