Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 11:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  whois2010 написав:Я щось трохи не мав часу на читання форуму. А де поділися Детройт, Бетон, пан Долярек, Фокс?
Чергових бачу, унікальниє і блаженні також на місці. Де поділи "лучшіх людєй города"?

Детройт вирішив покинути форум. Бетон можливо попав в бан, Фокс буквально вчора-після вчора був, а Успіх теж забігає періодично
Letusrock
 
Повідомлень: 2800
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 12:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

з коментарів в інтернеті: це виходить, що якщо цукермани і міндічі виїхали в Ізраїль - то фактично Україна лишилась без керівництва?
whois2010
 
Повідомлень: 1058
З нами з: 15.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 13:15

  whois2010 написав:з коментарів в інтернеті: це виходить, що якщо цукермани і міндічі виїхали в Ізраїль - то фактично Україна лишилась без керівництва?

осиротіла, аааа (голосить ненька, заламуючи руки)
Востаннє редагувалось flyman в Сер 12 лис, 2025 13:34, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41441
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2869 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 13:24

  flyman написав:
  whois2010 написав:з коментарів в інтернеті: це виходить, що якщо цукермани і міндічі виїхали в Ізраїль - то фактично Україна лишилась без керівництва?

осирітіла, аааа (голосить ненька, заламуючи руки)

Зате в ізраелю добавилось видатних людей.
Нічого хорошого з цієї боротьби з корупцією не буде.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3896
З нами з: 24.06.14
Подякував: 120 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 13:35

  Banderlog написав:
  flyman написав:
  whois2010 написав:з коментарів в інтернеті: це виходить, що якщо цукермани і міндічі виїхали в Ізраїль - то фактично Україна лишилась без керівництва?

осирітіла, аааа (голосить ненька, заламуючи руки)

Зате в ізраелю добавилось видатних людей.
Нічого хорошого з цієї боротьби з корупцією не буде.

бджоли проти меду
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41441
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2869 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 13:41

  Letusrock написав:
  trololo написав:в маріуполі одному до 100 тисяч цивільних вже не зможуть пожить....заборона рідної мови та історії?

це вже ви загнули трохи, Маріуполь та рідна мова... Я памятаю як якийсь хлопчина в 2015 ходив з камерою по місту вітаючись з перехожими "Слава Україні", і памятаю реакцію людей.


а я памятаю, як не встигнули охолоти трупи цивільних, а ... вже українські книжки палили
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6358
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2704 раз.
Подякували: 1426 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 13:42

  Letusrock написав:
  whois2010 написав:Я щось трохи не мав часу на читання форуму. А де поділися Детройт, Бетон, пан Долярек, Фокс?
Чергових бачу, унікальниє і блаженні також на місці. Де поділи "лучшіх людєй города"?

Детройт вирішив покинути форум. Бетон можливо попав в бан, Фокс буквально вчора-після вчора був, а Успіх теж забігає періодично

Бетон и фокс в достаточно длительной бане до 13.11 и 17.11 соответственно.
Детройту надоела ругань на форуме и он решил отдохнуть от "приятного" общения с будивельником. Возможно, не навсегда, но сегодня уже месяц с последнего визита.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37375
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5373 раз.
Подякували: 4872 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 13:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Концлагеря бывали в очень многих странах.
По разным причинам и для разных категорий.
Нацистские концлагеря в период "расцвета" отличались от других тем, что использовался принудительный труд заключённых с последующим их уничтожением. Во всяком случае, во многих лагерях.

Звісно в росіян нема концтаборів. Проблема в термінології.
Новояз.
Нацисти називали табори "концентраційними", бо термін "табори смерті" мав надто негативний зміст.
Оскільки внаслідок їх діяльності термін "концтабір" теж має дуже негативний зміст.
Тому в росіян є фільтраційні табори.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2364
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 13:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:Через нашу фірму пройшло вже більше 5 водіїв які виїхали з окупації через грузію чи білорусь. З них троє вже в Пн.Америці. Наврят чи вони б погодились зараз прокрутити час назад і опинитись 24/02/2022 замість Бердянська в Соледарі. А житло втрачене хоч так, хоч сяк (чи відібрали б чи ракета у фортеці)

Статистика? Чи помилка вцілілого?
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2364
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 13:59

  Shaman написав:.........
судячи з того, яку муйню пише, то у випадку окупації активно вказував би на тих, хто з Кракену, хто з Азову, хто просто проукраїнський... але не буде цього - якраз завдяки й цим хлопцям з Азову та Кракену, які й захищають його та рідних. совок такий совок.
Вы жаловались на "переход на личности".
При том, что я ни разу не рассказывал, что бы вы делали в случае прихода оккупантов. И как быстро "перекрашивались".
У вас, похоже, не только методичка инструктора райкома по идеологии, но и подходы НКВД: "Был бы человек хороший, а обвинение мы придумаем".
Вы уже почти слились в экстазе с песикотом. Поздравляю с успехами.
Я вам ответил конкретно по вашему посту. Вы не нашли ничего лучшего кроме элементарного высера.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37375
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5373 раз.
Подякували: 4872 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
