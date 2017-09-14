Скучный вы...
Но прогресс наблюдается.
Вы уже согласны на "залишаємо окуповані території окупанти". Правда, тут же приплетаете, что Сталин якобы в 1941 "домовився по Волзі". Почему же война в 41 не закончилась? Неужели Гитлер отказался от таких условий?
Ещё недавно вы требовали каких-то границ.
А как же наши люди, которые остались на ТОТ? Ещё недавно вы и некоторые другие обвиняли меня в том, что я хочу их бросить на съедение бурятам.
Я бы, например, настаивал на предоставлении права на свободный выезд всем желающим на территорию, контролируемую Украиной. Только при этом надо им гарантировать хоть какой то минимум - хотя бы жильё не в бараках или временных лагерях до их полного разрушения.
Сегодня вы уже согласны на "добре без НАТО" и "мова та церква - можна обговорити". Правда, тут же очередной бред о "ми теж можемо запитати про наші права".
А нельзя было согласиться на всё это ещё 10 лет назад? Может быть, удалось бы обойтись без войны и потери больших территорий.
На что вы, возможно, согласитесь ещё через полгода-год?
У финнов не было просоветского правительства, но не было и антисоветского. И у них тоже "владу обирали". И у финнов тоже не было тёплых чувств к СССР, тем не менее, хватало ума не голосовать за антисоветчиков.
Но кончаются ваши "уступки" тем, что "ресурси вичерпаються в 2026 році та й Трамп вже непогано так руські фаберже затискає". Так к чему вы говорите об "уступках", если вы рассчитываете на это? Т.е. по-прежнему продолжать войну до победы.
И, может быть, до специалиста в языкознании когда-нибудь дойдет, что "развалили" не обязательно "свідома дія". Это вполне может быть следствием тупости или просто низкой квалификации.
А до великого экономиста никак не доходит, что хотя сегодня "країні не потрібні балістичні ракети, здатні знищити США", но не помешали бы ракеты, здатні знищити РФ.
И да, Украине не нужен завод, способный выпускать 50 тыс. тракторов в год. Но, может быть, стоит не уничтожать завод, а уменьшить масштабы + повысить уровень выпускаемой техники. Не было бы это дешевле, чем обречь себя на постоянные закупки импортных тракторов? Между прочим, за валюту. И уменьшить торговый дефицит.
И, кстати, о "КАТАСТРОФІЧНО неефективний".
Цікаво що у листопаді 1979 року відбулися випробування трактора Т-150К на випробній станції університету штату Небраска в США. Порівняння результатів випробувань тракторів Т-150К і тракторів-аналогів, проведених на цій станції за шести-бальною системою засвідчило, що Т-150К за своїм технічним рівнем переважає всі інші аналоги. З 1985 року в різних районах Харківщини проводилися випробування тракторів ХТЗ-200 та ХТЗ-180 На машинах були встановлені двигуни СМД потужністю 180 кінських сил. Продуктивність ХТЗ-200 виявилася на 50 відсотків більшою, ніж у Т-150, а зниження витрати пального — до 21 відсотка.
И ещё:
К началу 1986 года завод поставлял тракторы в 36 стран мира
И неужели нужно экономисту объяснять, почему выжила металлургия?
Вполне себе сырьевая отрасль. Мы сами выбрали себе путь сырьевого придатка Запада и их это тоже вполне устраивало. Тем более, это "грязное" производство и вредное для работающих.
"харчова промисловість як розвинулась - а це не набагато легше, ніж метал робити, точніше навіть важче" - это ваше личное мнение, но спорить не буду, вам всё равно не докажешь. Вот только делать тушёнку, консервировать огурцы-помидоры и давить подсолнечное масло люди научились уже достаточно давно. И добавленная стоимость в харчопроме заметно ниже, чем при производстве айфонов, ракет и тех же тракторов.
А в результате у нас не хватало денег на производство оружия. Не буду приводить в пример ещё и з-д Малышева, который, между прочим,
, а позже танка "Оплот". Но у родного государства не было денег на заказ таких танков для ЗСУ.В 1998 году завод освоил производство 120-мм танковой пушки стандарта НАТО
Надеюсь, в необходимости производства вооружений сегодня вас убеждать не надо.
Вот вам опять пример вреда ваших взглядов.
Вы выбираете всё то же развитие Украины как сырьевого придатка Запада и тем самым обрекаете на отсталость и бедность.
Чисто объективно, несмотря на ваши личные желания добра.