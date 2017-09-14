RSS
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 19:19

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:.............
Как видим, государство к строительству Лавры отношения никогда не имело и денег на это не тратило.

питання не держави, а те, що її збудувала УГКЦ. так може повернемо за логікою Банделога? бо як проти передачі католикам - то ви виокремили. а як РПЦ захапала цей монастир в 19 сторіччі після поділу Речі Посполитої - пропустили 8)

Вот врать-то не надо.
Действительно, УГКЦ сделали много.
Но строили многие. И до, и после.
Но в любом случае государство к этому отношения не имело. А речь была именно об этом.

Церковь и государство почти всегда максимально интегрированы друг в друга. Даже сейчас когда церковь что то строит, фактическо это деньги граждан, плюс безналоговые доходы, что фактически являються субсидиями.
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 19:36

  alex_dvornichenko написав:
  ЛАД написав:
  Shaman написав:питання не держави, а те, що її збудувала УГКЦ. так може повернемо за логікою Банделога? бо як проти передачі католикам - то ви виокремили. а як РПЦ захапала цей монастир в 19 сторіччі після поділу Речі Посполитої - пропустили 8)

Вот врать-то не надо.
Действительно, УГКЦ сделали много.
Но строили многие. И до, и после.
Но в любом случае государство к этому отношения не имело. А речь была именно об этом.

Церковь и государство почти всегда максимально интегрированы друг в друга. Даже сейчас когда церковь что то строит, фактическо это деньги граждан, плюс безналоговые доходы, что фактически являються субсидиями.

граждан - в смысле обычных людей, но не государства ;) — те деньги только после сбора налогов появляются.
2
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 19:49

Я - не я і хата не моя..))

19:33 11 Листопада, 2025
Лавров попросив США відновити переговори з Путіним
Глава МЗС РФ Сергій Лавров звернувся до США з закликом відновити підготовку до саміту російського лідера Володимира Путіна та глави Білого дому Дональда Трампа у Будапешті, котрий мав відбутися наприкінці жовтня, втім, зірвався після відмови Кремля припинити вогонь проти України.
За словами Лаврова, він досі не розуміє, чому США скасували саміт.
"Ми добре, ввічливо, без будь-яких зривів поговорили. Підтвердили в принципі рух на основі розумінь Анкориджа. І на цьому розійшлися. Наступним кроком мала бути зустріч представників зовнішньополітичних, військових, і, як я розумію, спецслужб. Але замість цього послідувала публічна заява, що немає сенсу зустрічатися", – поскаржився він.
https://bukvy.org/lavrov-poprosyv-ssha- ... z-putinym/

Такі правда крісло під дупою хитається?
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 19:59

  ЛАД написав:
  Hotab написав:ЛАД

Но результат налицо.
И на ТОТ люди продолжают жить.
Конечно, не сладко, но их и не уничтожили.


Не унічтожили тих, хто повністю закрив рот і навіть не дивиться криво в бік окупанта.
За те, що пишуть тут на адресу своєї влади ті, хто каже «там тожє живут», вже б було 5 років розстрілу.
Але наприклад хунтер, який розказує «живут там і процвєтают» сам же не в той бік поїхав процвітати.
О "процветании" я и не говорю, написал: "не сладко".
Но и об "уничтожении" говорить не приходится.

Тобто, якщо когось і розстріляли, то не всіх, можна жить.
У мене розстріляли тестя, місце народження рсфср. Москалі ламали ворота його гаража, він і спитав- что жє ві делаєте.
А так ви дійсно в курсі шо до Сибіру нікого не вислали і у тюрмах ніхто не гниє. Тільки ще одна пенсія додалась, в фублях, цеж одні плюси, можна жить.
Я нічого не забув?
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 20:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Європейська Солідарність" надіслала офіційний лист до Голови Верховної Ради із вимогою видати підписні листи і почати процедуру оголошення недовіри уряду Свириденко-Єрмака, що має наслідком його відставку


Цікаво, якби в нас конституція була не розтоптана і провели голосування народу, який би був відсоток за повішення всих цих з офісу на площа незалежності.
27% чи 73%, чи є ще десь прихильники величного.
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 20:17

Water

Москалі ламали ворота його гаража, він і спитав- что жє ві делаєте


Так а не треба питати! Якщо ковтати, мовчати вижити ж можна? Ну так чого ти…
Отака позиція у Летусроків, які в Україні зовсім не мовчать і їм за це нічого нема. Навіть на форумі.
А загалом то ось російські пропагандони навчають, як треба бути флексібіліті.
https://www.facebook.com/share/v/19UUT1 ... tid=wwXIfr
5
4
4
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 20:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Популярні українські телеграм-канали ігнорують розслідування НАБУ "Мідас" і підозру Чернишову https://www.pravda.com.ua/news/2025/11/11/8006870/
у журнашлюх з УП істерика :D
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 20:23

  BeneFuckTor написав:
"Європейська Солідарність" надіслала офіційний лист до Голови Верховної Ради із вимогою видати підписні листи і почати процедуру оголошення недовіри уряду Свириденко-Єрмака, що має наслідком його відставку


Цікаво, якби в нас конституція була не розтоптана і провели голосування народу,

Так вже ж проголосували, 73% було ...

Чим ти невдоволений ?

Тобі ж Порошенко заважав, піввареника у тебе вкрав тоді
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 20:23

  BeneFuckTor написав:
"Європейська Солідарність" надіслала офіційний лист до Голови Верховної Ради із вимогою видати підписні листи і почати процедуру оголошення недовіри уряду Свириденко-Єрмака, що має наслідком його відставку


Цікаво, якби в нас конституція була не розтоптана і провели голосування народу, який би був відсоток за повішення всих цих з офісу на площа незалежності.
27% чи 73%, чи є ще десь прихильники величного.

це ви ждуни ухилянти народ? Та це вас вішати треба, ви більше приносите шкоди ніж кацапська пропаганда.
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 20:26

  fler написав:19:33 11 Листопада, 2025
Лавров попросив США відновити переговори з Путіним
Глава МЗС РФ Сергій Лавров звернувся до США з закликом відновити підготовку до саміту російського лідера Володимира Путіна та глави Білого дому Дональда Трампа у Будапешті, котрий мав відбутися наприкінці жовтня, втім, зірвався після відмови Кремля припинити вогонь проти України.
За словами Лаврова, він досі не розуміє, чому США скасували саміт.
"Ми добре, ввічливо, без будь-яких зривів поговорили. Підтвердили в принципі рух на основі розумінь Анкориджа. І на цьому розійшлися. Наступним кроком мала бути зустріч представників зовнішньополітичних, військових, і, як я розумію, спецслужб. Але замість цього послідувала публічна заява, що немає сенсу зустрічатися", – поскаржився він.
https://bukvy.org/lavrov-poprosyv-ssha- ... z-putinym/

Такі правда крісло під дупою хитається?

песікот знає
