Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 17:49

  prodigy написав:
  ЛАД написав:"Кто девушку кормит, ..."
Це з приводу незалежності.


ви мабуть не жили в Україні чи підзабули як можновладці розмовляють зі слідчими
може нагадати вам, як при обшуку у Коломойського слідчі знімали обув

чи як Коломойський запрошував Мустафу Наєма "кофе попити"?

без впливу (фінансового, а ще важніше політичного) НАБУ/САП/ДБР це паперовий тигр
а про генпрокурора взагалі мови немає (жодного не було справжнього, навіть Юрій Луценко)
.............

Пробачте, але якщо ми ні на що не здатні самі, то правий Путін щодо "failed state"?
А так да, я сьогодні за зовнішнє керування.
Але тоді вже не тільки в НАБУ.
Правда, в цьому є великі ризики. Зовнішнє керування буває різне. Буває як США в Японії, а буває як, наприклад, Велика Британія в Індії чи ще якійсь колонії.
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 17:54

  ЛАД написав:
  prodigy написав:
  ЛАД написав:"Кто девушку кормит, ..."
Це з приводу незалежності.


ви мабуть не жили в Україні чи підзабули як можновладці розмовляють зі слідчими
може нагадати вам, як при обшуку у Коломойського слідчі знімали обув

чи як Коломойський запрошував Мустафу Наєма "кофе попити"?

без впливу (фінансового, а ще важніше політичного) НАБУ/САП/ДБР це паперовий тигр
а про генпрокурора взагалі мови немає (жодного не було справжнього, навіть Юрій Луценко)
.............

Пробачте, але якщо ми ні на що не здатні самі, то правий Путін щодо "failed state"?
А так да, я сьогодні за зовнішнє керування.
Але тоді вже не тільки в НАБУ.
Правда, в цьому є великі ризики. Зовнішнє керування буває різне. Буває як США в Японії, а буває як, наприклад, Велика Британія в Індії чи ще якійсь колонії.

А буває, як Росія в Україні за часів Януковича ...
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 17:55

  Господар Вельзевула написав:
  ЛАД написав: + це не просто не коректно, а зовсім неможливо.
Останні 2,5 роки в нас іде війна без різких зрушень фронту. Це досить не типова ситуація. Під час війни бувають раптово різкі прориви фронту.


ви не праві, поняття втоми матеріялу для вас зрозуміле? Тут приблизно такі ж процеси. За серйозний обвал то сумніваюсь, але ряд локальних дуже навіть може бути.
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 18:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Велика Британія в Індії


колоніальні часи країн Європи далеко позаду, цивілізаційні методи (кредити МВФ, світового банку)

нагадаю, що створення НАБУ/САП -антикорупційних органів було основною вимогою для надання Україні безвізового режиму з ЄС, тому як не впирались депутати Порошенко примусив проголосувати в третьому читанні і швидко підписав закон про створення НАБУ/САП. Потім ще півроку тягнули і торгувались фракції кому буде підпорядковані ці органи (тільки президенту, чи тільки парламенту)
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 18:03

  Господар Вельзевула написав:
  ЛАД написав: + це не просто не коректно, а зовсім неможливо.
Останні 2,5 роки в нас іде війна без різких зрушень фронту. Це досить не типова ситуація. Під час війни бувають раптово різкі прориви фронту.


Есть у меня один знакомый СЗЧшник, не выходящий из дома вообще, последней надеждой которого есть обвал фронта.
Кстати, где живет и как зовут, в душе не гребу- так на улице познакомились, он рассказал, я начал ментам звонить а он убежал :mrgreen:
Идиот. Вся его жизнь уйдет на бесплодные ожидания.
Ни какого прорыва не будет. Все идет медленно,аккуратно и расчетливо.
И очень-очень долго.

С 2014 по 2022 всё шло "медленно, аккуратно и расчетливо".
А потом "вдруг"...
В истории такое часто бывает.
Романовы правили Россией 300 лет, а потом "вдруг" за полгода их не стало а ещё чуть позже император всея Руси был расстрелян в каком-то подвале в Екатеринбурге.
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 18:07

  prodigy написав:
  ЛАД написав:Велика Британія в Індії


колоніальні часи країн Європи далеко позаду, цивілізаційні методи (кредити МВФ, світового банку)

нагадаю, що створення НАБУ/САП -антикорупційних органів було основною вимогою для надання Україні безвізового режиму з ЄС, тому як не впирались депутати Порошенко примусив проголосувати в третьому читанні і швидко підписав закон про створення НАБУ/САП. Потім ще півроку тягнули і торгувались фракції кому буде підпорядковані ці органи (тільки президенту, чи тільки парламенту)

Ну и как, сильно уменьшилась коррупция?
А цивилизованными методами можно добиться разных результатов. В том числе и точно таких же, как в колоніальні часи.
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 18:10

  Banderlog написав: ви не праві, поняття втоми матеріялу для вас зрозуміле? Тут приблизно такі ж процеси. За серйозний обвал то сумніваюсь, але ряд локальних дуже навіть може бути.


Конечно понятно.Так новых наловят, привезут. А ряд локальных уже был- Северодонецк,Лисичанск,Бахмут,Авдеевка,Угледар,теперь Покровск. По сути скорость оккупации-один-два захудалых городишка в год.
Именно в ряде локальных и есть продвижение. Ближайшие цели-Славянск-Краматорск-Павлоград.До пяти лет. Миллионник вообще не представляю, лет 10, наверное бои в руинах будут идти. И только убедившись что игра не стоит свеч, они могут остановится, уничтожив все км за 100 вглубь.
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 18:12

  ЛАД написав:Если бы "Втратив все", то не интересовался банковскими ветками и авто.
Разумеется, неблагодарная тварь, сбежавшая от надвигающегося счастья в виде русского мира, не имеет права интересоваться ничем, кроме как где достать краюшку хлеба, чтобы дожить до завтра, и под каким мостом устроиться сегодня на ночлег. Иначе не по-скрепному как-то.
ЛАД чи ви дивились відео М. Солоніна про те, що росія майже до кінця 19 сторіччя залишалась єдиною країною Європи, де до людей ставилися гірше ніж до тварин
гуманна імператриця Єкатерина II обмежила побої тільки 5000 ударів батогів (хоч вправний палач забивав людину на смерть за 50 ударів, а за 10 робив калікою на все життя.
Рекомендую передивитись тим, хто не дивився і зрозуміти, звідки корні садизму у руських

російська імперія мала всього 155 років цивілізаційного періоду(від Катьки 2 до жовтневого перевороту), але після 1917р більшовики все повернули назад.

https://www.youtube.com/watch?v=s9rR_LmeU84&t=204s
  Господар Вельзевула написав: а людей аж дофига вокруг,как на мой вкус.

А мотивації в людей дофіга?
Ось на початку війни багато говорили про мотивацію - у нас мотивовані воїни, у них ні. Це дійсно була правда і це дійсно має великий вплив на бойові дії.
Зараз, коли масово набирають зовсім не мотивованих, ніхто про це не згадує, бо "не вигідно". Як буде воювати зовсім не мотивована армія - я хз.
