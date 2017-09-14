|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 12 лис, 2025 14:34
trololo написав:
я тільки за, щоб вона зупинилась там, де є
А пізно, вася. Такого варіанту вже нема. Він був ще в квітні 2025, але твій кумир Зе, відмовився.
Це ти ..., тому що не хочеш закінчення війни, а хочеш остаточного знищення України. Це якраз те, що хоче путін.
-
Додано: Сер 12 лис, 2025 14:39
andrijk777 написав: trololo написав:
я тільки за, щоб вона зупинилась там, де є
А пізно, вася. Такого варіанту вже нема. Він був ще в квітні 2025, але твій кумир Зе, відмовився.
Це ти п1дарбот, тому що не хочеш закінчення війни, а хочеш остаточного знищення України. Це якраз те, що хоче путін.
тобто я кажу що я хочу зупинки, а ти зловтішаєся що такого варіанту вже нема, тобто радієш своїй тезі про те, що 3,14*** будуть продовжувати вбивати українців і руйнувати наші міста? ну справжній русскій, молодець.
не було такого варіанту (хотів його зеленський чи ні) в квітні 2025, ні в квітні 2022. ці балачки завжди поширювались п1дарами, які брешуть та іпсошать постійно, просто тому, що дипломатію використовують як зброю, і замилюють свої злочини.
надо просто перестать стрелять, да. формула миру все таж
Додано: Сер 12 лис, 2025 14:43
andrijk777 написав: trololo написав:
я тільки за, щоб вона зупинилась там, де є
А пізно, вася. Такого варіанту вже нема. Він був ще в квітні 2025, але твій кумир Зе, відмовився.
Це ти п1дарбот, тому що не хочеш закінчення війни, а хочеш остаточного знищення України. Це якраз те, що хоче путін.
Такого варіанту і не було.
Додано: Сер 12 лис, 2025 14:43
sashaqbl написав: Letusrock написав:
Через нашу фірму пройшло вже більше 5 водіїв які виїхали з окупації через грузію чи білорусь. З них троє вже в Пн.Америці. Наврят чи вони б погодились зараз прокрутити час назад і опинитись 24/02/2022 замість Бердянська в Соледарі. А житло втрачене хоч так, хоч сяк (чи відібрали б чи ракета у фортеці)
Статистика? Чи помилка вцілілого?
є й інша статистика : кілька сотень звінків (по оголошенню на работу в ЄС) з підконтрольної території
приблизно одинакового змісту "дуже хочу до вас на роботу водієм, тільки витягніть мене звідси будь-яким способом"
Додано: Сер 12 лис, 2025 14:49
Letusrock написав:
є й інша статистика : кілька сотень звінків (по оголошенню на работу в ЄС) з підконтрольної території приблизно одинакового змісту "дуже хочу до вас на роботу водієм, тільки витягніть мене звідси будь-яким способом"
Я не сумніваюся, що ті, хто 3 роки косить, горить бажанням сїбатися.
Але ви так і не відповіли на рахунок тих пяти: статистика чи помилка вцілілого?
