Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 09:40

  trololo написав:
  _hunter написав:Отвечаю: не хочу, что бы страна, в которой я рос - превратилась в филиал Северной Кореи. Или того хуже - в головной офис...


схоже те, що 3,14*** масово вбивають українців тебе не дуже турбує

Я уже как-то объяснял: то, что люди гибнут в наводнениях/землетрясениях - плохо. Но, когда _не садят_ людей, ответственных за постройку сейсмостойких зданий или "пролюбивших" гео-разведку - _преступно_.
2
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 09:46

  Shaman написав:
  trololo написав:...
а ще пан ЛАД не хоче визнавати систематичні злочини росіян проти цивільного населення. мабуть це така захисна реакція, в очікуванні 3,14*** в харкові.. ну типу прийдуть, але якось буде, всіх не вбють він же не стерненко і не з кракену..

це мабуть нормальна реакція на чергове відео, де 3,14*** заради розваги дронами убивають пенсіонерів із собаками, які тікають від бомбардувань та голоду...

судячи з того, яку муйню пише, то у випадку окупації активно вказував би на тих, хто з Кракену, хто з Азову, хто просто проукраїнський...

Плюсану. Але не допомогло б все одно. За десяту частину того, що він тут пише, вже від'їхав би там на кічу, або принаймні був би вигнаний (всі пам'ятають кадри з Запорізької области "Направо шагом марш"?) А він же напише! То його зараз умовне життя в окупації влаштовує, а опинившись там миттєво б знайшов що покритикувати, а гальма до критики влади, як у справжніх росіян, відростити не встиг би.
1
2
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 09:53

  trololo написав:а ще пан ЛАД не хоче визнавати систематичні злочини росіян проти цивільного населення. мабуть це така захисна реакція, в очікуванні 3,14*** в харкові.. ну типу прийдуть, але якось буде, всіх не вбють він же не стерненко і не з кракену..

це мабуть нормальна реакція на чергове відео, де 3,14*** заради розваги дронами убивають пенсіонерів із собаками, які тікають від бомбардувань та голоду...

Я в нього намагався дізнатись, топив би він "за перемовини", в яких Харків би відійшов кацапам, а сам він був би змушений або звідси тікати, забравши тільки те, що можна унести на собі, або здохнути там в застінках. На що отримав однозначну відповідь, що з ним в разі окупації такого не станеться, а як почуватимуться ті, з ким станеться -- його не обходить.
1
2
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 10:12

  Letusrock написав:у 2022/23 для умовного пересічного який не тримається за квадратні метри було більш раціонально опинитись в Бердянську і виїхати в один кінець в якусь Канаду (і там вже співати червону калину скільки завгодно), ніж сидіти рік в підвалі фортеці Бахмут, ховаючись від КАБів і потім бути бусифікованим при спробі евакуації.
Нажаль, це зараз позиція держави, підтримана більшістю населення. Проблеми тих, хто потрапив під каток війни -- це їхні особисті проблеми. Держава будує паркові зони і велодоріжки, населення побагатше - продає/купляє/здає в оренду кавалірки, побідніше - гуляють по кафе і ресторанах і іздять за кордон відпочити від війни (хто боїться бусифікації і невиїзний -- знов-таки це його особисті проблеми). Тепер ще виявилось, що наверху крадуть, як і раніше, яка несподіванка.

Але й дорога на виїзд для тих, хто опинився в Бердянську, відкрита лише в тому разі, якщо вдасться довести, що ти не такий вже українець, а скоріше свій росіянин, хоч і неправильний. Кому не вдасться -- то цілком ймовірно взагалі більше нікуди не виїхати.
1
2
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 10:26

  M-Audio написав:
Але й дорога на виїзд для тих, хто опинився в Бердянську, відкрита лише в тому разі, якщо вдасться довести, що ти не такий вже українець, а скоріше свій росіянин, хоч і неправильний. Кому не вдасться -- то цілком ймовірно взагалі більше нікуди не виїхати.

від того чи підпишете ви здачу бердянська чи не підпишете доля тих хто в окупації не зміниться. Вже і влада не вважає предметом переговорів повернення до кордонів 91. Окрім того чим довше іде війна тим більше попадає в окупацію. Покращень переговорних позицій нема вже 2 роки.
1
1
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 10:40

  Banderlog написав:
  M-Audio написав:
Але й дорога на виїзд для тих, хто опинився в Бердянську, відкрита лише в тому разі, якщо вдасться довести, що ти не такий вже українець, а скоріше свій росіянин, хоч і неправильний. Кому не вдасться -- то цілком ймовірно взагалі більше нікуди не виїхати.

від того чи підпишете ви здачу бердянська чи не підпишете доля тих хто в окупації не зміниться. Вже і влада не вважає предметом переговорів повернення до кордонів 91. Окрім того чим довше іде війна тим більше попадає в окупацію. Покращень переговорних позицій нема вже 2 роки.

Так кацапи ж хочуть, щоб їм віддали території, які вони не окупували, і, схоже, відступати від цього не збираються. Я розумію, що та вимога - це щоб Україна із Заходом раптом не погодились, бо ніякого миру вони не хочуть насправді, але ж мова не про те. І що їм заважатиме згодом хотіти ще й Харків на додачу?

До речі, тут є любителі порівнювати з Фінляндією. А чи всі в курсі, що на зданих за договором територіях не залишилося жодного фіна? Всі евакуювались під загрозою окупації, і не вважали що "ленінградській губернії ім теж буде непогано".
1
2
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 10:54

  M-Audio написав:
  Banderlog написав:
  M-Audio написав:
Але й дорога на виїзд для тих, хто опинився в Бердянську, відкрита лише в тому разі, якщо вдасться довести, що ти не такий вже українець, а скоріше свій росіянин, хоч і неправильний. Кому не вдасться -- то цілком ймовірно взагалі більше нікуди не виїхати.

від того чи підпишете ви здачу бердянська чи не підпишете доля тих хто в окупації не зміниться. Вже і влада не вважає предметом переговорів повернення до кордонів 91. Окрім того чим довше іде війна тим більше попадає в окупацію. Покращень переговорних позицій нема вже 2 роки.

Так кацапи ж хочуть, щоб їм віддали території, які вони не окупували, і, схоже, відступати від цього не збираються. ......

Там все сложно: с одной стороны - самое свежее заявление на эту тему я нахожу за февраль (в Дохе) - за 9+ месяцев многое могло поменяться. С другой стороны: они же смотрят на прогресс покращення пэрэговорных позыций - и считают, что такими темпами вопрос и сам-собой решится...
2
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 10:59

  prodigy написав:
  unicdima написав:Популярні українські телеграм-канали ігнорують розслідування НАБУ "Мідас" і підозру Чернишову https://www.pravda.com.ua/news/2025/11/11/8006870/
у журнашлюх з УП істерика :D


популярні тг канали :mrgreen: -дурнику, навіщо ти це постиш? зовсім втратив репутацію
порядної людини

розслідування САП і НАБУ -це наймасштабніший кейс корупції за всі роки в Україні,
думаєш народ вже забув про яйця по 17грн, так компанія FirePoint це навіть не яйця
краще зупинись у своїй ненависті до правди
.....
це тільки верхівка айсберга, вкрадено сотні млрд гривен за період президенства

в мене є такий однокурсник: троє дітей, у фейсбуку топ-активіст - чим більше зашкварів у слуг народу, тим більше у нього гнівних постів про клятих порохоботів-агентів кремля, які перешкоджають перемозі говорячи зайве про корупцію
