Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 14:34

  trololo написав: я тільки за, щоб вона зупинилась там, де є

А пізно, вася. Такого варіанту вже нема. Він був ще в квітні 2025, але твій кумир Зе, відмовився.
Це ти ..., тому що не хочеш закінчення війни, а хочеш остаточного знищення України. Це якраз те, що хоче путін.
andrijk777
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 14:39

  andrijk777 написав:
  trololo написав: я тільки за, щоб вона зупинилась там, де є

А пізно, вася. Такого варіанту вже нема. Він був ще в квітні 2025, але твій кумир Зе, відмовився.
Це ти п1дарбот, тому що не хочеш закінчення війни, а хочеш остаточного знищення України. Це якраз те, що хоче путін.


тобто я кажу що я хочу зупинки, а ти зловтішаєся що такого варіанту вже нема, тобто радієш своїй тезі про те, що 3,14*** будуть продовжувати вбивати українців і руйнувати наші міста? ну справжній русскій, молодець.

не було такого варіанту (хотів його зеленський чи ні) в квітні 2025, ні в квітні 2022. ці балачки завжди поширювались п1дарами, які брешуть та іпсошать постійно, просто тому, що дипломатію використовують як зброю, і замилюють свої злочини.

надо просто перестать стрелять, да. формула миру все таж
trololo
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 14:43

  andrijk777 написав:
  trololo написав: я тільки за, щоб вона зупинилась там, де є

А пізно, вася. Такого варіанту вже нема. Він був ще в квітні 2025, але твій кумир Зе, відмовився.
Це ти п1дарбот, тому що не хочеш закінчення війни, а хочеш остаточного знищення України. Це якраз те, що хоче путін.

Такого варіанту і не було.
sashaqbl
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 14:43

  sashaqbl написав:
  Letusrock написав:Через нашу фірму пройшло вже більше 5 водіїв які виїхали з окупації через грузію чи білорусь. З них троє вже в Пн.Америці. Наврят чи вони б погодились зараз прокрутити час назад і опинитись 24/02/2022 замість Бердянська в Соледарі. А житло втрачене хоч так, хоч сяк (чи відібрали б чи ракета у фортеці)

Статистика? Чи помилка вцілілого?

є й інша статистика : кілька сотень звінків (по оголошенню на работу в ЄС) з підконтрольної території приблизно одинакового змісту "дуже хочу до вас на роботу водієм, тільки витягніть мене звідси будь-яким способом"
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 14:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:є й інша статистика : кілька сотень звінків (по оголошенню на работу в ЄС) з підконтрольної території приблизно одинакового змісту "дуже хочу до вас на роботу водієм, тільки витягніть мене звідси будь-яким способом"

Я не сумніваюся, що ті, хто 3 роки косить, горить бажанням сїбатися.
Але ви так і не відповіли на рахунок тих пяти: статистика чи помилка вцілілого?
sashaqbl
