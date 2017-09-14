RSS
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 02:09

Shaman
Скучный вы...
Но прогресс наблюдается.
Вы уже согласны на "залишаємо окуповані території окупанти". Правда, тут же приплетаете, что Сталин якобы в 1941 "домовився по Волзі". Почему же война в 41 не закончилась? Неужели Гитлер отказался от таких условий? :mrgreen:
Ещё недавно вы требовали каких-то границ.
А как же наши люди, которые остались на ТОТ? Ещё недавно вы и некоторые другие обвиняли меня в том, что я хочу их бросить на съедение бурятам.
Я бы, например, настаивал на предоставлении права на свободный выезд всем желающим на территорию, контролируемую Украиной. Только при этом надо им гарантировать хоть какой то минимум - хотя бы жильё не в бараках или временных лагерях до их полного разрушения.

Сегодня вы уже согласны на "добре без НАТО" и "мова та церква - можна обговорити". Правда, тут же очередной бред о "ми теж можемо запитати про наші права".
А нельзя было согласиться на всё это ещё 10 лет назад? Может быть, удалось бы обойтись без войны и потери больших территорий.
На что вы, возможно, согласитесь ещё через полгода-год?

У финнов не было просоветского правительства, но не было и антисоветского. И у них тоже "владу обирали". И у финнов тоже не было тёплых чувств к СССР, тем не менее, хватало ума не голосовать за антисоветчиков.

Но кончаются ваши "уступки" тем, что "ресурси вичерпаються в 2026 році та й Трамп вже непогано так руські фаберже затискає". Так к чему вы говорите об "уступках", если вы рассчитываете на это? Т.е. по-прежнему продолжать войну до победы.

И, может быть, до специалиста в языкознании когда-нибудь дойдет, что "развалили" не обязательно "свідома дія". Это вполне может быть следствием тупости или просто низкой квалификации.
А до великого экономиста никак не доходит, что хотя сегодня "країні не потрібні балістичні ракети, здатні знищити США", но не помешали бы ракеты, здатні знищити РФ.

И да, Украине не нужен завод, способный выпускать 50 тыс. тракторов в год. Но, может быть, стоит не уничтожать завод, а уменьшить масштабы + повысить уровень выпускаемой техники. Не было бы это дешевле, чем обречь себя на постоянные закупки импортных тракторов? Между прочим, за валюту. И уменьшить торговый дефицит.
И, кстати, о "КАТАСТРОФІЧНО неефективний".
Цікаво що у листопаді 1979 року відбулися випробування трактора Т-150К на випробній станції університету штату Небраска в США. Порівняння результатів випробувань тракторів Т-150К і тракторів-аналогів, проведених на цій станції за шести-бальною системою засвідчило, що Т-150К за своїм технічним рівнем переважає всі інші аналоги. З 1985 року в різних районах Харківщини проводилися випробування тракторів ХТЗ-200 та ХТЗ-180 На машинах були встановлені двигуни СМД потужністю 180 кінських сил. Продуктивність ХТЗ-200 виявилася на 50 відсотків більшою, ніж у Т-150, а зниження витрати пального — до 21 відсотка.
https://surl.li/bdmjsk
И ещё:
К началу 1986 года завод поставлял тракторы в 36 стран мира
https://surl.li/kykwyl. Понятно, что не в США и Германию, но 36 соцстран тогда не было.

И неужели нужно экономисту объяснять, почему выжила металлургия?
Вполне себе сырьевая отрасль. Мы сами выбрали себе путь сырьевого придатка Запада и их это тоже вполне устраивало. Тем более, это "грязное" производство и вредное для работающих.
"харчова промисловість як розвинулась - а це не набагато легше, ніж метал робити, точніше навіть важче" - это ваше личное мнение, но спорить не буду, вам всё равно не докажешь. Вот только делать тушёнку, консервировать огурцы-помидоры и давить подсолнечное масло люди научились уже достаточно давно. И добавленная стоимость в харчопроме заметно ниже, чем при производстве айфонов, ракет и тех же тракторов.
А в результате у нас не хватало денег на производство оружия. Не буду приводить в пример ещё и з-д Малышева, который, между прочим,
В 1998 году завод освоил производство 120-мм танковой пушки стандарта НАТО
, а позже танка "Оплот". Но у родного государства не было денег на заказ таких танков для ЗСУ.
Надеюсь, в необходимости производства вооружений сегодня вас убеждать не надо.

Вот вам опять пример вреда ваших взглядов.
Вы выбираете всё то же развитие Украины как сырьевого придатка Запада и тем самым обрекаете на отсталость и бедность.
Чисто объективно, несмотря на ваши личные желания добра.
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 08:54

  ЛАД написав:Единственный случай направленного уничтожения наших военнопленных пока был только в Оленівці 28 - 29 липня 2022 року.

Це ж треба так свідомо та нахабно брехати! Скільки тисяч закатованих військовополонених? То не цілеспрямоване знищення? Крім того, купа повідомлень у ЗМІ про розстріли кацапами наших військових, яких вони брали у полон, а потім знищували.
Також ЛАД свідомо забув про героя, який сказав «Слава Україні!» перед розстрілом російськими військовими, солдата 119-ї окремої бригади ТрО Чернігівської області Олександра Мацієвського (потрапив у полон біля Соледара).
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 08:56

  ЛАД написав:К началу 1986 года завод поставлял тракторы в 36 стран мира

За ХТЗ реально обидно, по комбайнам тяжело тягаться с джондирами, а обычные пахотные тракторы были более чем конкуретные. До 22 года и РБшные тракторы стабильно покупались, а могли быть украинские.
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 08:59

  _hunter написав:Отвечаю: не хочу, что бы страна, в которой я рос - превратилась в филиал Северной Кореи. Или того хуже - в головной офис...


схоже те, що 3,14*** масово вбивають українців тебе не дуже турбує
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 09:04

  Hotab написав:
  pesikot написав:[
Сьогодні річниця звільнення Херсону.
То ж нехай Letusrock пощукає відео (він гарно вміє шукати), як зустрічали російськіх окупантів в Херсоні
І як зустрічали в Херсоні українські війська

Йому просто б хоч трохи поспілкуватись з тими, хто пережив ті 9 місяців окупації.
Як до них ставились.... І активно заселяють те, що кинули ті , хто не схотів жити в окупації. А у Хантера, коли він тікав -івакуіровався від ТЦК , забрали житло, як таке що «пустующєє»?

Це дуже мило пересмикувати, маніпулювати та приписувати мені те що я ніколи не говорив. Ви обоє не хочете помічати що у 2022/23 для умовного пересічного який не тримається за квадратні метри було більш раціонально опинитись в Бердянську і виїхати в один кінець в якусь Канаду (і там вже співати червону калину скільки завгодно), ніж сидіти рік в підвалі фортеці Бахмут, ховаючись від КАБів і потім бути бусифікованим при спробі евакуації. Думаю цей факт ви ніколи не визнаєте.
Через нашу фірму пройшло вже більше 5 водіїв які виїхали з окупації через грузію чи білорусь. З них троє вже в Пн.Америці. Наврят чи вони б погодились зараз прокрутити час назад і опинитись 24/02/2022 замість Бердянська в Соледарі. А житло втрачене хоч так, хоч сяк (чи відібрали б чи ракета у фортеці)
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 09:04

  fler написав:
  ЛАД написав:Единственный случай направленного уничтожения наших военнопленных пока был только в Оленівці 28 - 29 липня 2022 року.

Це ж треба так свідомо та нахабно брехати! Скільки тисяч закатованих військовополонених? То не цілеспрямоване знищення? Крім того, купа повідомлень у ЗМІ про розстріли кацапами наших військових, яких вони брали у полон, а потім знищували.
Також ЛАД свідомо забув про героя, який сказав «Слава Україні!» перед розстрілом російськими військовими, солдата 119-ї окремої бригади ТрО Чернігівської області Олександра Мацієвського (потрапив у полон біля Соледара).


а ще пан ЛАД не хоче визнавати систематичні злочини росіян проти цивільного населення. мабуть це така захисна реакція, в очікуванні 3,14*** в харкові.. ну типу прийдуть, але якось буде, всіх не вбють він же не стерненко і не з кракену..

це мабуть нормальна реакція на чергове відео, де 3,14*** заради розваги дронами убивають пенсіонерів із собаками, які тікають від бомбардувань та голоду...
