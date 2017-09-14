|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 11 лис, 2025 18:05
Hotab написав:ЛАД
Но результат налицо.
И на ТОТ люди продолжают жить.
Конечно, не сладко, но их и не уничтожили.
Не унічтожили тих, хто повністю закрив рот і навіть не дивиться криво в бік окупанта.
За те, що пишуть тут на адресу своєї влади ті, хто каже «там тожє живут», вже б було 5 років розстрілу.
Але наприклад хунтер, який розказує «живут там і процвєтают» сам же не в той бік поїхав процвітати.
О "процветании" я и не говорю, написал: "не сладко".
Но и об "уничтожении" говорить не приходится.
Додано: Вів 11 лис, 2025 18:06
Hotab написав: pesikot написав:
[
Сьогодні річниця звільнення Херсону.
То ж нехай Letusrock пощукає відео (він гарно вміє шукати), як зустрічали російськіх окупантів в Херсоні
І як зустрічали в Херсоні українські війська
Йому просто б хоч трохи поспілкуватись з тими, хто пережив ті 9 місяців окупації.
Як до них ставились. І це ще було дуже лайтово, на той момент кацапи вірили, що херсон це ж така сама Росія як Крим. Ці люди хочуть бути кацапами. Зараз там ніяких ілюзій нема, вони знають ставлення людей до себе і люди їм ці не треба. Їм треба простір для заселення в гарному місці виблядків з уралу, героїв сво, які там сруть з дирку в підлозі, а тут їм нададуть гарні умови і гарний клімат. І активно заселяють те, що кинули ті , хто не схотів жити в окупації. А у Хантера, коли він тікав -івакуіровався від ТЦК , забрали житло, як таке що «пустующєє»?
Якщо у Хантера родинна іпотека у ростові, то питання часу коли заберуть житло ) грошей немає, друкувати на війну будуть, друкувати на своїх ідіотів - ні. Кредитні ставки там 7%, а реальні центробанк 16-18% + 6 пунктів. І якщо у будь-який момент родини счасливі зустрінуть реальність, не всі її переживуть.
Додано: Вів 11 лис, 2025 18:07
_hunter написав:
Естественно . Но я говорил про финишный.
нема там ніякого фінішного окремого прискорювача
Додано: Вів 11 лис, 2025 18:07
ФСБ сообщила о срыве операции Украины и Великобритании по угону российского МиГ-31 с "Кинжалом" 11 ноября 2025 года.
орки пишуть про 3млн доларів і громадянство ЄС, навіть не смішно
Додано: Вів 11 лис, 2025 18:08
CNN повідомляло про можливість відставки Коня, оскільки між ним і Кремлем виникли розбіжності, зокрема після провалу спроби організувати зустріч Переможця з Миротворцем у Будапешті. Кінь був одним із ключових перемовників у цьому процесі, але після його розмови з держсекретарем США Марко Рубіо зустріч скасували. Це завдало удару по стратегії Переможця, який хотів посунути Миротворця від війни в Україні.
Причиною розмов про відставку стала відсутність Коня на засіданні Ради безпеки у середу, коли Переможець обговорював перспективу відновлення ядерних випробувань.
Також стало відомо, що Кінь не очолить російську делегацію на саміті G20 у Йоганнесбурзі. Замість нього Переможець доручив представляти країну заступнику керівника Адміністрації президента Максиму Орєшкіну.
Додано: Вів 11 лис, 2025 18:08
ЛАД написав: Hotab написав:ЛАД
Но результат налицо.
И на ТОТ люди продолжают жить.
Конечно, не сладко, но их и не уничтожили.
Не унічтожили тих, хто повністю закрив рот і навіть не дивиться криво в бік окупанта.
За те, що пишуть тут на адресу своєї влади ті, хто каже «там тожє живут», вже б було 5 років розстрілу.
Але наприклад хунтер, який розказує «живут там і процвєтают» сам же не в той бік поїхав процвітати.
О "процветании" я и не говорю, написал: "не сладко".
Но и об "уничтожении" говорить не приходится.
Головне бути ЛАДом будь-якого віку і не помічати сраку у якій живешь ) Інтернет кожен раз відрубають, мабуть лише у друга ЮА у Криму безпечний, космічний зв'язок є )))
Додано: Вів 11 лис, 2025 18:10
ЛАД написав:
Просто интересно, кто же нужен Украине - батраки на панщине у сельхозхолдингов?
1 Заводи совка, які генерували збитки , за які розплачуються останніх 20-30 років - не потрібні НІКОМУ крім ПАРТОРГІВ цих заводів
2 Батрак з власним комбайном Джон-Дір в пятій точці бачив парторга який закликає його йти працювати на завод під обіцянку через 25 років отримати безкоштовне житло...
Мабуть тому парторги й бісяться.
Додано: Вів 11 лис, 2025 18:13
ЛАД написав:
И на ТОТ люди продолжают жить.
Конечно, не сладко, но их и не уничтожили..
в маріуполі одному до 100 тисяч цивільних вже не зможуть пожить,
легенький етноцид тих, хто вижив, уже не рахується? промиті сотні тисяч дітей, які через 8 років підуть убивати наших дітей? заборона рідної мови та історії? спалення книжок?
скільки людей втратити майно та рідних від обстрілів?
Додано: Вів 11 лис, 2025 18:13
trololo написав: ЛАД написав:
Хотя у меня не исчезли сомнения в том, что компания, которая "щодня виготовляє близько 100 дронів, кожен із яких коштує $55
" спроможна разработать и производить ракеты с заявленными характеристиками ценой от 500 тыс. до 1 млн евро.
мабуть малось на увазі 55 тисяч за мідл та діпстрайк дрони (фп-1 фп-2). вони не роблять фпв.
а фламінго це простий у порівнянні виріб (кратно примітивніше ніж калібр х101 чи томагавк), це скоріше ракето-дрон типу реактивного шахеду. там нема нічого складного, найскладніше - бч, двигун, наведення - вже беруть готове.
Возможно, вы правы.
Понятно, что Фламинго намного проще. Но тоже не труба с порохом, если летит на 3000 км с бч 1000 кг.
"$55" - что имелось ввиду, не знаю, но написано именно так. Но $55.000 для фп-1 фп-2 как-то многовато.
Додано: Вів 11 лис, 2025 18:18
ЛАД написав:
prodigy написав:
будувалась роками і не раз перебудовувалась
Shaman написав:хто там Почаївську Лавру збудував?
в XVII сторіччі Гетьман Іван Мазепа дав власні кошти на реставрацію лаври і будівництво церкви Всіх Святих (Бандерлог не в курсі)
...... Монастир найбільше розбудували, коли належав до Василіянського Чину (греко-католицькоі церкви)....
Как видим, государство к строительству Лавры отношения никогда не имело и денег на это не тратило.
питання не держави, а те, що її збудувала УГКЦ. так може повернемо за логікою Банделога? бо як проти передачі католикам - то ви виокремили. а як РПЦ захапала цей монастир в 19 сторіччі після поділу Речі Посполитої - пропустили
