RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15765157661576715768
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 18:42

M-Audio на жаль, ви ведете дискусію з ідіотом, це трата часу
prodigy
 
Повідомлень: 12838
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3366 раз.
Подякували: 3355 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 18:43

  andrijk777 написав:Ок, а хто, тобто які конкретно люди(чи може не люди) це все "расчитали"?


Вы не учитываете уровень собеседника. Вы играли когда-то в шахматы? Я-да.
И попытки вытянуть с меня какую-то субъективную конкретику выглядят весьма наивно.
Дождь тоже иногда идет медленно, расчетливо и упорно.
Фразеологизм-с.
Кто это сотворил? Един Господь (УПЦ) это знает.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 978
З нами з: 11.09.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 18:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  trololo написав:пуйло не хоче закінчувати війну

fler кілька сторінок тому писала, що Лавров вже благає бо там ось-ось розпадеться
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41445
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2869 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 18:53

  M-Audio написав:От я вже теж писав, що фіни евакуювали все населення з територій, що мали віддати. Я не знаю, що фінське суспільство тоді могло запропонувати тим, кого евакуювали, але я бачу, що зараз пропонує українська держава. Тому я всім пропонувальщикам фінського варіанту і пропоную: примірьте на себе черевики таких от евакуйованих в нікуди і без засобів для існування.


Про примірку черевиків ...

Коли я вже виїхав з Чернігова, в нікуди ... з усього майна - авто+те, що з собою в багажнику.
Коли я десь оселився, то до мене часто звертались з проханням, на ніч розмістити евакуюваних з Чернігова.
Не відмовляв ніколи і нікому.

Запам"яталась одна сім"я - мамо, донечка 6 років та хлопець 10-11 років. На трьох - рюкзак та маленький дитячий рюкзачок, ось і весь скарб, з якім виїхали

Тоді була повна невідомість, що буде далі з Черніговом ...

Але деякі, як Андрійко777 напевно, тільки як на собі це відчують, тоді погодятся, що це дуже боляче та погано ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12587
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 19:23

  _hunter написав:Т.е. как только припрет - "возможность" посмотреть у них резко появляется? :lol:
Міндіч залишив Україну на законних підставах, — Держприкордонслужба

інвалід?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41445
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2869 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 19:29

  flyman написав:
  _hunter написав:Т.е. как только припрет - "возможность" посмотреть у них резко появляется? :lol:
Міндіч залишив Україну на законних підставах, — Держприкордонслужба

інвалід?


Отец троих несовершеннолетних детей.Мишель,Элизабет,Майкл.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 978
З нами з: 11.09.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 19:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

flyman написав:
  _hunter написав:Т.е. как только припрет - "возможность" посмотреть у них резко появляется?
Міндіч залишив Україну на законних підставах, — Держприкордонслужба

інвалід?
https://m.youtube.com/watch?v=8HpEkjK-hZw
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1677
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 19:35

  Господар Вельзевула написав: Отец троих несовершеннолетних детей.Мишель,Элизабет,Майкл.

:idea:
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41445
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2869 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 19:44

А що там з танкерами?

А що там з танкерами?

тим часом, ропа знову донизу, WTI $58.6
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41445
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2869 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 19:50

  prodigy написав:Banderlog

як там на Запорізькому 6>0напрямку?
речник ОТУ каже одне, О.Сирський інше

🔵Україна змушена відступати у Запорізькій області. Ключовим у статті є офіційне визнання головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, що ситуація на окремих ділянках Запорізького напрямку "значно погіршилася". Внаслідок інтенсивних боїв та під тиском ворога, українські війська були змушені
тут оту нема. Це якийсь інший речник.
В мене повної картини на таку ширину теж нема. Основне зараз це покровськ, якщо там в росіян розвяжуться руки все буде залежати чи продовжуть вони прогризати укріплений донецьк чи підуть на захід.
В нас все більшменш стабільно, наступне на запоріжському це бої за гуляйполе і це по плану "поступовому" , основна невизначеність це дорога на вільнянськ.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3900
З нами з: 24.06.14
Подякував: 120 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 15765157661576715768
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Господар Вельзевула і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 151675
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 346865
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1037746
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10047)
12.11.2025 17:49
Таскомбанк (4422)
12.11.2025 16:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.