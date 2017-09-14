|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 12 лис, 2025 14:04
sashaqbl написав: ЛАД написав:
Концлагеря бывали в очень многих странах.
По разным причинам и для разных категорий.
Нацистские концлагеря в период "расцвета" отличались от других тем, что использовался принудительный труд заключённых с последующим их уничтожением. Во всяком случае, во многих лагерях.
Звісно в росіян нема концтаборів. Проблема в термінології.
Новояз.
Нацисти називали табори "концентраційними", бо термін "табори смерті" мав надто негативний зміст.
Оскільки внаслідок їх діяльності термін "концтабір" теж має дуже негативний зміст.
Тому в росіян є фільтраційні табори.
Концлагерь остаётся концлагерем как его не назови.
И я не писал, что их нет. Писал только о том, что они бывают разные.
У нацистов концлагеря для западных военнопленных тоже заметно отличались в лучшую сторону от лагерей для советских военнопленных и от "лагерей смерти".
Додано: Сер 12 лис, 2025 14:09
Чем больше читаю форум, тем больше сомнений в человеческом разуме.
Додано: Сер 12 лис, 2025 14:14
M-Audio написав:
Нажаль, це зараз позиція держави, підтримана більшістю населення. Проблеми тих, хто потрапив під каток війни -- це їхні особисті проблеми. Держава будує паркові зони і велодоріжки, населення побагатше - продає/купляє/здає в оренду кавалірки, побідніше - гуляють по кафе і ресторанах і іздять за кордон відпочити від війни (хто боїться бусифікації і невиїзний -- знов-таки це його особисті проблеми). Тепер ще виявилось, що наверху крадуть, як і раніше, яка несподіванка.
Західні кризові менеджери проводять термінові заходи по переключенню уваги населення.
За місяць
25 000 СЗЧ
30 000 загиблих.
5000 полон
Катастрофу на фронті вирішено замаскувати крахом зеленізму.
Досить професійна робота.
Додано: Сер 12 лис, 2025 14:17
trololo написав:
а ще пан ЛАД не хоче визнавати систематичні злочини росіян проти цивільного населення.
А ви не хочете визнавати що на фронті вмирають люди? Звичайні люди, яких злапали на вулиці і відправили в окоп - вони гинуть і калічаться на фронті і в прифронтових зонах. Таке враження що за це усі забули і це ніхто не обговорює. І таких людей(вбитих і покалічених) по-моєму набагато більше ніж від "злочинів росіян проти цивільного населення(які прямо не пов'язані з воєнними діями)".
trololo написав:
мабуть це така захисна реакція, в очікуванні ... в харкові.. ну типу прийдуть, але якось буде, всіх не вбють він же не стерненко і не з кракену..
Це очевидний брєд. Зараз Харкову не загрожує окупація і немає навіть вимоги путіна здати Харків.
Ось дякуючи таким як ви, які за вічну війну, ця загроза може прийти за 3-5 років або і швидше.
Додано: Сер 12 лис, 2025 14:18
ЛАД написав:
Чем больше читаю форум, тем больше сомнений в человеческом разуме.
В людей шаблонне мислення.
Самостійно фільтрувати інформацію в школі та ВУЗах не вчать.
Я так думаю...
Додано: Сер 12 лис, 2025 14:22
andrijk777 написав: trololo написав: trololo написав:
мабуть це така захисна реакція, в очікуванні ... в харкові.. ну типу прийдуть, але якось буде, всіх не вбють він же не стерненко і не з кракену..
Це очевидний брєд. Зараз Харкову не загрожує окупація і немає навіть вимоги путіна здати Харків.
Ось дякуючи таким як ви, які за вічну війну, ця загроза може прийти за 3-5 років або і швидше.
Він за вічну війну в якій він особисто не приймає участі.
З точки зору співвідношення воюючих сил він баласт.
Додано: Сер 12 лис, 2025 14:28
andrijk777 написав: trololo написав:
а ще пан ЛАД не хоче визнавати систематичні злочини росіян проти цивільного населення.
А ви не хочете визнавати що на фронті вмирають люди? Звичайні люди, яких злапали на вулиці і відправили в окоп - вони гинуть і калічаться на фронті і в прифронтових зонах. Таке враження що за це усі забули і це ніхто не обговорює. І таких людей(вбитих і покалічених) по-моєму набагато більше ніж від "злочинів росіян проти цивільного населення(які прямо не пов'язані з воєнними діями)".
trololo написав:
мабуть це така захисна реакція, в очікуванні ... в харкові.. ну типу прийдуть, але якось буде, всіх не вбють він же не стерненко і не з кракену..
Це очевидний брєд. Зараз Харкову не загрожує окупація і немає навіть вимоги путіна здати Харків.
Ось дякуючи таким як ви, які за вічну війну, ця загроза може прийти за 3-5 років або і швидше.
типовий прийомчик ... люди не вмирають на фронті, їх вбиває російська армія, яку ти постійно вигороджуєш і приховуєш злочині росії.
ось наприклад мене звинуватив у тому, що пуйло не хоче закінчувати війну, мабуть я також винен що пуйло зруйнував вовчанськ і убив купу цивільних на сумщині/харківщині? от чому ти брешеш, що пуйло хоче закінчити війну?
де я казав, що я за вічну війну? я тільки за, щоб вона зупинилась там, де є. бот і брехло
UA написав:
За місяць
30 000 загиблих.
5000 полон
Та ні, це якісь неправдоподібні дані.
30000 загиблих в місяць - це прям нереально багато.
Треба докази, а не слова.
Додано: Сер 12 лис, 2025 14:31
UA написав:
Він за вічну війну в якій він особисто не приймає участі.
ну якщо ви взялись за мене говорити, то розкривайте думку. чому і як я "за вічну війну"? я хочу щоб вона як мінімум зупинилась, і люди перестали вмирати. до вас питання - чому ви всі постійно забуваєте, що саме той, хто почав війну - їпаний нацист і психопат пуйло, не збирається її зупиняти?
UA написав:
За місяць
30 000 загиблих.
інфа сотка від кокошенкова? солідно.
