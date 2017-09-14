|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 12 лис, 2025 14:43
andrijk777 написав: trololo написав:
я тільки за, щоб вона зупинилась там, де є
А пізно, вася. Такого варіанту вже нема. Він був ще в квітні 2025, але твій кумир Зе, відмовився.
Це ти ..., тому що не хочеш закінчення війни, а хочеш остаточного знищення України. Це якраз те, що хоче путін.
Такого варіанту і не було.
Додано: Сер 12 лис, 2025 14:43
sashaqbl написав: Letusrock написав:
Через нашу фірму пройшло вже більше 5 водіїв які виїхали з окупації через грузію чи білорусь. З них троє вже в Пн.Америці. Наврят чи вони б погодились зараз прокрутити час назад і опинитись 24/02/2022 замість Бердянська в Соледарі. А житло втрачене хоч так, хоч сяк (чи відібрали б чи ракета у фортеці)
Статистика? Чи помилка вцілілого?
є й інша статистика : кілька сотень звінків (по оголошенню на работу в ЄС) з підконтрольної території
приблизно одинакового змісту "дуже хочу до вас на роботу водієм, тільки витягніть мене звідси будь-яким способом"
Додано: Сер 12 лис, 2025 14:49
Letusrock написав:
є й інша статистика : кілька сотень звінків (по оголошенню на работу в ЄС) з підконтрольної території приблизно одинакового змісту "дуже хочу до вас на роботу водієм, тільки витягніть мене звідси будь-яким способом"
Я не сумніваюся, що ті, хто 3 роки косить, горить бажанням втікти
Але ви так і не відповіли на рахунок тих пяти: статистика чи помилка вцілілого?
Додано: Сер 12 лис, 2025 14:58
З тієї сторони цифри теж жахливі.
Місцями було зустрічне рубалово.
Такий етап війни.
Додано: Сер 12 лис, 2025 15:05
M-Audio написав:
..........
Я в нього намагався дізнатись, топив би він "за перемовини", в яких Харків би відійшов кацапам, а сам він був би змушений або звідси тікати, забравши тільки те, що можна унести на собі, або здохнути там в застінках. На що отримав однозначну відповідь, що з ним в разі окупації такого не станеться, а як почуватимуться ті, з ким станеться -- його не обходить.
Полностью искривлённая логика.
Или полное её отсутствие.
Вот мой тогдашний ответ вам:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5905801#p5905801
Сбежать из города можно всегда.
Даже вместе с отступающими войсками.
"условия, что все жители дружненько собираются, и уходят пешочком, куда угодно" точно не будет. Но очень многие уйдут, если будет хоть какая-то надежда, что не придётся рыть землянки, когда всякие ура-патриоты будут жить рядом в своих тёплых квартирах.
И да, я, конечно, не хочу, чтобы Харьков стал Белгородской губернией. Но если другого варианта не будет, я приму и это.
Вы, как понимаю, потеряли родной город, но вы живы и жизнь продолжается.
И когда я говорю о "финском варианте", то, думаю, что Путина это устроило бы больше, чем враждебное государство под боком, даже с урезанной территорией.
Понятия не имею, где вы сумели в этом ответе увидеть, что:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5905810#p5905810
он уверен, что уж ему-то точно найдётся место в тёплой квартире в белгородской губернии, надо только чуть-чуть подождать.
А какие землянки и где будут рыть те, кому такого места не найдётся, ему абсолютно наплевать.
.
Могу только повторить ваши слова: "Вот же мерзость".
Вы так "беспокоитесь" о тех, кто остался в оккупации.
Но я ни разу не видел от вас никаких предложений, как им помочь.
Вы "не увидели" в моём ночном посте:
Вы хоть раз написали об этом?
А как же наши люди, которые остались на ТОТ? Ещё недавно вы и некоторые другие обвиняли меня в том, что я хочу их бросить на съедение бурятам.
Я бы, например, настаивал на предоставлении права на свободный выезд всем желающим на территорию, контролируемую Украиной. Только при этом надо им гарантировать хоть какой то минимум - хотя бы жильё не в бараках или временных лагерях до их полного разрушения.
Ни разу.
Или нормально что беженцы будут жить в бараках, а львовяне или ужгородцы будут считаться "беженцами" в Германии, а свои квартиры будут сдавать по бешеным ценам беженцам с ТОТ и прифронтовых районов? Или даже просто будут жить в своих уютных квартирах?
Невольно вспоминаются слова Успіха
: "Як всі, то всі".
Есть другой вариант помощи им - освободить ТОТ. Но я не вижу, чтобы лично вы или шаман, или флер, или песикот, или ещё кто из компании "незламныкив" пошёл в армию и писал уже из окопа. Нет, у вас, панове, только обвинения в сторону Успіха
, который после 3 лет в армии ушёл домой по уходу (не буду даже обсуждать обоснованность, но 3 года он провёл на фронте). Или в сторону Banderlog
"а, что он "недостаточно патриотичный". И доходит уже до того, что его в москалі записывают.
При это вы, панове, обещаете пойти в армию, "когда будет нужно". Сегодня ещё не нужно?
Когда наступит этот момент? Когда враг возьмёт Запорожье и Харьков? Перейдёт на Правобережье? Или когда ЛБЗ приблизится к Львову?
Почему-то самые большие патриоты сидят в глубоком тылу.
И проявляют свой патриотизм исключительно на форуме в нападках на всех, кто отклоняется от "генеральной линии".
А что касается лично вас M-Audio
, смотрю, вы весьма активны в ветке "Еміграція, заробітчанство" и в банковских ветках. Не читал, но похоже, вы достаточно благополучный человек и интересно, вы пока только присматриваетесь к эмиграции или уже где-то "там"?
Додано: Сер 12 лис, 2025 15:07
ЛАД
Не читал, но похоже, вы достаточно благополучный человек и интересно, вы пока только присматриваетесь к эмиграции или уже где-то "там"?
Втратив все в Маріку
Додано: Сер 12 лис, 2025 15:09
trololo написав: UA написав:
Він за вічну війну в якій він особисто не приймає участі.
ну якщо ви взялись за мене говорити, то розкривайте думку. чому і як я "за вічну війну"? я хочу щоб вона як мінімум зупинилась, і люди перестали вмирати. до вас питання - чому ви всі постійно забуваєте, що саме той, хто почав війну - ... нацист і психопат пуйло, не збирається її зупиняти?
На каких условиях вы согласны?
На які поступки згодні?
Додано: Сер 12 лис, 2025 15:11
trololo написав: UA написав:
Він за вічну війну в якій він особисто не приймає участі.
ну якщо ви взялись за мене говорити, то розкривайте думку. чому і як я "за вічну війну"? я хочу щоб вона як мінімум зупинилась, і люди перестали вмирати. до вас питання - чому ви всі постійно забуваєте, що саме той, хто почав війну - ... нацист і психопат пуйло, не збирається її зупиняти?
Я завжди працюю з тим матеріалом якій є.
В нациста і психопата є слабкі місця якими можна маніпулювати, але натомість нацист і психопат вдало користується провалами керівництва зелністів.
ПС Кожен раз коли ви пишете - Нехай ТЦК схопить отих от..., а в мене бронь..., ви граєте за xуйла.
"Оті от" стають в контри режиму (Бетон просто не фільтрує базар, таких вже стало критично багато).
Ті хто отримав захист від мобілізації не впливають на хід війни, а лише злять своїм існуванням наявний моб. ресурс.
Востаннє редагувалось UA
в Сер 12 лис, 2025 15:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 12 лис, 2025 15:11
sashaqbl написав: andrijk777 написав: trololo написав:
я тільки за, щоб вона зупинилась там, де є
А пізно, вася. Такого варіанту вже нема. Він був ще в квітні 2025, але твій кумир Зе, відмовився.
Це ти ..., тому що не хочеш закінчення війни, а хочеш остаточного знищення України. Це якраз те, що хоче путін.
Такого варіанту і не було.
Какие варианты есть?
Додано: Сер 12 лис, 2025 15:14
UA
хто отримав захист від мобілізації не впливають на хід війни, а лише злять своїм існуванням наявний моб. ресурс.
Це хто такі в вашому розумінні, якщо добровольців нема, а двома рядками раніше ви категорично проти «хапати», «це грає на руку кремля».
