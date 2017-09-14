Додано: Сер 12 лис, 2025 16:07

Hotab написав: ЛАД

Марике он втратив квартиру, всё остальное у него, похоже, осталось.





Ну знання і навички очевидно залишились

Заробляє гроші, мабуть Ну знання і навички очевидно залишилисьЗаробляє гроші, мабуть

Саме так. Як я і пропонував примірити на себе, хочаб суто теоретично: вийшов із тим, що можна було унести в руках, хоча виїжджали всеж-таки машиною, не пішки. І доводитьсяя заробляти гроші, бо в іншому разі родина залишиться без нічого і на вулиці.Але ж з ЛАДом того не станеться, бо "він сприйме, якщо Харків стане білгородською губернією". Хоча і я теж міг "сприйняти, що Маріуполь став донецькою народною", і відповідно зберегти багато чого, я вдячний "Азову", що утримував місто і відтягував сили ворога стільки, а не звинувачую в тому, що Маріуполь зруйнували в процесі оборони, а не "як в Бердянську і Мелітополі". І я також вдячний ЗСУ, і українському суспільству в цілому, що не дають ворогу окупувати вже всю Україну, а не звинувачую в тому, що "не хоче мирних перемовин". Я бачив ці "мирні перемовини" після виходу військових з Азовсталі, і точно не хочу такого в масштабах всієї країни.