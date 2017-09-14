Не читал, но похоже, вы достаточно благополучный человек и интересно, вы пока только присматриваетесь к эмиграции или уже где-то "там"?
Втратив все в Маріку
Если бы "Втратив все", то не интересовался банковскими ветками и авто. Просто посмотрел его профиль, на каких ветках он пишет в последнее время. В Марике он втратив квартиру, всё остальное у него, похоже, осталось. Я потерял из-за войны, может, и больше, хотя тоже не всё.
trololo написав: я тільки за, щоб вона зупинилась там, де є
А пізно, вася. Такого варіанту вже нема. Він був ще в квітні 2025, але твій кумир Зе, відмовився. Це ти ..., тому що не хочеш закінчення війни, а хочеш остаточного знищення України. Це якраз те, що хоче путін.
Такого варіанту і не було.
Зе показує свої особисті психі. Якби зеленісти йшли на фронт, я б це все розумів. А так все чужими руками, все на чужому горбі, чужими життями...
Дипломат, знайомий з переговорами, повідомив, що Катар обговорював з Києвом і Москвою можливість укладення мораторію на удари по енергетичній інфраструктурі протягом останніх двох місяців і що саміт був майже узгоджений, залишалося лише уточнити деякі деталі.
Після заходу ЗСУ до Курської області російська сторона виявила неприховану неприязнь до укладення угоди. Російський співрозмовник зазначив, що "Путін не буде готовий укладати угоду після Курського наступу", додавши, що російське керівництво не йде на компроміси під тиском.
хто отримав захист від мобілізації не впливають на хід війни, а лише злять своїм існуванням наявний моб. ресурс.
Це хто такі в вашому розумінні, якщо добровольців нема, а двома рядками раніше ви категорично проти «хапати», «це грає на руку кремля».
В тебе немає фантазії. Весною 2024 я писав як треба зманювати кнутом та пряником в ЗСУ. Кнут при цьому треба тримати за спиною, а пряник на витягнутій руці. Війна за тил програна через самогубство української сторони.
хто отримав захист від мобілізації не впливають на хід війни, а лише злять своїм існуванням наявний моб. ресурс.
Це хто такі в вашому розумінні, якщо добровольців нема, а двома рядками раніше ви категорично проти «хапати», «це грає на руку кремля».
В тебе немає фантазії. Весною 2024 я писав як треба зманювати кнутом та пряником в ЗСУ. Кнут при цьому треба тримати за спиною, а пряник на витягнутій руці. Війна за тил програна через самогубство української сторони.
trololo написав:тобто я кажу що я хочу зупинки, а ти зловтішаєся що такого варіанту вже нема, тобто радієш своїй тезі про те, що ... будуть продовжувати вбивати українців і руйнувати наші міста? ну справжній русскій, молодець.
Я не зловтішаюсь, ти просто брешеш.
trololo написав:не було такого варіанту (хотів його зеленський чи ні) в квітні 2025, ні в квітні 2022. ці балачки завжди поширювались ..., які брешуть та іпсошать постійно, просто тому, що дипломатію використовують як зброю, і замилюють свої злочини.
Banderlog написав: Окрім того чим довше іде війна тим більше попадає в окупацію.
Ну да. Гипотетическая заморозка возможна тогда, когда из сторон удовлетворится достигнутым с учетом расходов и гемора на это, а вторая- не будет вынуждена ничего отдавать, а типа само так получилось.Наложив это на скорость продвижения, имеем не менее 15 лет активной войны.Это если по Днепру (речке). По Збручу намного дольше.