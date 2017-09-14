|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 12 лис, 2025 18:15
prodigy написав:
нагадаю, що створення НАБУ/САП -антикорупційних органів було основною вимогою для надання Україні безвізового режиму з ЄС, тому як не впирались депутати Порошенко примусив проголосувати в третьому читанні і швидко підписав закон про створення НАБУ/САП. Потім ще півроку тягнули і торгувались фракції кому буде підпорядковані ці органи (тільки президенту, чи тільки парламенту)
Ці органи не підпорядковані а підзвітні
Додано: Сер 12 лис, 2025 18:16
Господар Вельзевула написав:
Ни какого прорыва не будет. Все идет медленно,аккуратно и расчетливо
И очень-очень долго.
Ок. І чим це все має закінчитись, якщо "по-расчету"?
Додано: Сер 12 лис, 2025 18:28
Господар Вельзевула написав: Banderlog написав:
ви не праві, поняття втоми ма
Именно в ряде локальных и есть продвижение. Ближайшие цели-Славянск-Краматорск-Павлоград. До пяти лет. Миллионник вообще не представляю, лет 10, наверное бои в руинах будут идти.
Щось не видно нових. Старими методами їх вже не набрати.
На рахунок мільйонників захопити їх трудно, але зробити їх малопридатними для життя і дотаційними це не так трудно. Херсон для прикладу не захоплений...
Додано: Сер 12 лис, 2025 18:28
M-Audio написав: ЛАД написав:
Если бы "Втратив все
", то не интересовался банковскими ветками и авто
Разумеется, неблагодарная тварь, сбежавшая от надвигающегося счастья в виде русского мира, не имеет права интересоваться ничем, кроме как где достать краюшку хлеба, чтобы дожить до завтра, и под каким мостом устроиться сегодня на ночлег. Иначе не по-скрепному как-то.
Штирлиц почуял за собой "хвост"
Додано: Сер 12 лис, 2025 18:30
andrijk777 написав: Господар Вельзевула написав:
Ни какого прорыва не будет. Все идет медленно,аккуратно и расчетливо
И очень-очень долго.
Ок. І чим це все має закінчитись, якщо "по-расчету"?
Мне откуда знать.
Если учесть все существующие теории, то на верочку нужно в Аргентину валить, так как есть варик что с Европы всех назад в топку бросят с криками, "на фронт,курво!"
Я рисковый, посижу погляжу.
Додано: Сер 12 лис, 2025 18:32
Banderlog написав: prodigy написав:
нагадаю, що створення НАБУ/САП -антикорупційних органів було основною вимогою для надання Україні безвізового режиму з ЄС, тому як не впирались депутати Порошенко примусив проголосувати в третьому читанні і швидко підписав закон про створення НАБУ/САП. Потім ще півроку тягнули і торгувались фракції кому буде підпорядковані ці органи (тільки президенту, чи тільки парламенту)
Ці органи не підпорядковані а підзвітні
Ти якось писав, що ти проти корупції, маючи на увазі ту частину проявів корупції, коли крадуть з бюджета ...
Реальний кейс, коли викрили схематоз крадіжок з бюджету ... але ти знову проти цього )
Як і багато хто на цьому форумі ...
Додано: Сер 12 лис, 2025 18:32
Banderlog
як там на Запорізькому напрямку?
речник ОТУ каже одне, О.Сирський інше
🔵Україна змушена відступати у Запорізькій області. Ключовим у статті є офіційне визнання головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, що ситуація на окремих ділянках Запорізького напрямку "значно погіршилася". Внаслідок інтенсивних боїв та під тиском ворога, українські війська були змушені відійти з п'яти сіл у цьому регіоні зокрема, в напрямках Олександрівки та Гуляйполя.
🔵Відступ не був раптовим, а став наслідком потужного тиску росії: на українські позиції було випущено близько 2000 снарядів, що призвело до фактичного знищення всіх укриттів та укріплень.
Сирський підтвердив, що росія використала свою "чисельну перевагу в особовому складі та техніці" для просування вперед.
Додано: Сер 12 лис, 2025 18:34
Господар Вельзевула написав: andrijk777 написав: Господар Вельзевула написав:
Ни какого прорыва не будет. Все идет медленно,аккуратно и расчетливо
.
И очень-очень долго.
Ок. І чим це все має закінчитись, якщо "по-расчету"?
Мне откуда знать.
Если учесть все существующие теории, то на верочку нужно в Аргентину валить, так как есть варик что с Европы всех назад в топку бросят с криками, "на фронт,курво!"
Я рисковый, посижу погляжу.
Ок, а хто, тобто які конкретно люди(чи може не люди) це все "расчитали"?
Додано: Сер 12 лис, 2025 18:36
andrijk777 написав:
Якщо в кінці кінців Україна програє війну то толку з того що "Азов" героїчно захищав Маріуполь? Це гірка правда життя.
Який толк з того що нацисти взяли Київ, Мінськ і т.д., якщо в кінці кінців вони закінчили війну в спаленому Берліні?
Набагато важливішим є все-таки результат боротьби, а не сама боротьба як така.
Ось з результатом у вас очевидні проблеми. Ось давайте зафіксуємо результат боротьби а тоді будемо возвеличувати наших героїв.
Ви вважаєте, що зафіксувати результат боротьби можна просто зараз, або принаймні було можливо кілька місяців тому. Навіть "план Трампа" тут наводять, хоча ніхто ніколи не підтверджував, що він такий був. Але навіть якщо так, багато хто вважає, що всі ці мирні перемовини є дипломатичною імітацією і способом ведення наступальних дій, а не шляхом до завершення війни. От дивіться, тут рахували темпи просування. А якщо б раптом шляхом так званих перемовин їм вдалося посунути фронт не на 1-2 кілометри, а одразу на 100-200? Те, на що без дипломатії пішло би років 5-10? Це ж чудовий результат! Чому на цьому треба зупинятись?
Навіть згідно того плану, визнання де-юре Криму російським з боку США означає, що більше не можна використовувати зброю США для атак по Криму. Чудово? Звісно, чудово. Визнання де-факто окупованих територій російськими, то означає можливість скрізь кричати про напад з боку України при будь-якому пострілі в той бік, і вже не рашка агресор, а Україна, вже менше допомоги, і чудове виправдання будь-якиї ударів "у відповідь". Так, вони і зараз б'ють, але навіть їх головний союзник Китай не стверджує, що то "Україна напала". А як буде визнання, то хор підтримки одразу з'явиться, і зробить військову співпрацю ще складнішою. Чудовий результат? Прекрасний. Навіщо зупинятися? Треба розширювати "територію СВО" і готувати черговий план.
Показовою в цьому плані є фінська війна. Фіни героїчно боролись і досягли прекрасного результату(по-моєму).
От я вже теж писав, що фіни евакуювали все населення з територій, що мали віддати. Я не знаю, що фінське суспільство тоді могло запропонувати тим, кого евакуювали, але я бачу, що зараз пропонує українська держава. Тому я всім пропонувальщикам фінського варіанту і пропоную: примірьте на себе черевики таких от евакуйованих в нікуди і без засобів для існування.
Востаннє редагувалось M-Audio
в Сер 12 лис, 2025 18:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 12 лис, 2025 18:39
🏹 Противник окупував ряд населених пунктів, про що повідомили вже і в Силах Оборони Півдня, а також було підтверджено окупацію Рівнопілля, яке також буде відображено на мапі в наступному оновленні. Продовжуємо уточнювати ситуацію в Солодкому, яке теж за попередньою інформацією перебуває під частковим або повним контролем.
🇷🇺 Наразі противник нарощує піхотну спроможність здійснювати подальший тиск на позиції Сил Оборони, користуючись можливістю прогалин та проблем в обороні. Після зайняття Рівнопілля, відкривається оперативний простір руху на Гуляйполе з півночі, однак противник може зосередитись на більш ширших задачах, адже ресурсів для Гуляйполя поки у кацапів немає. Тому зараз може продовжуватися рух в напрямку Варварівки та здійснюватися зосередження пілотів, щоб ускладнювати логістику в місто. Також противник скоріше за все візьметься за активні обстріли самого Гуляйполя, щоб послаблювати спроможності тримати оборону. Будемо слідкувати за активізацією в районі Марфопіля, через який противник здійснював неодноразові спроби прорватися до міста.
ℹ️ Одночасно з цим хочеться звернути увагу на прийняті рішення Сил Оборони Півдня відійти з невигідних позицій. Суспільство давно вимагало реалістичних рішень від командування, щоб зберегти найцінніше — особовий склад. Залишилося ще попрацювати над внутрішньою комунікацією, де СОП повідомляють про одну кількість населених пунктів, Головнокомандувач про іншу, а начальник штурмових військ досі за методичкою зачищає, штурмує і звільняє, що взагалі в даному контексті недоречно і ставить під сумнів довіру суспільства.
