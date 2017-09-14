|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 11 лис, 2025 17:43
Hotab написав:
Цікава математика.
Якщо адрік-тритопори в 20 років не мав дітей, а в 40 має трьох, то якщо я одного заберу на органи, то хай помалкує, він і так приріс двома, все у нього добре. Все так?
Согласен, что математика так себе.
Но результат налицо.
И на ТОТ люди продолжают жить.
Конечно, не сладко, но их и не уничтожили. И в Сибирь не сослали. И желающие дети приезжают каким-то образом в Украину учиться.
2
6
Додано: Вів 11 лис, 2025 17:44
prodigy написав:
Свінарчуки -це дитячий садочок
а чого ФБР в курсі, а СБУ в рот води набрали
Шахрай, ухилянт Мурій, який ховається в Португалії сре у вуха лохам, а вони просять ще
Де хоч якісь докази цьому висеру, де підозра, де звинувачення, де розшук Міндіча?
А нічого нема.
Додано: Вів 11 лис, 2025 17:45
stm написав:
Моя логіка каже що ЄС буде тяжко але нас не буде існувати. Що вас понгоять на ЄС, чи що розстріляють як загрозу при перетині незаконному Польського кордону мене в цілому задовільняє у тій сраці, яку ви ж і кличите.
ага, ЄС спить і бачить кордон з РФ по Польщі, Словаччині, Угорщині, Румунії, які аж з трусів вискакують і хочуть відновлення стабільності в Європі з допомогою СЕВ, а стм бачить мертвими М1860
Додано: Вів 11 лис, 2025 17:46
ЛАД написав: Hotab написав:
Цікава математика.
Якщо адрік-тритопори в 20 років не мав дітей, а в 40 має трьох, то якщо я одного заберу на органи, то хай помалкує, він і так приріс двома, все у нього добре. Все так?
Согласен, что математика так себе.
Но результат налицо.
И на ТОТ люди продолжают жить.
Конечно, не сладко, но их и не уничтожили. И в Сибирь не сослали. И желающие дети приезжают каким-то образом в Украину учиться.
По твоєму 200тис дохлих з днр в мясних штурмах з 2022 це нормально? Це їхні дані.
Додано: Вів 11 лис, 2025 17:48
ЛАД написав: stm написав:
..........
Моя логіка каже що ЄС буде тяжко але нас не буде існувати. Що вас понгоять на ЄС, чи що розстріляють як загрозу при перетині незаконному Польського кордону мене в цілому задовільняє у тій сраці, яку ви ж і кличите.
Вы пока что спокойно катаетесь туда и никто вас ни на одном кордоне не розстрілює.
бо в неї не МПХ
Додано: Вів 11 лис, 2025 17:52
Hotab написав: Letusrock написав: Schmit написав:
Тільки от вже 25% країни під окупацією, деякі території 10+ років і щось не видно там УПА. Цікаво, чому?
телемарафон каже "бо там ще в 2022 буряти всіх мобілізували, всіх повбивали"
За хребтом кажуть , що життя на окупованих прекрасне? Не саджають за проукраїнську позицію, не забирають житло у «розумників», які думають що налюбили систему «а я звідти виїду за кордон, там випускають».
Все так? Чи до чого тут «марафон»?
Сьогодні річниця звільнення Херсону.
То ж нехай Letusrock пощукає відео (він гарно вміє шукати), як зустрічали російськіх окупантів в Херсоні
І як зустрічали в Херсоні українські війська
Додано: Вів 11 лис, 2025 17:54
ЛАД
Но результат налицо.
И на ТОТ люди продолжают жить.
Конечно, не сладко, но их и не уничтожили.
Не унічтожили тих, хто повністю закрив рот і навіть не дивиться криво в бік окупанта.
За те, що пишуть тут на адресу своєї влади ті, хто каже «там тожє живут», вже б було 5 років розстрілу.
Але наприклад хунтер, який розказує «живут там і процвєтают» сам же не в той бік поїхав процвітати.
Додано: Вів 11 лис, 2025 17:58
ЛАД написав:
Хотя у меня не исчезли сомнения в том, что компания, которая "щодня виготовляє близько 100 дронів, кожен із яких коштує $55
" спроможна разработать и производить ракеты с заявленными характеристиками ценой от 500 тыс. до 1 млн евро.
мабуть малось на увазі 55 тисяч за мідл та діпстрайк дрони (фп-1 фп-2). вони не роблять фпв.
а фламінго це простий у порівнянні виріб (кратно примітивніше ніж калібр х101 чи томагавк), це скоріше ракето-дрон типу реактивного шахеду. там нема нічого складного, найскладніше - бч, двигун, наведення - вже беруть готове.
Додано: Вів 11 лис, 2025 18:00
Балашов здох.
Додано: Вів 11 лис, 2025 18:01
pesikot написав:
Сьогодні річниця звільнення Херсону.
То ж нехай Letusrock пощукає відео (він гарно вміє шукати), як зустрічали російськіх окупантів в Херсоні
І як зустрічали в Херсоні українські війська
Йому просто б хоч трохи поспілкуватись з тими, хто пережив ті 9 місяців окупації.
Як до них ставились. І це ще було дуже лайтово, на той момент кацапи вірили, що херсон це ж така сама Росія як Крим. Ці люди хочуть бути кацапами. Зараз там ніяких ілюзій нема, вони знають ставлення людей до себе і люди їм ці не треба. Їм треба простір для заселення в гарному місці виблядків з уралу, героїв сво, які там сруть з дирку в підлозі, а тут їм нададуть гарні умови і гарний клімат. І активно заселяють те, що кинули ті , хто не схотів жити в окупації. А у Хантера, коли він тікав -івакуіровався від ТЦК , забрали житло, як таке що «пустующєє»?
