Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 20:40

  Hotab написав:Water

Москалі ламали ворота його гаража, він і спитав- что жє ві делаєте


Так а не треба питати! Якщо ковтати, мовчати вижити ж можна? Ну так чого ти…

Вижити... Там патруль зупиняє на перевірить мобілу або роздінуть перевірить "татушки". Якщо шось не сподобалось в контактах мордокниги, групах телеграму, фотках, в наколках- приїхали. Далі вже ФСБ займається мовчуном і його телефоном. Якщо в контактах знайдено шось тіпа "Петрович ГАЇ", який десь в органах засвітився- це подвал і допити. Мабуть це нікому не цікаво, але у москалів є дуже багато даних по нашим силовикам. Плюс деякі наші пішли на співпрацю...
Повідомлень: 3543
З нами з: 06.03.12
Подякував: 67 раз.
Подякували: 237 раз.
 
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 20:48

  stm написав:
  Banderlog написав:
  stm написав:Церква це інституція, яка має відповідати законодавству України. Якщо відповідає, а це наразі не так, то може користуватися тим що держава надає безоплатно у користування. Користування, то не володіння ) Пам'ятки архітектури це власність держави, а не церкви.
шо ви мелете? :lol: це відколи памятники архітектури автоматично стають держвласністю?

Десь від часів конкістадорів. Коли держави у вигляді королів зробили неможливим дуального сприйняття держави. Держава перша, далі інституції яким надаються преференції ) Може ще раніше - римське право )


Ага, конкистодоров :lol: Это потому что Вы не можете сказать "со времен Ленина который отделил государство от церкви" в этой части мира. А чуть в сторону отъедешь - и церковь очень даже владелец кучи всего, на Кипре вон даже отелями и казино владеет.
Повідомлень: 1445
З нами з: 16.05.12
Подякував: 117 раз.
Подякували: 246 раз.
 
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 20:52

  unicdima написав:
це ви ждуни ухилянти народ? Та це вас вішати треба, ви більше приносите шкоди ніж кацапська пропаганда.
Дмитро давай без емоцій, просто подумаєм головою.
Представ собі вони народ. Український народ - народ ждунів і ухилянтів. Патріоти і активісти є, но їх не кратно більше ніж сєпарів. інакше за 8 років ато днр б зімяли.
Скільки призвали в 22 му? Тисяч 500? З них лишилось? Нехай всі і лишились. Скільки з них хотять лишитись? Ну мож хтось і готовий боротись до кінця... але нехай б і всі хотіли відпочити .нема в нас 500 тисяч патріотів на заміну. А якщо ти ще схочеш набрати свідомих патріотів 500 тисяч? шоб не московського патріархату, щоб говорили не російською і любили Черчіля... та конституцію. то виявиться що вішати будуть тебе а не ухилянтів :wink:
Повідомлень: 3894
З нами з: 24.06.14
Подякував: 120 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 20:56

  Water написав:[дуже багато даних по нашим силовикам. .

«Так а не треба було замазуватися в захисті держави, самі винуваті» , так хантери?

Невже не можна було «сидіти на березі підвалу нахалбуду і чекати труп ворога»?
І розказувати, скільки саме років (відповідь - до смерті) кожен має захищати його нахалбуди.
Повідомлень: 17118
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2532 раз.
 
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 21:01

  alex_dvornichenko написав:Церковь и государство почти всегда максимально интегрированы друг в друга. Даже сейчас когда церковь что то строит, фактическо это деньги граждан, плюс безналоговые доходы, что фактически являються субсидиями.
не треба путати баранів граждан і государствєнних. :lol: окрім того якщо держава зара і забере нерухомість, віряни ще не стали кріпаками коло храмів. Держава ті храми не прогодує.
Для прикладу Михайло Жар побудував Банченський монастир з нуля в румунському селі і він майже Лавра...
Повідомлень: 3894
З нами з: 24.06.14
Подякував: 120 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 21:07

  Water написав:
  Hotab написав:Water

Москалі ламали ворота його гаража, він і спитав- что жє ві делаєте


Так а не треба питати! Якщо ковтати, мовчати вижити ж можна? Ну так чого ти…

Вижити... Там патруль зупиняє на перевірить мобілу або ......

То ли дело - патриотический бусик - и дальше по тому же списку...
Повідомлень: 10895
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 21:23

«С пленными русские нармальна абращались»?

ЛАД казав «нема концтаборів як у німців у 2СВ».
Чим вам не вони?

https://www.facebook.com/share/r/1By5F2 ... tid=wwXIfr
Повідомлень: 17118
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2532 раз.
 
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 21:29

  Hotab написав:_hunter
«С пленными русские нармальна абращались»?

С подвалами дарницкого тцк сложно сравнить... Или 3й...
Повідомлень: 10895
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 21:38

  _hunter написав:
  Hotab написав:_hunter
«С пленными русские нармальна абращались»?

С подвалами дарницкого тцк сложно сравнить... Или 3й...

«Сложно» - не порівнюй. Так гарно в російському полоні ? У нас ще СВО, чи вже війна?
Повідомлень: 17118
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2532 раз.
 
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 21:40

  _hunter написав:
  Water написав:
  Hotab написав:Так а не треба питати! Якщо ковтати, мовчати вижити ж можна? Ну так чого ти…

Вижити... Там патруль зупиняє на перевірить мобілу або ......

То ли дело - патриотический бусик - и дальше по тому же списку...

От ти скажи, для чого ти пишеш на цьому форумі, яка мета? Ти особисто попадав на підвал та бусік?
Повідомлень: 3543
З нами з: 06.03.12
Подякував: 67 раз.
Подякували: 237 раз.
 
