Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 17:01

  whois2010 написав:з коментарів в інтернеті: це виходить, що якщо цукермани і міндічі виїхали в Ізраїль - то фактично Україна лишилась без керівництва?

Це приклад ... самі видумали, самі зробили висновки з видуманного ...
pesikot
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 17:06

  andrijk777 написав:
  trololo написав:мабуть це така захисна реакція, в очікуванні ... в харкові.. ну типу прийдуть, але якось буде, всіх не вбють він же не стерненко і не з кракену..

Це очевидний брєд. Зараз Харкову не загрожує окупація і немає навіть вимоги путіна здати Харків.
Ось дякуючи таким як ви, які за вічну війну, ця загроза може прийти за 3-5 років або і швидше.


До 24.02.2022 року ніхто не бажав війни, але загроза окупації Харькова виникла ...

Дивно, так ?

Може проблема в тому, що ти перекладаєшь з дурної на здорову і проблема геть в іншому
pesikot
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 17:08

  M-Audio написав:Хоча і я теж міг "сприйняти, що Маріуполь став донецькою народною", і відповідно зберегти багато чого, я вдячний "Азову", що утримував місто і відтягував сили ворога стільки, а не звинувачую в тому, що Маріуполь зруйнували в процесі оборони, а не "як в Бердянську і Мелітополі". І я також вдячний ЗСУ, і українському суспільству в цілому, що не дають ворогу окупувати вже всю Україну, а не звинувачую в тому, що "не хоче мирних перемовин". Я бачив ці "мирні перемовини" після виходу військових з Азовсталі, і точно не хочу такого в масштабах всієї країни.

У вас очевидна маніпуляція.
Я також вдячний ЗСУ і "Азову" що вони героїчно боролись проти окупантів.
Але з цього потрібно взяти вигоду! Якщо в кінці кінців Україна програє війну то толку з того що "Азов" героїчно захищав Маріуполь? Це гірка правда життя.
Який толк з того що нацисти взяли Київ, Мінськ і т.д., якщо в кінці кінців вони закінчили війну в спаленому Берліні?

Набагато важливішим є все-таки результат боротьби, а не сама боротьба як така.
Ось з результатом у вас очевидні проблеми. Ось давайте зафіксуємо результат боротьби а тоді будемо возвеличувати наших героїв.

Показовою в цьому плані є фінська війна. Фіни героїчно боролись і досягли прекрасного результату(по-моєму). Якого результату прагнемо досягти ми(точніше наша влада)? - я чесно не розумію. По-моєму у них(і у вас) план такий: "День простоять да ночь продержатся(чужими життями, правда)".
Востаннє редагувалось andrijk777 в Сер 12 лис, 2025 17:09, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 17:09

  Letusrock написав:
  sashaqbl написав:
  Letusrock написав:Через нашу фірму пройшло вже більше 5 водіїв які виїхали з окупації через грузію чи білорусь. З них троє вже в Пн.Америці. Наврят чи вони б погодились зараз прокрутити час назад і опинитись 24/02/2022 замість Бердянська в Соледарі. А житло втрачене хоч так, хоч сяк (чи відібрали б чи ракета у фортеці)

Статистика? Чи помилка вцілілого?

є й інша статистика : кілька сотень звінків (по оголошенню на работу в ЄС) з підконтрольної території приблизно одинакового змісту "дуже хочу до вас на роботу водієм, тільки витягніть мене звідси будь-яким способом"

Як це корелює з тим, що ти писав про окуповані теріторії ...
pesikot
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 17:14

  Ой+ написав:Визначати швидкість по втрачених км2 за одиницю часу не зовсім корректно, там де вороги не всунулись, то нанесли суттєві збитки, та і демографія і міграція ввесь час підточують спроможність. Думаю, що і значно менший термін війни з такою інтенсивністю буде вкрай руйнівним.


Есть такое правило, "больших чисел". Применяется для просчета статистических вероятностей будущего. Люди склонны верить в чудо, а математики тупо считают.
Так вот, последние годы происходит одно и тоже самое.
Воруют, убивают, мобилизуют, медленно двигаются в нашу сторону.
Согласно этому правилу, скорее всего, так будет происходить и дальше, с наиболее большой вероятностью.
А подтачиваться оно еще долго будет. Ресурсы еще ого-го.Денег нальют, а людей аж дофига вокруг,как на мой вкус.
Но даже если вы и правы, то это изменит не исход войны, а просто ускорит оный.
В чем я категорически сомневаюсь.
Господар Вельзевула
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 17:15

  ЛАД написав: Есть другой вариант помощи им - освободить ТОТ. Но я не вижу, чтобы лично вы или шаман, или флер, или песикот, или ещё кто из компании "незламныкив" пошёл в армию и писал уже из окопа. Нет, у вас, панове, только обвинения в сторону Успіха, который после 3 лет в армии ушёл домой по уходу (не буду даже обсуждать обоснованность, но 3 года он провёл на фронте).

Успіху достаётся за его постоянное хамство
  ЛАД написав:Или в сторону Banderlog"а, что он "недостаточно патриотичный". И доходит уже до того, что его в москалі записывают.

ЛАД, ты же меня не читаешь, откуда ты знаешь, что я пишу про Banderlog"а ? )

Если он пишет, что "Путин хочет мира", "за нашу церкву", которая объявила священную войну в Украине
“Специальная военная операция является новым этапом национально-освободительной борьбы русского народа против преступного киевского режима и стоящего за ним коллективного Запада, ведущейся на землях Юго-Западной Руси с 2014 года… С духовно-нравственной точки зрения специальная военная операция является Священной войной, в которой Россия и ее народ, защищая единое духовное пространство Святой Руси, выполняют миссию «Удерживающего», защищающего мир от натиска глобализма и победы впавшего в сатанизм Запада.”

Тут уже не про "недостаточно патриотичный" )
pesikot
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 17:20

  andrijk777 написав:Набагато важливішим є все-таки результат боротьби, а не сама боротьба як така.
Ось з результатом у вас очевидні проблеми.


4-й рік війни ... "друга армія світу" не змогла захопити всю Донецьку область

Це результат
pesikot
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 17:23

  ЛАД написав: + це не просто не коректно, а зовсім неможливо.
Останні 2,5 роки в нас іде війна без різких зрушень фронту. Це досить не типова ситуація. Під час війни бувають раптово різкі прориви фронту.


Есть у меня один знакомый СЗЧшник, не выходящий из дома вообще, последней надеждой которого есть обвал фронта.
Кстати, где живет и как зовут, в душе не гребу- так на улице познакомились, он рассказал, я начал ментам звонить а он убежал :mrgreen:
Идиот. Вся его жизнь уйдет на бесплодные ожидания.
Ни какого прорыва не будет. Все идет медленно,аккуратно и расчетливо.
И очень-очень долго.
Господар Вельзевула
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 17:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:"Кто девушку кормит, ..."
Це з приводу незалежності.


ви мабуть не жили в Україні чи підзабули як можновладці розмовляють зі слідчими
може нагадати вам, як при обшуку у Коломойського слідчі знімали обув

чи як Коломойський запрошував Мустафу Наєма "кофе попити"?

без впливу (фінансового, а ще важніше політичного) НАБУ/САП/ДБР це паперовий тигр
а про генпрокурора взагалі мови немає (жодного не було справжнього, навіть Юрій Луценко)

Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 17:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Росія намагалася зірвати переговори в Стамбулі, провокуючи українську делегацію, - Кислиця
Російські перемовники у Стамбулі ігнорували спроби обговорити конкретні кроки до миру, заперечували існування окремої української ідентичності та пропонували створювати групи у WhatsApp, щоб створити ілюзію прогресу, розповів заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця.
...
"Вони прекрасно знають біографію кожного з нас і іноді навмисно говорять провокаційні та досить бридкі речі", - зазначив Кислиця. За його словами, такий підхід був розрахований на те, щоб вивести українську делегацію з себе і звинуватити її у зриві переговорів.
...
"У нормальних переговорах обидві сторони викладають свої аргументи на стіл, шукають точки перетину, визначають, де "сіра зона", а де - абсолютно неприйнятні позиції. До цього етапу ми так і не дійшли", - розповів він.

За словами дипломата, російська сторона відмовилася обговорювати навіть тимчасове припинення вогню, поки він не уточнив, що вони розуміють під цим словом. Єдине перемир'я, на яке росіяни погоджувалися, - це двогодинна пауза для збору тіл загиблих.


[sarcasm: on]
Але це Україна не хоче перемовин ... а у війні особисто винуваті pesikot, Shaman, trololo, fler ...
А росіяни - ні, ні, ні, не хочуть війни
[sarcasm: off]
pesikot
