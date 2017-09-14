RSS
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 21:48

  Water написав:
  _hunter написав:
  Water написав:[
Вижити... Там патруль зупиняє на перевірить мобілу або ......

То ли дело - патриотический бусик - и дальше по тому же списку...

От ти скажи, для чого ти пишеш на цьому форумі, яка мета? Ти особисто попадав на підвал та бусік?


він попадав на пілс з сосисками за гроші німецьких платників податків.
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 21:49

Water

для чого ти пишеш на цьому форум


Це цікаве питання. Після камінг-ауту з «СВО».
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 21:57

  Hotab написав:
  _hunter написав:
  Hotab написав:_hunter
«С пленными русские нармальна абращались»?

С подвалами дарницкого тцк сложно сравнить... Или 3й...

«Сложно» - не порівнюй.

Ты опять не понял :lol: — это ответ на вопрос, а не сравнение.
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 21:59

  Water написав:
  _hunter написав:
  Water написав:Вижити... Там патруль зупиняє на перевірить мобілу або ......

То ли дело - патриотический бусик - и дальше по тому же списку...

От ти скажи, для чого ти пишеш на цьому форумі, яка мета? Ти особисто попадав на підвал та бусік?

Странный вопрос :shock: А, например ты с какой, если не с Пэрэмогой? 🤔
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 22:04

  _hunter написав:Ты опять не понял :lol: — это ответ на вопрос, а не сравнение.

Ок, ти не порівнюєш , бо «сложно».
Так а відповідь яка? Гарно з полоненими там обходяться?
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 22:04

  _hunter написав:
  Water написав:
  _hunter написав:То ли дело - патриотический бусик - и дальше по тому же списку...

От ти скажи, для чого ти пишеш на цьому форумі, яка мета? Ти особисто попадав на підвал та бусік?

Странный вопрос :shock: А, например ты с какой

Ти за себе відповідай, не потрібно відповідать питанням.
Ось для чого ти пишеш, шоби шо?
Давай почнемо:"Я пишу с начала СВО для того, чтобы..."
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 22:15

  Hotab написав:
  _hunter написав:Ты опять не понял :lol: — это ответ на вопрос, а не сравнение.

Ок, ти не порівнюєш , бо «сложно».
Так а відповідь яка? Гарно з полоненими там обходяться?

Сорян, я мордокнигу принципиально не читаю - сюда перепиши, что сказать хотел.
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 22:17

  Water написав:
  _hunter написав:
  Water написав:От ти скажи, для чого ти пишеш на цьому форумі, яка мета? Ти особисто попадав на підвал та бусік?

Странный вопрос :shock: А, например ты с какой

Ти за себе відповідай, не потрібно відповідать питанням.

Отвечаю: не хочу, что бы страна, в которой я рос - превратилась в филиал Северной Кореи. Или того хуже - в головной офис...
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 22:25

Дитячий садок.
Новими купюрами зажали видавати.
Валютою відкатів стае Евро.
Чому?

