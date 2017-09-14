|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 11 лис, 2025 21:57
Hotab написав: _hunter написав: Hotab написав:_hunter
«С пленными русские нармальна абращались»?
С подвалами дарницкого тцк сложно сравнить... Или 3й...
«Сложно» - не порівнюй.
Ты опять не понял
— это ответ на вопрос, а не сравнение.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10894
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Вів 11 лис, 2025 21:59
Water написав: _hunter написав: Water написав:
Вижити... Там патруль зупиняє на перевірить мобілу або ......
То ли дело - патриотический бусик - и дальше по тому же списку...
От ти скажи, для чого ти пишеш на цьому форумі, яка мета? Ти особисто попадав на підвал та бусік?
Странный вопрос
А, например ты с какой, если не с Пэрэмогой? 🤔
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10894
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Вів 11 лис, 2025 22:04
_hunter написав:
Ты опять не понял
— это ответ на вопрос, а не сравнение.
Ок, ти не порівнюєш , бо «сложно».
Так а відповідь яка? Гарно з полоненими там обходяться?
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 17118
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2532 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
4
4
Додано: Вів 11 лис, 2025 22:04
_hunter написав: Water написав: _hunter написав:
То ли дело - патриотический бусик - и дальше по тому же списку...
От ти скажи, для чого ти пишеш на цьому форумі, яка мета? Ти особисто попадав на підвал та бусік?
Странный вопрос
А, например ты с какой
Ти за себе відповідай, не потрібно відповідать питанням.
Ось для чого ти пишеш, шоби шо?
Давай почнемо:"Я пишу с начала СВО для того, чтобы..."
-
Water
-
-
- Повідомлень: 3543
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 67 раз.
- Подякували: 237 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 11 лис, 2025 22:15
Hotab написав: _hunter написав:
Ты опять не понял
— это ответ на вопрос, а не сравнение.
Ок, ти не порівнюєш , бо «сложно».
Так а відповідь яка? Гарно з полоненими там обходяться?
Сорян, я мордокнигу принципиально не читаю - сюда перепиши, что сказать хотел.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10894
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Вів 11 лис, 2025 22:17
Water написав: _hunter написав: Water написав:
От ти скажи, для чого ти пишеш на цьому форумі, яка мета? Ти особисто попадав на підвал та бусік?
Странный вопрос
А, например ты с какой
Ти за себе відповідай, не потрібно відповідать питанням.
Отвечаю: не хочу, что бы страна, в которой я рос - превратилась в филиал Северной Кореи. Или того хуже - в головной офис...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10894
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Вів 11 лис, 2025 22:25
Дитячий садок.
Новими купюрами зажали видавати.
Валютою відкатів стае Евро.
Чому?
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9874
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1885 раз.
- Подякували: 2368 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
1
Додано: Вів 11 лис, 2025 22:35
Banderlog написав: unicdima написав:
це ви ждуни ухилянти народ? Та це вас вішати треба, ви більше приносите шкоди ніж кацапська пропаганда.
Дмитро давай без емоцій, просто подумаєм головою.
Представ собі вони народ. Український народ - народ ждунів і ухилянтів. Патріоти і активісти є, но їх не кратно більше ніж сєпарів. інакше за 8 років ато днр б зімяли.
Скільки призвали в 22 му? Тисяч 500? З них лишилось? Нехай всі і лишились. Скільки з них хотять лишитись? Ну мож хтось і готовий боротись до кінця... але нехай б і всі хотіли відпочити .нема в нас 500 тисяч патріотів на заміну. А якщо ти ще схочеш набрати свідомих патріотів 500 тисяч? шоб не московського патріархату, щоб говорили не російською і любили Черчіля... та конституцію. то виявиться що вішати будуть тебе а не ухилянтів
unicdima свідомий патріот?
По перше, він реєструвався Дімою а не Дмитром тобто шпрехав москальською.
В друге, крім манії зеленізму він нічого не пише.
По суті совок як совок.
Якщо переналаштувати його ТВ на соловьева буде обсасувати Xуйла як зараз Голобородька.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9874
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1885 раз.
- Подякували: 2368 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
1
Додано: Вів 11 лис, 2025 22:55
зайшов на прости господи труху і там дійсно як інший світ, то робот впав, то якийсь літак кинджал викрито
-
BeneFuckTor
-
-
- Повідомлень: 400
- З нами з: 21.11.19
- Подякував: 265 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 11 лис, 2025 22:56
Hotab написав:
Так а відповідь яка? Гарно з полоненими там обходяться?
Складне питання.
В л-днр ерів існую якась автономність в цьому питанні, чи то пам'ятають Україну тому дещо по іншому відносяться. Але це як повезе.
Всякі народи Севера та прочий Алтаїв глухо відморожені з садиськими наклонностями.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9874
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1885 раз.
- Подякували: 2368 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|151548
|
|
|1493
|346328
|
|
|6076
|1037208
|
|