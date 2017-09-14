M-Audio написав:Хоча і я теж міг "сприйняти, що Маріуполь став донецькою народною", і відповідно зберегти багато чого, я вдячний "Азову", що утримував місто і відтягував сили ворога стільки, а не звинувачую в тому, що Маріуполь зруйнували в процесі оборони, а не "як в Бердянську і Мелітополі". І я також вдячний ЗСУ, і українському суспільству в цілому, що не дають ворогу окупувати вже всю Україну, а не звинувачую в тому, що "не хоче мирних перемовин". Я бачив ці "мирні перемовини" після виходу військових з Азовсталі, і точно не хочу такого в масштабах всієї країни.
У вас очевидна маніпуляція. Я також вдячний ЗСУ і "Азову" що вони героїчно боролись проти окупантів. Але з цього потрібно взяти вигоду! Якщо в кінці кінців Україна програє війну то толку з того що "Азов" героїчно захищав Маріуполь? Це гірка правда життя. Який толк з того що нацисти взяли Київ, Мінськ і т.д., якщо в кінці кінців вони закінчили війну в спаленому Берліні?
Набагато важливішим є все-таки результат боротьби, а не сама боротьба як така. Ось з результатом у вас очевидні проблеми. Ось давайте зафіксуємо результат боротьби а тоді будемо возвеличувати наших героїв.
Показовою в цьому плані є фінська війна. Фіни героїчно боролись і досягли прекрасного результату(по-моєму). Якого результату прагнемо досягти ми(точніше наша влада)? - я чесно не розумію. По-моєму у них(і у вас) план такий: "День простоять да ночь продержатся(чужими життями, правда)".
Letusrock написав:Через нашу фірму пройшло вже більше 5 водіїв які виїхали з окупації через грузію чи білорусь. З них троє вже в Пн.Америці. Наврят чи вони б погодились зараз прокрутити час назад і опинитись 24/02/2022 замість Бердянська в Соледарі. А житло втрачене хоч так, хоч сяк (чи відібрали б чи ракета у фортеці)
Статистика? Чи помилка вцілілого?
є й інша статистика : кілька сотень звінків (по оголошенню на работу в ЄС) з підконтрольної території приблизно одинакового змісту "дуже хочу до вас на роботу водієм, тільки витягніть мене звідси будь-яким способом"
Як це корелює з тим, що ти писав про окуповані теріторії ...
Ой+ написав:Визначати швидкість по втрачених км2 за одиницю часу не зовсім корректно, там де вороги не всунулись, то нанесли суттєві збитки, та і демографія і міграція ввесь час підточують спроможність. Думаю, що і значно менший термін війни з такою інтенсивністю буде вкрай руйнівним.
Есть такое правило, "больших чисел". Применяется для просчета статистических вероятностей будущего. Люди склонны верить в чудо, а математики тупо считают. Так вот, последние годы происходит одно и тоже самое. Воруют, убивают, мобилизуют, медленно двигаются в нашу сторону. Согласно этому правилу, скорее всего, так будет происходить и дальше, с наиболее большой вероятностью. А подтачиваться оно еще долго будет. Ресурсы еще ого-го.Денег нальют, а людей аж дофига вокруг,как на мой вкус. Но даже если вы и правы, то это изменит не исход войны, а просто ускорит оный. В чем я категорически сомневаюсь.
ЛАД написав: Есть другой вариант помощи им - освободить ТОТ. Но я не вижу, чтобы лично вы или шаман, или флер, или песикот, или ещё кто из компании "незламныкив" пошёл в армию и писал уже из окопа. Нет, у вас, панове, только обвинения в сторону Успіха, который после 3 лет в армии ушёл домой по уходу (не буду даже обсуждать обоснованность, но 3 года он провёл на фронте).
Успіху достаётся за его постоянное хамство
ЛАД написав:Или в сторону Banderlog"а, что он "недостаточно патриотичный". И доходит уже до того, что его в москалі записывают.
ЛАД, ты же меня не читаешь, откуда ты знаешь, что я пишу про Banderlog"а ? )
Если он пишет, что "Путин хочет мира", "за нашу церкву", которая объявила священную войну в Украине
“Специальная военная операция является новым этапом национально-освободительной борьбы русского народа против преступного киевского режима и стоящего за ним коллективного Запада, ведущейся на землях Юго-Западной Руси с 2014 года… С духовно-нравственной точки зрения специальная военная операция является Священной войной, в которой Россия и ее народ, защищая единое духовное пространство Святой Руси, выполняют миссию «Удерживающего», защищающего мир от натиска глобализма и победы впавшего в сатанизм Запада.”
ЛАД написав: + це не просто не коректно, а зовсім неможливо. Останні 2,5 роки в нас іде війна без різких зрушень фронту. Це досить не типова ситуація. Під час війни бувають раптово різкі прориви фронту.
Есть у меня один знакомый СЗЧшник, не выходящий из дома вообще, последней надеждой которого есть обвал фронта. Кстати, где живет и как зовут, в душе не гребу- так на улице познакомились, он рассказал, я начал ментам звонить а он убежал Идиот. Вся его жизнь уйдет на бесплодные ожидания. Ни какого прорыва не будет. Все идет медленно,аккуратно и расчетливо. И очень-очень долго.
Російські перемовники у Стамбулі ігнорували спроби обговорити конкретні кроки до миру, заперечували існування окремої української ідентичності та пропонували створювати групи у WhatsApp, щоб створити ілюзію прогресу, розповів заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця. ... "Вони прекрасно знають біографію кожного з нас і іноді навмисно говорять провокаційні та досить бридкі речі", - зазначив Кислиця. За його словами, такий підхід був розрахований на те, щоб вивести українську делегацію з себе і звинуватити її у зриві переговорів. ... "У нормальних переговорах обидві сторони викладають свої аргументи на стіл, шукають точки перетину, визначають, де "сіра зона", а де - абсолютно неприйнятні позиції. До цього етапу ми так і не дійшли", - розповів він.
За словами дипломата, російська сторона відмовилася обговорювати навіть тимчасове припинення вогню, поки він не уточнив, що вони розуміють під цим словом. Єдине перемир'я, на яке росіяни погоджувалися, - це двогодинна пауза для збору тіл загиблих.
[sarcasm: on] Але це Україна не хоче перемовин ... а у війні особисто винуваті pesikot, Shaman, trololo, fler ... А росіяни - ні, ні, ні, не хочуть війни [sarcasm: off]