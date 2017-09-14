|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 11 лис, 2025 16:13
Letusrock написав: pesikot написав: Letusrock написав:
я думав мене важко запідозрити в любові до Зе...
P.S. Ці закиди про 73% (від багатьох форумчан) просто мега-"конструктивні" і служать ніби як амулетом/універсальною відповіддю стосовно існуючих проблем
А хіба існуючі проблеми це не результат виборів ?
Чи вибори - це весело, це "хоч паржьом", це "хуже не будет" ...
А проблеми, внаслідок вибору - це щось геть інше ?
а хтось з цим сперечається? Але скажи як ця писанина про 73% чи вибір-2019 допомагає вирішити якусь проблему прямо зараз
? Ти просто капаєш на мозок тим виборцям, а проблема лишається
а як твоя писанина допомагає?..
Додано: Вів 11 лис, 2025 16:13
Banderlog написав: ЛАД написав:
Так у нас же все тільки про гідність.
І революція була гідності.
Те що нічого особливо не змінилося, не дуже важливо, головне - гідність відстояли.
"Бедные, но гордые".
Та помним як після розвалу розказували що мають любителі дешевої ковбаси передохнути а потім 25 років про то що біда України в тім, що незалежність звалилась їй в руки а не виборена і не оплачена кровю... зара доборем і заживем
Так вони вже майже перемерли.
Залишилось дочекати, поки зараз виб'ють тих, хто чув їх розповіді про дешеву ковбасу?
Додано: Вів 11 лис, 2025 16:15
Banderlog написав: unicdima написав: Banderlog написав:
шо ви мелете?
це відколи памятники архітектури автоматично стають держвласністю?
в кого більше прав на державну власність, у держави чи церкви чужої країни?
В церкви. Держава не будувала монастирі і не викупляла їх.
а церква прям все побудувала - хто там Почаївську Лавру збудував?
Додано: Вів 11 лис, 2025 16:17
unicdima написав: Shaman написав:
зараз виникла реальна справа топкорупції ПОТОЧНОЇ влади. й чомусь саме зараз найбільший вереск. співпадіння?.. подивимось, чим закінчиться...
вереск я бачу лише від набу, їхніх кураторів і журнашлюх які їх обслуговують, ніяких реальних результатів поки не побачив.
Взагалі смішно чути про якусь антикорупційну діяльність набу коли директор набу має кримінальне минуле і вся його сімейка займається корупційними мутняками
про Енергоатом ще не чув?
Додано: Вів 11 лис, 2025 16:19
Shaman написав:
.........
щоб вистояти, щоб нас не знищили - треба й дивитися на їх ресурси, які зовсім не безкінцеві. а коли вони це відчують, тоді почнуть перемовини...
І коли це станеться?
Хоч приблизно?
P.s. На які поступки ви згодні піти, ви теж не відповіли.
Я хоч написав про "фінський варіант". Не став розписувати докладно, щоб не розводити срач на гілці, бо там поступки великі.
А ви?
Додано: Вів 11 лис, 2025 16:20
Shaman написав:
хто там Почаївську Лавру збудував?
будувалась роками і не раз перебудовувалась
в XVII сторіччі Гетьман Іван Мазепа дав власні кошти на реставрацію лаври і будівництво церкви Всіх Святих (Бандерлог не в курсі)
Додано: Вів 11 лис, 2025 16:20
ЛАД написав: Shaman написав: Letusrock написав:Каль вважає, що якщо війна між росією та Україною завершиться раніше 2029−2030 років, то росія зможе раніше використати свої технічні, матеріальні та людські ресурси для створення загрози Європі.
"Швидке припинення війни в Україні дозволить росіянам використати свою енергію там, де вони насправді цього хочуть, а саме проти Європи", - заявив голова німецької розвідки.
......
й знову ніде в словах немає, що Європа за продовження війни. це знову твоя й твоїх однодумців інтерпретація.
А вы хотели, чтобы Каль так прямо и публично об этом и сказал?
я хочу, щоб не додумували за інших. бо в моєму випадку ви постійно помиляєтесь
а до ризиків виникнення нової Європі звісно треба готуватися. бачите, вже в нікого не виникає сумнівів, що Раша нападе
- питання лише коли. й загальний висновок - з загрозою треба боротися з початковою, а не з наслідками
Точно, что ни у кого?
Немного раньше вы писали, что это высказывания генералов, которые добиваются увеличения оборонных расходов.
генерали так, дають похмурі прогнози. але політики теж це розуміють. питання більше, скільки треба на це витрати грошей. що це потрібно робити, сумнівів немає.
й лише через скільки років наочно видно, що НАТО створили для ЗАХИСТУ європейських країн від Російської імперії (тоді у формі срср)...
Додано: Вів 11 лис, 2025 16:23
Ой+ написав: andrijk777 написав:
Зараз лапають абсолютно немотивованих людей і посилають на фронт - це не може пройти без наслідків і 21000 СЗЧ - це наслідок.
Вчора, напевно, було якесь відпрацювання - купа блок-постів яких вже довго не було перед цим.
ну так - Запорожье...
Додано: Вів 11 лис, 2025 16:23
d44
Я ще незадоволений тим, що збивається один відсоток шахедів на сумщині, та відсутністью гелікоптерів, які по словам Сирського збили стопітсот шахедів.
Ви все ж наполягаєте щоб вертольоти патрулювали вздовж російського кордону? Хіба вам доплатять, якщо вертольоти будуть збивати ще за 50-80 км на підльоті до кордону? Тоді який ваш інтерес? Невже безкоштовно качаєте?
Додано: Вів 11 лис, 2025 16:30
Shaman написав:
.........
я хочу, щоб не додумували за інших. бо в моєму випадку ви постійно помиляєтесь
..........
генерали так, дають похмурі прогнози. але політики теж це розуміють. питання більше, скільки треба на це витрати грошей. що це потрібно робити, сумнівів немає.
й лише через скільки років наочно видно, що НАТО створили для ЗАХИСТУ європейських країн від Російської імперії (тоді у формі срср)...
Ответы достойные.
Вполне.
Как для уровня инструктора райкома по идеологии.
Другого можно было и не ожидать.
Так что там насчёт "поступок", на которые вы готовы?
