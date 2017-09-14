RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15761157621576315764>
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 15:18

  Hotab написав:ЛАД

Не читал, но похоже, вы достаточно благополучный человек и интересно, вы пока только присматриваетесь к эмиграции или уже где-то "там"?

Втратив все в Маріку

Если бы "Втратив все", то не интересовался банковскими ветками и авто. Просто посмотрел его профиль, на каких ветках он пишет в последнее время.
В Марике он втратив квартиру, всё остальное у него, похоже, осталось.
Я потерял из-за войны, может, и больше, хотя тоже не всё.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37382
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5373 раз.
Подякували: 4872 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 15:22

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:
  trololo написав: я тільки за, щоб вона зупинилась там, де є

А пізно, вася. Такого варіанту вже нема. Він був ще в квітні 2025, але твій кумир Зе, відмовився.
Це ти ..., тому що не хочеш закінчення війни, а хочеш остаточного знищення України. Це якраз те, що хоче путін.

Такого варіанту і не було.

Зе показує свої особисті психі.
Якби зеленісти йшли на фронт, я б це все розумів. А так все чужими руками, все на чужому горбі, чужими життями...
Дипломат, знайомий з переговорами, повідомив, що Катар обговорював з Києвом і Москвою можливість укладення мораторію на удари по енергетичній інфраструктурі протягом останніх двох місяців і що саміт був майже узгоджений, залишалося лише уточнити деякі деталі.

Після заходу ЗСУ до Курської області російська сторона виявила неприховану неприязнь до укладення угоди. Російський співрозмовник зазначив, що "Путін не буде готовий укладати угоду після Курського наступу", додавши, що російське керівництво не йде на компроміси під тиском.

https://apostrophe.ua/politics/foreign- ... -s-rf.html
UA
 
Заблокований
Повідомлень: 9881
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1885 раз.
Подякували: 2369 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 15:25

ЛАД
Марике он втратив квартиру, всё остальное у него, похоже, осталось.


Ну знання і навички очевидно залишились
Заробляє гроші, мабуть
Hotab
 
Повідомлень: 17124
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2532 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 15:30

  Hotab написав:UA
хто отримав захист від мобілізації не впливають на хід війни, а лише злять своїм існуванням наявний моб. ресурс.


Це хто такі в вашому розумінні, якщо добровольців нема, а двома рядками раніше ви категорично проти «хапати», «це грає на руку кремля».

В тебе немає фантазії.
Весною 2024 я писав як треба зманювати кнутом та пряником в ЗСУ.
Кнут при цьому треба тримати за спиною, а пряник на витягнутій руці.
Війна за тил програна через самогубство української сторони.
UA
 
Заблокований
Повідомлень: 9881
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1885 раз.
Подякували: 2369 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 15:32

:roll:
  UA написав:
  Hotab написав:UA
хто отримав захист від мобілізації не впливають на хід війни, а лише злять своїм існуванням наявний моб. ресурс.


Це хто такі в вашому розумінні, якщо добровольців нема, а двома рядками раніше ви категорично проти «хапати», «це грає на руку кремля».

В тебе немає фантазії.
Весною 2024 я писав як треба зманювати кнутом та пряником в ЗСУ.
Кнут при цьому треба тримати за спиною, а пряник на витягнутій руці.
Війна за тил програна через самогубство української сторони.

Повтори «фантазьор» свої минулорічні фантазії.
Hotab
 
Повідомлень: 17124
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2532 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 15:35

  Hotab написав::roll:
  UA написав:Повтори «фантазьор» свої минулорічні фантазії.

Фейліс каже пошук відновили.
UA
 
Заблокований
Повідомлень: 9881
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1885 раз.
Подякували: 2369 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 15:36

  UA написав:
  Hotab написав::roll:
  UA написав:Повтори «фантазьор» свої минулорічні фантазії.

Фейліс каже пошук відновили.

Тобто нема такого пряника , за яким тебе вишкрябати з Хорватіі.
Тільки батог тобі допоможе, як я і думав
Зроз
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 12 лис, 2025 15:41, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
 
Повідомлень: 17124
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2532 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 15:39

  trololo написав:тобто я кажу що я хочу зупинки, а ти зловтішаєся що такого варіанту вже нема, тобто радієш своїй тезі про те, що ... будуть продовжувати вбивати українців і руйнувати наші міста? ну справжній русскій, молодець.

Я не зловтішаюсь, ти просто брешеш.
  trololo написав:не було такого варіанту (хотів його зеленський чи ні) в квітні 2025, ні в квітні 2022. ці балачки завжди поширювались ..., які брешуть та іпсошать постійно, просто тому, що дипломатію використовують як зброю, і замилюють свої злочини.

Цей варіант був. Ось докази:
viewtopic.php?p=5848833#p5848833

Ти просто на чорне кажеш біле і брешеш, ось і все.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6919
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 15:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:бджоли проти меду


ні проросійські "бандеровці" на службі
prodigy
 
Повідомлень: 12830
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3366 раз.
Подякували: 3355 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 16:03

  Banderlog написав: Окрім того чим довше іде війна тим більше попадає в окупацію.


Ну да. Гипотетическая заморозка возможна тогда, когда из сторон удовлетворится достигнутым с учетом расходов и гемора на это, а вторая- не будет вынуждена ничего отдавать, а типа само так получилось.Наложив это на скорость продвижения, имеем не менее 15 лет активной войны.Это если по Днепру (речке). По Збручу намного дольше.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 972
З нами з: 11.09.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 15761157621576315764>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 151672
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 346826
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1037705
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10046)
12.11.2025 15:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.