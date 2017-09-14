|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 12 лис, 2025 11:52
whois2010 написав:
Я щось трохи не мав часу на читання форуму. А де поділися Детройт, Бетон, пан Долярек, Фокс?
Чергових бачу, унікальниє і блаженні також на місці. Де поділи "лучшіх людєй города"?
Детройт вирішив покинути форум. Бетон можливо попав в бан, Фокс буквально вчора-після вчора був, а Успіх теж забігає періодично
Додано: Сер 12 лис, 2025 12:03
з коментарів в інтернеті: це виходить, що якщо цукермани і міндічі виїхали в Ізраїль - то фактично Україна лишилась без керівництва?
1
3
Додано: Сер 12 лис, 2025 13:15
whois2010 написав:
з коментарів в інтернеті: це виходить, що якщо цукермани і міндічі виїхали в Ізраїль - то фактично Україна лишилась без керівництва?
осиротіла, аааа (голосить ненька, заламуючи руки)
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 12 лис, 2025 13:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 12 лис, 2025 13:24
flyman написав: whois2010 написав:
з коментарів в інтернеті: це виходить, що якщо цукермани і міндічі виїхали в Ізраїль - то фактично Україна лишилась без керівництва?
осирітіла, аааа (голосить ненька, заламуючи руки)
Зате в ізраелю добавилось видатних людей.
Нічого хорошого з цієї боротьби з корупцією не буде.
Додано: Сер 12 лис, 2025 13:35
Banderlog написав: flyman написав: whois2010 написав:
з коментарів в інтернеті: це виходить, що якщо цукермани і міндічі виїхали в Ізраїль - то фактично Україна лишилась без керівництва?
осирітіла, аааа (голосить ненька, заламуючи руки)
Зате в ізраелю добавилось видатних людей.
Нічого хорошого з цієї боротьби з корупцією не буде.
бджоли проти меду
Додано: Сер 12 лис, 2025 13:41
Letusrock написав: trololo написав:
в маріуполі одному до 100 тисяч цивільних вже не зможуть пожить....заборона рідної мови та історії?
це вже ви загнули трохи, Маріуполь та рідна мова... Я памятаю як якийсь хлопчина в 2015 ходив з камерою по місту вітаючись з перехожими "Слава Україні", і памятаю реакцію людей.
а я памятаю, як не встигнули охолоти трупи цивільних, а ... вже українські книжки палили
Додано: Сер 12 лис, 2025 13:42
Letusrock написав: whois2010 написав:
Я щось трохи не мав часу на читання форуму. А де поділися Детройт, Бетон, пан Долярек, Фокс?
Чергових бачу, унікальниє і блаженні також на місці. Де поділи "лучшіх людєй города"?
Детройт вирішив покинути форум. Бетон можливо попав в бан, Фокс буквально вчора-після вчора був, а Успіх теж забігає періодично
Бетон и фокс в достаточно длительной бане до 13.11 и 17.11 соответственно.
Детройту надоела ругань на форуме и он решил отдохнуть от "приятного" общения с будивельником. Возможно, не навсегда, но сегодня уже месяц с последнего визита.
Додано: Сер 12 лис, 2025 13:52
ЛАД написав:
Концлагеря бывали в очень многих странах.
По разным причинам и для разных категорий.
Нацистские концлагеря в период "расцвета" отличались от других тем, что использовался принудительный труд заключённых с последующим их уничтожением. Во всяком случае, во многих лагерях.
Звісно в росіян нема концтаборів. Проблема в термінології.
Новояз.
Нацисти називали табори "концентраційними", бо термін "табори смерті" мав надто негативний зміст.
Оскільки внаслідок їх діяльності термін "концтабір" теж має дуже негативний зміст.
Тому в росіян є фільтраційні табори.
Додано: Сер 12 лис, 2025 13:54
Letusrock написав:
Через нашу фірму пройшло вже більше 5 водіїв які виїхали з окупації через грузію чи білорусь. З них троє вже в Пн.Америці. Наврят чи вони б погодились зараз прокрутити час назад і опинитись 24/02/2022 замість Бердянська в Соледарі. А житло втрачене хоч так, хоч сяк (чи відібрали б чи ракета у фортеці)
Статистика? Чи помилка вцілілого?
Додано: Сер 12 лис, 2025 13:59
Shaman написав:
.........
судячи з того, яку муйню пише, то у випадку окупації активно вказував би на тих, хто з Кракену, хто з Азову, хто просто проукраїнський... але не буде цього - якраз завдяки й цим хлопцям з Азову та Кракену, які й захищають його та рідних. совок такий совок.
Вы жаловались на "переход на личности".
При том, что я ни разу не рассказывал, что бы вы делали в случае прихода оккупантов. И как быстро "перекрашивались".
У вас, похоже, не только методичка инструктора райкома по идеологии, но и подходы НКВД: "Был бы человек хороший, а обвинение мы придумаем".
Вы уже почти слились в экстазе с песикотом. Поздравляю с успехами.
Я вам ответил конкретно по вашему посту. Вы не нашли ничего лучшего кроме элементарного высера.
