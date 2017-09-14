RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1576015761157621576315764>
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 14:43

  andrijk777 написав:
  trololo написав: я тільки за, щоб вона зупинилась там, де є

А пізно, вася. Такого варіанту вже нема. Він був ще в квітні 2025, але твій кумир Зе, відмовився.
Це ти ..., тому що не хочеш закінчення війни, а хочеш остаточного знищення України. Це якраз те, що хоче путін.

Такого варіанту і не було.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2364
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 14:43

  sashaqbl написав:
  Letusrock написав:Через нашу фірму пройшло вже більше 5 водіїв які виїхали з окупації через грузію чи білорусь. З них троє вже в Пн.Америці. Наврят чи вони б погодились зараз прокрутити час назад і опинитись 24/02/2022 замість Бердянська в Соледарі. А житло втрачене хоч так, хоч сяк (чи відібрали б чи ракета у фортеці)

Статистика? Чи помилка вцілілого?

є й інша статистика : кілька сотень звінків (по оголошенню на работу в ЄС) з підконтрольної території приблизно одинакового змісту "дуже хочу до вас на роботу водієм, тільки витягніть мене звідси будь-яким способом"
Letusrock
 
Повідомлень: 2800
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 14:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:є й інша статистика : кілька сотень звінків (по оголошенню на работу в ЄС) з підконтрольної території приблизно одинакового змісту "дуже хочу до вас на роботу водієм, тільки витягніть мене звідси будь-яким способом"

Я не сумніваюся, що ті, хто 3 роки косить, горить бажанням втікти
Але ви так і не відповіли на рахунок тих пяти: статистика чи помилка вцілілого?
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2364
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 14:58

З тієї сторони цифри теж жахливі.
Місцями було зустрічне рубалово.
Такий етап війни.
UA
 
Заблокований
Повідомлень: 9881
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1885 раз.
Подякували: 2369 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 15:05

  M-Audio написав:..........
Я в нього намагався дізнатись, топив би він "за перемовини", в яких Харків би відійшов кацапам, а сам він був би змушений або звідси тікати, забравши тільки те, що можна унести на собі, або здохнути там в застінках. На що отримав однозначну відповідь, що з ним в разі окупації такого не станеться, а як почуватимуться ті, з ким станеться -- його не обходить.

Полностью искривлённая логика.
Или полное её отсутствие.
Вот мой тогдашний ответ вам:
Сбежать из города можно всегда.
Даже вместе с отступающими войсками.
"условия, что все жители дружненько собираются, и уходят пешочком, куда угодно" точно не будет. Но очень многие уйдут, если будет хоть какая-то надежда, что не придётся рыть землянки, когда всякие ура-патриоты будут жить рядом в своих тёплых квартирах.
И да, я, конечно, не хочу, чтобы Харьков стал Белгородской губернией. Но если другого варианта не будет, я приму и это.
Вы, как понимаю, потеряли родной город, но вы живы и жизнь продолжается.
И когда я говорю о "финском варианте", то, думаю, что Путина это устроило бы больше, чем враждебное государство под боком, даже с урезанной территорией.
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5905801#p5905801
Понятия не имею, где вы сумели в этом ответе увидеть, что:
он уверен, что уж ему-то точно найдётся место в тёплой квартире в белгородской губернии, надо только чуть-чуть подождать.
А какие землянки и где будут рыть те, кому такого места не найдётся, ему абсолютно наплевать.
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5905810#p5905810.
Могу только повторить ваши слова: "Вот же мерзость".

Вы так "беспокоитесь" о тех, кто остался в оккупации.
Но я ни разу не видел от вас никаких предложений, как им помочь.
Вы "не увидели" в моём ночном посте:
А как же наши люди, которые остались на ТОТ? Ещё недавно вы и некоторые другие обвиняли меня в том, что я хочу их бросить на съедение бурятам.
Я бы, например, настаивал на предоставлении права на свободный выезд всем желающим на территорию, контролируемую Украиной. Только при этом надо им гарантировать хоть какой то минимум - хотя бы жильё не в бараках или временных лагерях до их полного разрушения.
Вы хоть раз написали об этом?
Ни разу.

Или нормально что беженцы будут жить в бараках, а львовяне или ужгородцы будут считаться "беженцами" в Германии, а свои квартиры будут сдавать по бешеным ценам беженцам с ТОТ и прифронтовых районов? Или даже просто будут жить в своих уютных квартирах?
Невольно вспоминаются слова Успіха: "Як всі, то всі".

Есть другой вариант помощи им - освободить ТОТ. Но я не вижу, чтобы лично вы или шаман, или флер, или песикот, или ещё кто из компании "незламныкив" пошёл в армию и писал уже из окопа. Нет, у вас, панове, только обвинения в сторону Успіха, который после 3 лет в армии ушёл домой по уходу (не буду даже обсуждать обоснованность, но 3 года он провёл на фронте). Или в сторону Banderlog"а, что он "недостаточно патриотичный". И доходит уже до того, что его в москалі записывают.
При это вы, панове, обещаете пойти в армию, "когда будет нужно". Сегодня ещё не нужно?
Когда наступит этот момент? Когда враг возьмёт Запорожье и Харьков? Перейдёт на Правобережье? Или когда ЛБЗ приблизится к Львову?
Почему-то самые большие патриоты сидят в глубоком тылу.
И проявляют свой патриотизм исключительно на форуме в нападках на всех, кто отклоняется от "генеральной линии".
А что касается лично вас M-Audio, смотрю, вы весьма активны в ветке "Еміграція, заробітчанство" и в банковских ветках. Не читал, но похоже, вы достаточно благополучный человек и интересно, вы пока только присматриваетесь к эмиграции или уже где-то "там"?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37382
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5373 раз.
Подякували: 4872 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 15:07

ЛАД

Не читал, но похоже, вы достаточно благополучный человек и интересно, вы пока только присматриваетесь к эмиграции или уже где-то "там"?


Втратив все в Маріку
Hotab
 
Повідомлень: 17124
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2532 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 15:09

  trololo написав:
  UA написав:Він за вічну війну в якій він особисто не приймає участі.


ну якщо ви взялись за мене говорити, то розкривайте думку. чому і як я "за вічну війну"? я хочу щоб вона як мінімум зупинилась, і люди перестали вмирати. до вас питання - чому ви всі постійно забуваєте, що саме той, хто почав війну - ... нацист і психопат пуйло, не збирається її зупиняти?

На каких условиях вы согласны?
На які поступки згодні?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37382
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5373 раз.
Подякували: 4872 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 15:11

  trololo написав:
  UA написав:Він за вічну війну в якій він особисто не приймає участі.


ну якщо ви взялись за мене говорити, то розкривайте думку. чому і як я "за вічну війну"? я хочу щоб вона як мінімум зупинилась, і люди перестали вмирати. до вас питання - чому ви всі постійно забуваєте, що саме той, хто почав війну - ... нацист і психопат пуйло, не збирається її зупиняти?

Я завжди працюю з тим матеріалом якій є.
В нациста і психопата є слабкі місця якими можна маніпулювати, але натомість нацист і психопат вдало користується провалами керівництва зелністів.
ПС Кожен раз коли ви пишете - Нехай ТЦК схопить отих от..., а в мене бронь..., ви граєте за xуйла.
"Оті от" стають в контри режиму (Бетон просто не фільтрує базар, таких вже стало критично багато).
Ті хто отримав захист від мобілізації не впливають на хід війни, а лише злять своїм існуванням наявний моб. ресурс.
Востаннє редагувалось UA в Сер 12 лис, 2025 15:12, всього редагувалось 1 раз.
UA
 
Заблокований
Повідомлень: 9881
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1885 раз.
Подякували: 2369 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 15:11

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:
  trololo написав: я тільки за, щоб вона зупинилась там, де є

А пізно, вася. Такого варіанту вже нема. Він був ще в квітні 2025, але твій кумир Зе, відмовився.
Це ти ..., тому що не хочеш закінчення війни, а хочеш остаточного знищення України. Це якраз те, що хоче путін.

Такого варіанту і не було.

Какие варианты есть?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37382
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5373 раз.
Подякували: 4872 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 15:14

UA
хто отримав захист від мобілізації не впливають на хід війни, а лише злять своїм існуванням наявний моб. ресурс.


Це хто такі в вашому розумінні, якщо добровольців нема, а двома рядками раніше ви категорично проти «хапати», «це грає на руку кремля».
Hotab
 
Повідомлень: 17124
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2532 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
  #<1 ... 1576015761157621576315764>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 151672
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 346826
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1037705
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10046)
12.11.2025 15:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.