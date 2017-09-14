Додано: Сер 12 лис, 2025 02:09

Цікаво що у листопаді 1979 року відбулися випробування трактора Т-150К на випробній станції університету штату Небраска в США. Порівняння результатів випробувань тракторів Т-150К і тракторів-аналогів, проведених на цій станції за шести-бальною системою засвідчило, що Т-150К за своїм технічним рівнем переважає всі інші аналоги. З 1985 року в різних районах Харківщини проводилися випробування тракторів ХТЗ-200 та ХТЗ-180 На машинах були встановлені двигуни СМД потужністю 180 кінських сил. Продуктивність ХТЗ-200 виявилася на 50 відсотків більшою, ніж у Т-150, а зниження витрати пального — до 21 відсотка.

К началу 1986 года завод поставлял тракторы в 36 стран мира

В 1998 году завод освоил производство 120-мм танковой пушки стандарта НАТО

Скучный вы...Но прогресс наблюдается.Вы уже согласны на "залишаємо окуповані території окупанти". Правда, тут же приплетаете, что Сталин якобы в 1941 "по Волзі". Почему же война в 41 не закончилась? Неужели Гитлер отказался от таких условий?Ещё недавно вы требовали каких-то границ.А как же наши люди, которые остались на ТОТ? Ещё недавно вы и некоторые другие обвиняли меня в том, что я хочу их бросить на съедение бурятам.Я бы, например, настаивал на предоставлении права на свободный выезд всем желающим на территорию, контролируемую Украиной. Только при этом надо им гарантировать хоть какой то минимум - хотя бы жильё не в бараках или временных лагерях до их полного разрушения.Сегодня вы уже согласны на "добре без НАТО" и "мова та церква - можна обговорити". Правда, тут же очередной бред о "ми теж можемо запитати про наші права".А нельзя было согласиться на всё это ещё 10 лет назад? Может быть, удалось бы обойтись без войны и потери больших территорий.На что вы, возможно, согласитесь ещё через полгода-год?У финнов не было просоветского правительства, но не было и антисоветского. И у них тоже "владу обирали". И у финнов тоже не было тёплых чувств к СССР, тем не менее, хватало ума не голосовать за антисоветчиков.Но кончаются ваши "уступки" тем, что "ресурси вичерпаються в 2026 році та й Трамп вже непогано так руські фаберже затискає". Так к чему вы говорите об "уступках", если вы рассчитываете на это? Т.е. по-прежнему продолжать войну до победы.И, может быть, до специалиста в языкознании когда-нибудь дойдет, что "развалили" не обязательно "свідома дія". Это вполне может быть следствием тупости или просто низкой квалификации.А до великого экономиста никак не доходит, что хотя"країні не потрібні балістичні ракети, здатні знищити США", но не помешали бы ракеты, здатні знищити РФ.И да, Украине не нужен завод, способный выпускать 50 тыс. тракторов в год. Но, может быть, стоит не уничтожать завод, а уменьшить масштабы + повысить уровень выпускаемой техники. Не было бы это дешевле, чем обречь себя на постоянные закупки импортных тракторов? Между прочим, за валюту. И уменьшить торговый дефицит.И, кстати, о "КАТАСТРОФІЧНО неефективний".И ещё:. Понятно, что не в США и Германию, но 36 соцстран тогда не было.И неужели нужно экономисту объяснять, почему выжила металлургия?Вполне себе сырьевая отрасль. Мы сами выбрали себе путь сырьевого придатка Запада и их это тоже вполне устраивало. Тем более, это "грязное" производство и вредное для работающих."харчова промисловість як розвинулась - а це не набагато легше, ніж метал робити, точніше навіть важче" - это ваше личное мнение, но спорить не буду, вам всё равно не докажешь. Вот только делать тушёнку, консервировать огурцы-помидоры и давить подсолнечное масло люди научились уже достаточно давно. И добавленная стоимость в харчопроме заметно ниже, чем при производстве айфонов, ракет и тех же тракторов.А в результате у нас не хватало денег на производство оружия. Не буду приводить в пример ещё и з-д Малышева, который, между прочим,, а позже танка "Оплот". Но у родного государства не было денег на заказ таких танков для ЗСУ.Надеюсь, в необходимости производства вооруженийвас убеждать не надо.Вот вам опять пример вреда ваших взглядов.Вы выбираете всё то же развитие Украины как сырьевого придатка Запада и тем самым обрекаете на отсталость и бедность.Чисто объективно, несмотря на ваши личные желания добра.