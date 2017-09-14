ЛАД написав:............. Как видим, государство к строительству Лавры отношения никогда не имело и денег на это не тратило.
питання не держави, а те, що її збудувала УГКЦ. так може повернемо за логікою Банделога? бо як проти передачі католикам - то ви виокремили. а як РПЦ захапала цей монастир в 19 сторіччі після поділу Речі Посполитої - пропустили
Вот врать-то не надо. Действительно, УГКЦ сделали много. Но строили многие. И до, и после. Но в любом случае государство к этому отношения не имело. А речь была именно об этом.
Церковь и государство почти всегда максимально интегрированы друг в друга. Даже сейчас когда церковь что то строит, фактическо это деньги граждан, плюс безналоговые доходы, что фактически являються субсидиями.
Shaman написав:питання не держави, а те, що її збудувала УГКЦ. так може повернемо за логікою Банделога? бо як проти передачі католикам - то ви виокремили. а як РПЦ захапала цей монастир в 19 сторіччі після поділу Речі Посполитої - пропустили
граждан - в смысле обычных людей, но не государства — те деньги только после сбора налогов появляются.
19:33 11 Листопада, 2025 Лавров попросив США відновити переговори з Путіним Глава МЗС РФ Сергій Лавров звернувся до США з закликом відновити підготовку до саміту російського лідера Володимира Путіна та глави Білого дому Дональда Трампа у Будапешті, котрий мав відбутися наприкінці жовтня, втім, зірвався після відмови Кремля припинити вогонь проти України. За словами Лаврова, він досі не розуміє, чому США скасували саміт. "Ми добре, ввічливо, без будь-яких зривів поговорили. Підтвердили в принципі рух на основі розумінь Анкориджа. І на цьому розійшлися. Наступним кроком мала бути зустріч представників зовнішньополітичних, військових, і, як я розумію, спецслужб. Але замість цього послідувала публічна заява, що немає сенсу зустрічатися", – поскаржився він. https://bukvy.org/lavrov-poprosyv-ssha- ... z-putinym/
Но результат налицо. И на ТОТ люди продолжают жить. Конечно, не сладко, но их и не уничтожили.
Не унічтожили тих, хто повністю закрив рот і навіть не дивиться криво в бік окупанта. За те, що пишуть тут на адресу своєї влади ті, хто каже «там тожє живут», вже б було 5 років розстрілу. Але наприклад хунтер, який розказує «живут там і процвєтают» сам же не в той бік поїхав процвітати.
О "процветании" я и не говорю, написал: "не сладко". Но и об "уничтожении" говорить не приходится.
Тобто, якщо когось і розстріляли, то не всіх, можна жить. У мене розстріляли тестя, місце народження рсфср. Москалі ламали ворота його гаража, він і спитав- что жє ві делаєте. А так ви дійсно в курсі шо до Сибіру нікого не вислали і у тюрмах ніхто не гниє. Тільки ще одна пенсія додалась, в фублях, цеж одні плюси, можна жить. Я нічого не забув?
"Європейська Солідарність" надіслала офіційний лист до Голови Верховної Ради із вимогою видати підписні листи і почати процедуру оголошення недовіри уряду Свириденко-Єрмака, що має наслідком його відставку
Цікаво, якби в нас конституція була не розтоптана і провели голосування народу, який би був відсоток за повішення всих цих з офісу на площа незалежності. 27% чи 73%, чи є ще десь прихильники величного.
Москалі ламали ворота його гаража, він і спитав- что жє ві делаєте
Так а не треба питати! Якщо ковтати, мовчати вижити ж можна? Ну так чого ти… Отака позиція у Летусроків, які в Україні зовсім не мовчать і їм за це нічого нема. Навіть на форумі. А загалом то ось російські пропагандони навчають, як треба бути флексібіліті. https://www.facebook.com/share/v/19UUT1 ... tid=wwXIfr
Цікаво, якби в нас конституція була не розтоптана і провели голосування народу,
Так вже ж проголосували, 73% було ...
Чим ти невдоволений ?
Тобі ж Порошенко заважав, піввареника у тебе вкрав тоді
Цікаво, якби в нас конституція була не розтоптана і провели голосування народу, який би був відсоток за повішення всих цих з офісу на площа незалежності. 27% чи 73%, чи є ще десь прихильники величного.
це ви ждуни ухилянти народ? Та це вас вішати треба, ви більше приносите шкоди ніж кацапська пропаганда.
