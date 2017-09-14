RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 11:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  whois2010 написав:Я щось трохи не мав часу на читання форуму. А де поділися Детройт, Бетон, пан Долярек, Фокс?
Чергових бачу, унікальниє і блаженні також на місці. Де поділи "лучшіх людєй города"?

Детройт вирішив покинути форум. Бетон можливо попав в бан, Фокс буквально вчора-після вчора був, а Успіх теж забігає періодично
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 12:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

з коментарів в інтернеті: це виходить, що якщо цукермани і міндічі виїхали в Ізраїль - то фактично Україна лишилась без керівництва?
